Milan - Lazio, dalle magie di Correa agli esordi di Lulic, Luis Alberto e Strakosha: tutte le statistiche

Un difficile test a San Siro contro il Milan attende la Lazio per chiudere nel migliore dei modi il proprio 2020. Lo scorso anno alla 'Scala del Calcio' è arrivata una vittoria che mancava da 30 anni e ora i biancocelesti vogliono ottenere per la prima il secondo successo consecutivo in questo stadio. Diversi giocatori conservano bei ricordi qui, da Correa che ha segnato gol decisivi, a Lulic, Luis Alberto e Strakosha che vi hanno esordito con la maglia della Lazio. Di seguito tutte le statistiche.

- Sono 154 i precedenti totali tra Lazio e Milan con 66 vittorie rossonere e 29 biancocelesti. 173 i gol messi a segno dai capitolini, 244 quelli dei diavoli.

- Soltanto contro la Juventus la Lazio ha ottenuto più sconfitte in Serie A (82) rispetto a quelle rimediate contro i rossoneri (66).

- La Lazio è la squadra contro cui il Milan ha pareggiato più volte nella sua storia in Serie A (59).

- I rossoneri vanno a segno contro la Lazio da ben 16 gare consecutive, la seconda miglior striscia dopo quella contro il Cagliari (21).

- Sono 10 i punti raccolti dalla Lazio nelle ultime 4 trasferte di Serie A (3 vittorie e 1 pareggio). Da inizio novembre solo il Milan ha una media punti migliore dei capitolini fuori casa.

- Nelle ultime 15 partite di Serie A il Milan ha segnato almeno 2 gol. Potrebbe essere la seconda squadra dei 5 principali campionati ad arrivare a 16 gare consecutive con più di una rete all’attivo, avvicinandosi al record di 18 del Barcellona nel 1948.

- A San Siro sono 10 le vittorie ottenute dalla Lazio contro il Milan, che ha invece trionfato 44 volte. Il successo dello scorso anno timbrato da Immobile e Correa ha sfatato un tabù che durava da oltre 30 anni.

- Mai nella propria storia la Lazio è riuscita a ottenere due successi consecutivi a San Siro contro il Milan. Dopo i 3 punti dello scorso anno, gli uomini di Inzaghi proveranno ad aggiornare anche questa statistica.

- Il bomber del confronto è Silvio Piola che contro i rossoneri ha realizzato ben 16 gol. Seguono Shevchenko a 13 e Boffi, Nordhal e Giordano a 9.

- La scorsa stagione a San Siro contro il Milan Immobile ha segnato il suo gol numero 100 con la maglia della Lazio.

- Il Milan, insieme al Bologna, è la vittima preferita di Correa che ha segnato 3 gol contro di loro. Tutte le marcature hanno avuto un peso importante. Dal pareggio segnato al 94' il 25/11/2018 alla rete dello scorso anno per il 2-1 finale siglata al minuto 83', passando per il tocco di esterno con cui il 24/04/2019 ha beffato Reina regalando la finale di Coppa Italia ai biancocelesti (poi vinta contro l'Atalanta all'Olimpico).

- Simone Inzaghi, subentrato a Pioli sulla panchina della Lazio, ha incontrato l’ex tecnico biancoceleste 9 volte: il bilancio è di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.

- Contro il Milan Inzaghi ha ottenuto in carriera 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, per un totale di 12 precedenti.

- Pioli ha incontrato la Lazio 16 volte ottenendo 3 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte.

- Negli ultimi 10 precedenti, tra casa e trasferta, c’è un sostanziale equilibrio: 3 vittorie a testa e 3 pareggi, più un successo ai rigori dei rossoneri a febbraio del 2018.

- A San Siro contro il Milan Senad Lulic ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio in Serie A. Era il 9 settembre del 2011 e il bosniaco subentrò a Mauri al minuto 80’.

- Anche per Luis Alberto e Strakosha è il Milan la squadra con cui hanno esordito in maglia biancoceleste. Il primo il 20 settembre 2016 quando al 77’ entrò al posto di Cataldi, l'albanese invece a distanza di 14 mesi dal compagno sempre a San Siro sostituendo l'indisponibile Marchetti.

- Acerbi affronterà il Milan da ex. Con i rossoneri 10 presenze nel 2012.

- Ciro Immobile ha segnato la sua prima tripletta in maglia biancoceleste proprio contro il Milan. Era settembre 2017 e all’Olimpico la squadra di Inzaghi sconfisse i rossoneri 4-1 grazie ai tre centri del bomber napoletano e al gol di Luis Alberto.

Pubblicato 22/12/2020