Lotito, continua la battaglia per il seggio al Senato: "La legge dalla mia parte, vado avanti!"

Non ha alcuna intenzione di mollare il presidente Lotito, alle prese con una vera battaglia per il seggio al Senato. Il numero uno della Lazio, che già aveva fatto capire la voglia di non arrendersi, è intervenuto ai microfoni di notizie.com dove ha rincarato la dose: "Non mollo, ma che mollo, anzi, tanto per esser chiari, dovevo già essere senatore io, ma adesso non è questo il problema. So che la legge è dalla mia parte, vado avanti e vediamo".

La vicenda risale al 2018: il presidente della Lazio non riuscì ad entrare a Palazzo Madama, pur regolarmente eletto, ma presentò ricorso per un presunto errore nel calcolo dei resti. Decisivo un ordine del giorno proposto da Loredana De Patris, senatrice di Liberi e Uguali (LEU), che al momento congela la decisione relativa a Lotito. E qualche giorno fa s'è incassato l'ennesimo stop: "Quell'ordine del giorno da parte di LEU è tardivo e inammissibile".

Il discorso di Lotito prosegue: "Siccome Leu non ha fatto ricorso, tra la altre cose se l’ha fatto è tardivo e inammissibile, e l’ordine del giorno non poteva vertere su questo tipo di argomento perché doveva vertere sull’approvazione e sulla contestazione che avevo fatto io a Carbone, quindi fate voi le dovute deduzioni. La realtà è che dovevo essere già senatore, anche se non me ne frega niente. Mollare? Qui non si tratta di mollare, ma di far rispettare la legge che è un’altra cosa, la legge, parliamo della legge, del diritto; non stiamo parlando di Lotito e Carbone, parliamo del diritto, esiste un diritto ed esiste una legge, ecco io chiedo che venga applicata la legge e il diritto".

Pubblicato il 4/12