RITIRO LAZIO GIORNO 4 - Sirene dall'infermeria: sospetta lesione per Lulic

MARIENFELD - Uno stop che non ci voleva, soprattutto in questa fase iniziale della stagione. Senad Lulic ha alzato bandiera bianca in Germania, per lui sospetta lesione muscolare. Ha giocato 20’ contro il Paderborn, ha segnato il gol definitivo del 4-2 all’89’. Poi non si è mai allenato nel quartier generale tedesco. Da capire il grado dello stiramento: ieri Inzaghi, quando ha appreso la notizia a fine allenamento, si è scurito in volto. Sale la preoccupazione. Il capitano della Lazio rischia di stare fuori in vista dell'inizio del campionato.