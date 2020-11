Lazio, Immobile può superare Piola: ecco quanti gol mancano

LAZIO, IMMOBILE "VEDE" PIOLA - Contro il Crotone il 130° gol con la maglia della Lazio, il 107° solo in Serie A (agganciato Signori): Ciro Immobile continua la sua corsa verso Silvio Piola. Ed è una doppia corsa: come riporta la rassegna di Radiosei, il bomber di Inzaghi può prendere e superare lo storico centravanti biancoceleste sia nella classifica all time dei cannonieri della Lazio sia in quella relativa solo al campionato. Per la prima a Ciro mancano 29 reti (130 Immobile, 159 Piola) mentre 36 per la seconda (107 contro 143) per pareggiare i conti. Un traguardo raggiungibile entro due stagioni, considerando il ruolino di marcia che sta tenendo, per diventare il miglior marcatore di sempre nella storia della Lazio.

Pubblicato il 22/11

