Lazio - Spal, Immobile: "Scudetto? Nello spogliatoio parliamo di Champions..."

Tutto in discesa dall’inizio e la Lazio che torna subito al successo. Cinque gol alla Spal per apporre un altro mattoncino verso l’obiettivo Champions e non interrompere sogni ancora più grandi. Al termine della sfida dell’Olimpico Ciro Immobile, autore di un’altra doppietta, ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Sky Sport “L’obiettivo è quello di inizio anno, poi se siamo li perché no... Noi nello spogliatoio parliamo di Champions, Roma, Atalanta e di tutte le squadre sotto che aspettano un nostro passo falso. Restiamo concentrati e coi piedi per terra. Siamo felici perché facciamo divertire la gente: oggi c’era una bellissima curva e un bellissimo stadio”.