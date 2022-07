Lazio, Marusic: "Sarà l'anno di Luka Romero. Partita più bella? Il derby non si dimentica"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Al termine della seduta mattutina, ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste ha parlato Adam Marusic. Queste le parole del terzino della Lazio: “Sempre bello venire qui, si lavora tanto. Dobbiamo continuare così. Questo periodo come sempre si lavora molto, due volte al giorno, ci serve per tutta la stagione. Cambia perché c’è il Mondiale a novembre, ci sono tante partite e dobbiamo essere pronti”.

RUOLO - “Questi cinque anni ho cambiato tanto. Sia a destra che a sinistra non cambia tanto, sceglie il mister e devo essere pronto. Cambio modulo? All’inizio era un po’ difficile, nei primi tre mesi, avendo cambiato assetto. Negli ultimi sei mesi siamo migliorati tanto, ma dobbiamo continuare a crescere. Io provo a dare tutto, poi vedremo i risultati. Per me è importante essere al meglio per giocare il più possibile. Con i nuovi del reparto? Mi trovo bene, penso che per loro sia più difficile. Serve pazienza e tempo, poi andrà tutto bene”.

COMPAGNI - “Ci sono tanti ragazzi giovani e i nuovi acquisti che sono davvero forti. Se devo dire un nome faccio quello di Luka Romero, penso che possa giocare più dell’anno scorso. Foto che ti porti dello scorso anno? La vittoria contro la Roma al derby. Spero di segnare qualche gol in più, lo scorso anno solo una volta, spero di andare più in avanti e sognare altri gol”.

TIFOSI - “Davvero bellissimo vedere la gente qui. Sempre bello vederli durante gli allenamenti, come sempre sono venuti in tantissimi. Su Immobile? Ogni anno fa il massimo, segna sempre più di 20 gol. Anche quest’anno farà tanti gol, anche perché è troppo importante per noi”.