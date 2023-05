Lazio, Provedel a un passo da un record storico: nessuno ci è mai riuscito in Serie A

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Ivan Provedel è stato sicuramente uno dei punti di forza dello straordinario campionato della Lazio. Come riportato da Il Corriere della Sera, alla sua prima stagione romana ha collezionato ben 20 clean sheet migliorando il record in Serie A di Cei e Pulici (16) e quello complessivo di Peruzzi, Berni e Ballotta nel 2006/2007 sotto la guida di Delio Rossi. Ha inoltre eguagliato le 20 imbattibilità di Martina in Serie B nella stagione '87/'88 ed è ad una sola lunghezza dal record assoluto in Serie A. Solo Sebastiano Rossi con il Milan nel '93/'94, Buffon con la Juventus nel 2011/2012 e nel 2015/2016 e De Sanctis con la Roma nel 2013/2014 ci sono riusciti. A livello di squadra il primato spetta al Milan con 22 clean sheet e la Lazio nelle ultime due gare contro Cremonese ed Empoli può eguagliarlo. Servirà però la massima concentrazione.