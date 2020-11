PAIDEIA - Lazio, il ritorno di Milinkovic: le visite mediche - F&V

Ritorno e visite mediche immediate. Sergej Milinkovic arriva in Paideia per sostenere i controlli di idoneità sportiva e ottenere il via libera per il rientro in gruppo. La seduta odierna è andata in scena stamattina, il centrocampista si riaggregherà a partire da domani: a disposizione per la sfida con l'Udinese. Il Sergente era risultato positivo dopo gli impegni con la nazionale serba, è rimasto una settimana in patria in autoisolamento, il tampone effettuato lunedì ha dato esito negativo e gli ha permesso di prendere il volo per Roma. Una grande notizia per la Lazio.

Pubblicato il 25/11