Lazio, l'Europa League è matematica! E per la Champions...

La Lazio vince 1-0 con il Parma e, insieme alla sconfitta a San Siro della Roma, riesce ad aggiudicarsi matematicamente l'accesso alla prossima Europa League. La squadra di Inzaghi è al momento sesta con 67 punti e ha una partita in meno, mentre i giallorossi sono settimi a 9 punti di distanza. Mancando due giornate alla fine del campionato (per la Lazio tre), la squadra di Inzaghi ha la certezza di un posto in Europa League.

E LA CHAMPIONS? - I discorsi per la qualificazione in Champions sono complicati, ma niente è già scritto e la matematica ancora non condanna le aquile. I punti di distacco tra la Lazio e il Napoli, squadra al momento quarta, sono 6. Considerando che i biancocelesti ne possono conquistare al massimo 9, le porte per l'Europa dei grandi sono ancora aperte. I campani non devono andare oltre i due punti, mentre la Juventus (quinta a 72) può fare al massimo tre punti. Atalanta e Milan sono più avanti e si affronteranno nell'ultima giornata. La speranza è che i rossoneri facciano al massimo un punto visto che i capitolini, in caso di arrivo a pari merito, sono in vantaggio negli scontri diretti.

Pubblicato il 12/05