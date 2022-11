Lazio, Maximiano: “Non avevo mai passato un momento così. Derby? Esperienza bellissima”

Parla Luis Maximiano. Alla vigilia di Juventus-Lazio, il portiere portoghese arrivato in estate ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lazio Style Channel. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Dopo l'errore con il Bologna stai lavorando per farti trovare pronto...

"Si. Noi come calciatori dobbiamo essere sempre pronti perché non sappiamo quando arriverà il nostro momento. Credo che queste cose possono succedere in una carriera. Sono giovane, non avevo mai passato una cosa così però mi farà crescere e vado avanti".

Che gruppo hai trovato alla Lazio? E quanto contano le vittorie degli ultimi mesi?

"Nel calcio le vittorie sono molto importanti. Per noi sono ancora più importanti. Se dai fiducia a tutti i calciatori, allora tutti sono pronti per aiutare la squadra. Stiamo bene insieme. Lavoriamo tutti i giorni e facciamo quello che chiede il mister. Manca ancora tanto alla fine della stagione, ma siamo contenti dei nostri risultati".

Che tipo di campionato è la Serie A rispetto alla Liga?

"È molto competitivo, non puoi lasciare punti se vuoi essere nelle zone altissime di classifica. Mi ha sorpreso la Serie A perché è molto competitiva e ci sono 7/8 squadre in alto e che tutte le giornate vogliono fare punti. Se li lasci via indietro".

Il tifo biancoceleste?

"La verità è che è un tifo molto passionale. Si vive con molta intensità. Qui il calcio è una cosa meravigliosa da vivere e il derby è stata un'esperienza molto bella"

Te lo aspettavi così il derby?

"Si. Mi piace il calcio di tutti i campionati e lo conoscevo già più o meno. Mi aspettavo un ambiente molto caldo".

Com'è andare sotto la Nord da vincitori?

"È bellissimo perché tutti insieme siamo più forti".

