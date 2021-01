Lazio, Lotito paga due stipendi in anticipo: "Fatto per dare un segnale"

Il calcio è in crisi di liquidità e parecchie società sono in difficoltà con il pagamento degli stipendi. Seppur in Federazione vada avanti la discussione su eventuali ulteriori proroghe delle scadenze, in uno scenario problematico, c'è una mosca bianca. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos il presidente della Lazio Claudio Lotito ha già provveduto al pagamento degli stipendi di squadra e staff fino a marzo compreso: non soltanto gli emolumenti di gennaio, si è scelto di anticipare due mensilità. Il numero uno biancoceleste ha così commentato: "L'ho fatto per dare un segnale". Ulteriore dimostrazione della solidità finanziaria e dell'attenzione al rispetto degli impegni assunti da parte della società.