RIVIVI DIRETTA - Atalanta - Lazio 1-3: Marusic, Correa e Muriqi, i biancocelesti calano il tris!

Serie A 2020/2021, 20ª giornata

Atalanta - Lazio 1-3 (2' Marusic, 51' Correa, 78' Pasalic, 82' Muriqi)

Domenica 31 gennaio 2021, ore 15:00

Gewiss Stadium di Bergamo

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler (77' Caldara), Ruggeri (45' Malinovski); Miranchuk (54' Pasalic), Ilicic (66' Lammers); Zapata (54' Muriel). A disp.: Sportiello, Rossi, Scalvini, Gyabuaa , Pessina, Lammers. All.: Gasperini

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (37' Musacchio), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva (80' Escalante), Luis Alberto (59' Akpa Akpro), Marusic; Correa (80' Andreas Pereira), Immobile (80' Muriqi). A disp.: Alia, G.Pereira, Hoedt, Parolo, Lulic, Fares, Escalante, A.Pereira, Muriqi. All.: Inzaghi

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Meli - Vivenzi

IV Uomo: Sacchi

VAR: Manganiello

AVAR: Peretti

Ammoniti: 23' Patric (L), 57' Musacchio (L),

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: la Lazio vince al Gewiss Stadium!

90'+2' Calcio di punizione per l'Atalanta: Muriel batte, Caldara colpisce di testa ma la palla va fuori.

90' Viene comunicato in questo momento che saranno tre i minuti di recupero: si giocherà fino al 93'.

88' Calcio di punizione per la Lazio: batte Andreas Pereira per la testa di Musacchio, ma la retroguardia nerazzurra allontana.

87' Altra bella giocata di Muriel, che serve Malinovski. Ma il pallone arriva direttamente tra le braccia di Reina.

85' Brutto intervento di Djimsiti su Escalante, che l'arbitro sanziona con il calcio di punizione.

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Muriqi, servito magistralmente da Andreas Pereira, cala il tris!

80' Triplo cambio per la Lazio, esce Leiva, entra Escalante; Muriqi e Andreas Pereira si posizionano al posto di Immobile e Correa.

78' L'Atalanta rientra in partita con Pasalic. Muriel si gira al limite dell'area, elude la marcatura di Acerbi, e conclude colpendo il palo. Sulla ribattuta, il croato beffa Reina.

77' Ultima sostituzione per Gasperini: esce Freuler, entra Caldara.

74' Immobile domina in area di rigore e, dopo aver saltato due avversari, scarica su Marusic. Il montenegrino appoggia su Akpa Akpro, che conclude in porta. Ma il tiro è completamente fuori misura.

72' Maehle alla ricerca di un calcio d'angolo, Lazzari non glielo concede e ottiene il rinvio.

70' Correa serve Immobile che senza troppi problemi consegna la palla alle spalle di Gollini. L'arbitro annulla la rete per posizione di off-side del bomber.

68' Calcio di punizione per la Lazio dopo il fallo di De Roon su Milinkovic, ripartono i biancocelesti.

66' Penultimo cambio per Gasperini: esce Ilicic, entra Lammers.

65' Scatto prodigioso di Lazzari, servito magistralmente da Milinkovic. Provvidenziale l'anticipo di Djimsiti.

64' Muriel trova lo spazio e inserisce un'interessante palla in diagonale dove, però, Pasalic non può arrivare.

62' Perfetta l'uscita di Reina sul cross di Maelhe, che toglie il pericolo e fa riparte la Lazio.

61' Correa ruba una bella palla e serve Akpa Akpro, anticipa Djimsiti.

60' L'arbitro Chiffi riprende sia Correa che De Roon. L'argentino mima il gesto della trattenuta.

59' Sostituzione per Simone Inzaghi: esce Luis Alberto, entra Akpa Akpro.

56' Malinovski rimane a terra dopo un colpo dato da Musacchio, l'arbitro lo ammonisce.

54' Doppio cambio per l'Atalanta: escono Zapata e Miranchuk, entrano Muriel e Pasalic.

51' GOOOOOOOOOOOOOOL! Immobile serve Correa che s'inserisce bene e, a tu per tu per Gollini, mette la palla in rete. Il bomber della Lazio era stato servito direttamente da Reina.

50' Luis Alberto guida il contropiede biancoceleste, mura De Roon.

49' Proteste della Lazio dopo la decisione dell'arbitro Chiffi di sanzionare la spinta di Milinkovic su De Roon.

48' L'Atalanta entra bene in campo: Lazzari scherma il tentativo di conclusione di Malinovski.

47' Miranchuk serve Maehle, ma la palla è abbondantemente alta sopra la traversa.

45' Inizia la seconda frazione di gioco. C'è solamente un cambio per l'Atalanta: esce Ruggeri, entra Malinovski.

SINTESI PRIMO TEMPO

La Lazio chiude meritatamente in vantaggio il primo tempo della sfida contro l'Atalanta. La gara si sblocca immediatamente, dopo due minuti dal fischio d'inizio, con uno splendido tiro a giro di Marusic che non lascia scampo a Gollini. La 'Dea' cresce nel corso dei 45' e, negli ultimi minuti, si fa vedere dalle parti di Reina. Puntuali gli interventi della retroguardia biancoceleste, ora composta anche da Musacchio. Al 37' Simone Inzaghi gli regala l'esordio, facendo uscire l'ammonito Partric.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio di Chiffi, finisce la prima frazione di gioco.

