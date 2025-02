Lazio, tabù Olimpico sfatato: 5-1 al Monza nel segno di Pedro

La Lazio torna finalmente a vincere all’Olimpico. Dopo oltre due mesi la squarta di Baroni porta finalmente a casa i tre punti superando per 5-1 il Monza grazie alle reti di Marusic, Pedro (doppietta), Castellanos e Dele Bashiru. Una gara dominata dai biancocelesti con la porta di Pizzignacco letteralmente bombardata da Zaccagni e compagni che passano però solo alla mezz’ora grazie al montenegrino difettando di mira in troppe occasioni. Nella ripresa le aquile dilagano con Pedro (due volte), Dele Bashiru e Castellanos che torna al gol in casa che mancava addirittura dal 16 settembre. Nel finale il rigore di Sensi realizza la rete della bandiera ed evita il clean sheet. Lazio che si riprende il quarto posto e risponde a Juventus e Milan in attesa della Fiorentina impegnata lunedì sul campo dell’Inter.

FORMAZIONI - Baroni cambia solo un uomo rispetto alla trasferta di Cagliari con Nuno Tavares al posto dell’infortunato Hysaj. Guendouzi e Rovella in mediana, davanti scelti ancora Isaksen, Dia e Zaccagni alle spalle di Castellanos.

PRIMO TEMPO - Lazio che attacca molto a sinistra dove Nuno Tavares che costringe Pizzignacco a smanacciare e a salvare i suoi. Poco dopo il portiere si ripete sul bolide dalla distanza di Castellanos. L’argentino e Zaccagni hanno due occasioni di testa, ma la palla non entra. La porta lombarda sembra stregata e il pubblico si fa sentire. Dia e ancora Castellanos non sono precisi, ma al 30’ la Lazio finalmente passa: cross di Isaksen, sponda del Taty per Marusic che insacca. Baroni perde Dia per un problema alla caviglia e al suo posto entra Pedro. Lazio che continua a spingere, ma non trova il raddoppio.

SECONDO TEMPO - Si gioca a una porta e la Lazio è in costante pressione per chiudere il match ma Isaksen non è ancora preciso e la palla esce di poco. Ci riesce con una splendida verticalizzazione di Castellanos per Pedro che rimane freddo e batte il portiere ospite. Il 2-0 sblocca i capitolini che trovano subito il tris grazie a Castellanos che apre il piatto e chiude la pratica. Baroni opera i cambi e inserisce Dele Bashiru, Lazzari, Noslin e Tchaouna. Il nigeriano sfiora il poker che arriva al 78’ quando sull’assist di Noslin, Pedro insacca e firma la doppietta. C’è tempo anche per il Monza che trova il gol su rigore dopo una revisione Var per fallo di mano di Lazzari. Sensi supera Provedel che intuisce e tocca, ma non riesce a parare. Nel finale Dele Bashiru centra il mirino e insacca la rete del definitivo 5-1. Lazio che sale a 45 punti e si rimette alle spalle la Juventus in attesa della Fiorentina.

Pubblicato il 09/02