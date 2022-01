Lazio, Lotito rassicura i tifosi sul mercato: "Adesso scendo in campo io"

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Mancano poco più di quarantotto ore al gong finale della sessione invernale di calciomercato e la Lazio non ha messo a segno ancora alcun acquisto. Complice l'indice di liquidità che ha bloccato di fatto le operazioni in entrata, Sarri non può festeggiare per l'arrivo di qualche rinforzo. Ma la situazione è destinata a cambiare, parola di Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste ha predicato calma, rasserenando i tifosi e promettendo qualche movimento interessante nel rush finale della sessione. Di seguito le sue parole riportate da Il Messaggero: "Purtroppo negli ultimi due giorni sono stato impegnato ma adesso scendo in campo io. Faremo qualcosa sul mercato".

