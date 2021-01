Messi, contratto da mezzo miliardo in 4 anni. El Mundo: "Ha rovinato il Barcellona"

"Il contratto faraonico di Messi che ha rovinato il Barça", è questo il titolo di apertura di El Mundo. Dopo una vita passata nel Barcellona, Leo Messi andrà in scadenza a giugno 2021 e potrebbe davvero lasciare il club. Inutile parlare delle prodezze compiute sul campo dal talento argentino e dei trofei conquistati con i blaugrana. A fare rumore è anche il contratto firmato nel 2017 che, riporta il quotidiano spagnolo, ha portato nelle tasche della "Pulce" più di mezzo miliardo in 4 anni. Uno stipendio da oltre 138 milioni di euro a stagione per un totale di 555.237.619 euro, raggiungibili attraverso vari bonus e premi. Cifra che rappresenta quasi la metà del debito complessivo del club, il che giustificherebbe un'eventuale cessione del calciatore additato da El Mundo come un vero problema per il Barcellona.