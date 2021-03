RIVIVI DIRETTA - Bayern - Lazio, Inzaghi: "Champions, non più un'eccezione. In Germania per fare la nostra gara"

Ancora ventiquattro ore di attesa e poi l'Allianz Arena sarà teatro della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. Alla vigilia del match e prima della partenza per la Germania, mister Simone Inzaghi ha presentato la partita nel corso della consueta conferenza stampa. Di seguito, le risposte del tecnico alle domande dei cronisti collegati:

Al netto del risultato d'andata, quanto resta importante la sfida di ritorno?

"Sappiamo quanto abbiamo lavorato in questi anni per giocare sfide come quella di domani sera in stadi così prestigiosi e contro grandissime squadre. Andremo lì per fare la partita nel migliore dei modi, anche perché prima di incontrare il Bayern non avevamo mai perso. Anche domani sera vogliamo fare una grande gara".

Quanto sarebbe importante per questa squadra iniziare a giocare la Champions come se fosse un'abitudine, non renderla un'eccezione?

"Bisognerebbe farla con più frequenza, gli ottavi mancavano da vent'anni. L'ingresso mancava da più di dieci anni, sono d'accordo con te sul fatto di doverla centrare con più continuità. Sappiamo che non è semplice. Davanti a noi ci sono cinque corazzate più l'Atalanta, ma noi vogliamo dare continuità".

La cosa più importante di domani sera sarà la prestazione?

"Dobbiamo fare una prestazione importante contro un avversario campione del mondo, campione d'Europa, che è riuscito a fare partite importantissime negli ultimi anni. Dovremo fare una gara di corsa, aggressività, determinazione, perché giochiamo anche nel loro stadio. Sono fortissimi e meritano di aver vinto tutti questi titoli negli ultimi anni".

Cosa si auspica dal punto di vista della prestazione?

"Dobbiamo andare a giocare una partita importante, in Champions abbiamo avuto tre trasferte come Dortmund, Bruges e San Pietrogurbo. Abbiamo collezionato tre pareggi, ma meritavamo sicuramente di più. Domani troveremo tante difficoltà, ma andremo a fare la nostra gara con determinazione".

Cosa significa riuscire a giocare una gara di quest'importanza guardando a tutto quello che è stato il suo percorso?

"Dobbiamo goderci fino in fondo una serata come quella di domani sera. Spero possa ricapitare, siamo tutti ambiziosi. Il nostro cammino in Champions è stato molto buono, il nostro obiettivo era tornare negli ottavi dopo vent'anni. Ce l'abbiamo fatta. Col risultato dell'andata abbiamo compromesso il passaggio del turno, ma andremo a giocarla nel migliore dei modi".

Pubblicato 16/03/21