45' Ottimo intervento di Radu, che toglie il pericolo appoggiando su Reina. Sarà solamente uno il minuto di recupero.

44' De Roon muove per Ilicic, che crossa per la testa di Zapata. Il pallone arriva direttamente tra i guantoni di Reina.

43' Calcio di punizione in favore dell'Atalanta dopo l'intervento irregolare di Leiva su Maehle.

42' Ilicic, trattenuto per la maglia, si guadagna un calcio di punizione, e fa ripartire i suoi.

41' Luis Alberto salta Maehle e conclude in porta con un tiro a giro, c'è Gollini.

39' Milinkovic serve Lazzari sulla fascia, il guardalinee alza la bandierina dell'off-side.

37' Prima sostituzione per Simone Inzaghi: fuori Patric, che aveva ricevuto l'ammonizione, entra Musacchio.

36' Reina esce bene su Reina e subisce la carica dell'attaccante. Calcio di punizione per la Lazio, che riparte dal portiere.

35' Altro provvidenziale intervento di Gollini, questa volta su Immobile, lanciato magistralmente da Milinkovic.

34' Toloi serve Miranchuk che arriva fino alla fine del campo. Patric non gli lascia spazio e fa ripartire la Lazio.

32' Magia di Luis Alberto, che serve Immobile. L'attaccante crossa per Milinkovic, che di testa conclude in porta. La palla colpisce prima Gollini e poi il palo.

30' Zapata mette una palla in mezzo. Maehle duella con Marusic, ma il montenegrino ha la meglio. Riparte Reina!

29' Zapata serve Miranchuk che tira direttamente in porta. C'è una deviazione, sarà calcio d'angolo per l'Atalanta.

28' Leiva conclude dal limite dell'area ma scivola nel momento della battuta. La palla arriva a Freuler.

27' Un brivido per la Lazio, con Reina obbligato a mettere la palla in out. Zapata si guadagna il primo corner per l'Atalanta.

25' Correa tenta la conclusione, ma c'è la deviazione di un giocatore avversario. Sulla ribattuta, la sforbiciata di Luis Alberto è completamene fuori misura.

24' Correa si propone a un passo dall'area, ma Toloi mette la palla in out.

23' Patric è il primo ammonito della partita: lo spagnolo frena la corsa di Zapata.

22' Calcio d'angolo per i biancocelesti: dalla bandierina Luis Alberto che non riesce a trovare la testa di Milinkovic-Savic.

21' Lazzari, dopo esser stato servito da Milinkovic, va giù all'interno dell'area di rigore. Per l'arbitro non c'è nulla, e l'esterno conferma.

20' Va Milinkovic-Savic, ma la palla si perde di circa mezzo metro al lato della porta difesa da Gollini.

18' Marusic per Immobile, che subisce il fallo di Palomino. Chiffi opta per il calcio di punizione in favore della Lazio. Luis Alberto o Milinkovic si parlano, calcerà uno dei due.

18' Lazzari serve Correa, che vuole mette la palla al centro dell'area. Il rimpallo favorisce Djimsiti.

16' Fuorigioco di rientro di Immobile, l'Atalanta può ripartire. I nerazzurri sono momentaneamente in dieci, poiché Ilici è a bordo campo per cambiare gli scarpini.

14' Ottima progressione di Marusic sulla fascia. Il montegrino supera Maehle e mette la palla al centro, arriva prima Djimsiti.

13' La Lazio riparte con Immobile che corre sulla fascia: ma c'è l'anticipo di Palomino.

11' L'arbitro sanziona il pericoloso intervento di Radu su Ilicic. Calcio di punizione per l'Atalanta, l'azione si conclude con il fallo subito da Lazzari.

10' Miranchuk per Zapata all'interno dell'area: il colombiano lotta con Acerbi che, con l'aiuto di un compagno, riesce ad avere la meglio.

8' Prima Acerbi e poi Radu evitano che Zapata arpioni la palla al limite dell'area di rigore.

7' La Lazio continua ad aggredire l'Atalanta: Leiva interviene in modo irregolare su Ruggeri, riparte la 'Dea'.

6' Patric cerca la verticalizzazione per Luis Alberto, Palomino appoggia per Gollini.

4' Brutta entrata di Ilicic su Lucas Leiva, e calcio di punizione in favore della Lazio.

2' GOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Adam Marusic. Da fuori area il montenegrino sorprende completamente Gollini con uno splendido tiro a giro.

1' Inizia il match al Gewiss Stadium!

AGGIORNAMENTO ORE 14.55 - I giocatori rientrano negli spogliatoi, si attende solamente il fischio d'inizio dell'arbitro Chiffi.

AGGIORNAMENTO ORE 14.50 - A dieci minuti dal fischio d'inizio, il ds gli Tare ha parlato della sfida ai microfoni di DAZN: "Sappiamo come affrontarli, li abbiamo dominati più volte" (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 14.25 - Le squadre fanno il proprio ingresso in campo per il riscaldamento.

AGGIORNAMENTO ORE 14.15 - Nel pre-partita del match, Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Siamo consapevoli e sicuri, dobbiamo stare più attenti in difesa" (QUI le dichiarazioni complete).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Atalanta e Lazio, valida per la ventesima giornata di Serie A. Dopo essersi sfidate quattro giorni fa in Coppa Italia, le due squadre sono pronte ad affrontarsi nuovamente in campionato. Il primo round si è concluso con la sconfitta, e la conseguente eliminazione dalla competizione nazionale, del gruppo di Simone Inzaghi. Ora tutto è pronto al secondo capitolo!

