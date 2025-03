RIVIVI DIRETTA - Bologna - Lazio 5-0, Italiano ferma Baroni per la corsa Champions

Serie A Enilive | 29ª giornata

Domenica 16 marzo 2025, ore 15:00

Stadio Renato Dall’Ara, Bologna

BOLOGNA - LAZIO 5-0: 16' Odgaard (B), 48' Orsolini (B), 49' Ndoye (B), 74' Castro (B), 84' Fabbian (B)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler (59' Pobega), Ferguson; Orsolini (73' Cambiaghi), Odgaard (59' Fabbian), Ndoye (78' Dominguez); Castro (78' Dallinga). A disp.: Ravaglia, Holm, Erlic, Moro, Casale, El Azzouzi, Aebischer, Lykogiannis, De Silvestri, Pedrola. All.: Italiano

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi (78' Belahyane); Isaksen (46' Pedro), Vecino (83' Ibrahimovic) , Zaccagni (62' Tchaouna); Dia (62' Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Patric, Castellanos, Hysaj, Provstgaard, Basic, Tavares. All.: Baroni

Arbitro: Colombo; Assistenti: Cecchoni - Bahri; IV uomo: Perenzoni; VAR: Paterna; AVAR: Meraviglia

Ammoniti: 33' Freuler (B), 44' Gila (L), 57' Vecino (L), 91' Romagnoli (L)

SECONDO TEMPO

90'+3' Triplice fischio: termina il secondo tempo.

90'+2' Tiro di Rovella, murato da Skorupski.

90'+1' Giallo per Romagnoli, ha commesso un fallo su Dallinga.

90' Comunicato in questo momento il recupero: concessi 3'

84' Gol del Bologna! Sulla catena di sinistra nasce l'assist di Miranda per Fabbian che la mette alle spalle di Provedel.

83' Arriva infatti il cambio per la Lazio: esce proprio Vecino, al suo posto entra Ibrahimovic.

83' Intervento di Vecino su Ferguson, rischia il secondo giallo il biancoceleste. Il Bologna conquista un calcio di punizione.

78' Sostituzione anche per Baroni: fuori Guendouzi, dentro Belahyane.

78' Cambio per Italiano: fuori Castro e Ndoye, entrano Dallinga e Dominguez.

74' Gol del Bologna! S'addormenta la difesa della Lazio, sbagliano Gila e Romagnoli e Castro, col mancino, entra in porta insieme al pallone beffando anche Provedel.

73' Sostituzione per il Bologna: fuori Orsolini, dentro Cambiaghi.

72' Dalla bandierina va Ferguson a cercare il secondo palo, diversi tocchi in area e l'ultimo è di Romagnoli che concede un altro corner agli avversari.

71' Miranda serve in profondità Castro che ci arriva, provvidenziale l'intervento di Romagnoli che la mette in angolo.

70' Altro brivido per la Lazio, Castro la gira di prima per Orsolini che va col destro. La palla tocca l'esterno della rete.

68' Rovella dala bandierina, la mette sul primo palo. La tocca Castro, ma poi è Skorupski a farla sua.

68' Vola Pedro, smanaccia Skorupski che la mette in angolo.

63' Contatto in area della Lazio tra Guendouzi e Fabbian, ma è un semplice scontro di gioco e non ci sono gli estremi per assegnare il rigore.

62' Sostituzione Lazio: fuori Dia e Zaccagni, dentro Noslin e Tchaouna.

60' Molto aggressivo Calabria su Zaccagni, il giocatore del Bologna prova anche il tiro che però si spegne sul fondo.

59' Duplice cambio per il Bologna: escono Odgaard e Freuler, dentro Fabbian e Pobega.

57' Ammonito Vecino per fallo, era diffidato e salterà il prossimo turno.

56' Sfortunato Zaccagni! Tre finte e poi la conclusione, ma colpisce il palo.

55' Orsolini per Ndoye che cerca di nuovo la conclusione, ma viene murato dalla difesa biancoceleste.

49' Inizio shock per la Lazio, arriva il terzo gol del Bologna. Ndoye servito da Ferguson in area di rigore calcia col destro, prima bacia il palo e poi la rete. Provedel spiazzato.

48' Gol del Bologna! Scavetto di Orsolini che, servito in profondità da Ndoye, spiazza Provedel.

46' Un cambio per Baroni: fuori Isaksen, dentro Pedro.

46' Fischia l'arbitro: inizia la rirpesa.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.

45' Comunicato in questo momento il recupero: concesso 1'

44' Beukema trova il corridoio per Ndoye che però viene chiuso dalla Gila e Lazzari, c'è un fallo e anche il cartellino per Gila. Il Bologna guadagna un calcio di punizione da posizione interessante.

42' Lancio lungo di Isaksen per Lazzari, ma è un pallone troppo ambizioso per il terzino che non ci arriva.

41' Bella iniziativa di Zaccagni in profondità per Marusic che va al tiro, ma non centra la porta.

40' Zaccagni cerca di inventare per Vecino, fa scudo Beukema.

38' Conclusione di Castro, facile intervenire per Provedel.

33' Freuler in ritardo su Zaccagni, arriva il primo giallo del match.

28' Orsolini vicino al raddoppio, provvidenziale la parata di Provedel.

25' Isaksen scambia con Vecino che prova la conclusione, ma il tiro è di facile lettura per Skorupski che fa sua la sfera.

22' Lancio lungo di Provedel per Isaksen, legge tutto Skorupski che esce dall'area e anticipa il danese.

21' Zaccagni prova a battagliare con Calabria e si procura un fallo, consentendo così alla squadra di ripartire.

20' Giocata troppo lenta di Vecino per Lazzari, il Bologna riconquista palla e riparte con Skorupski.

17' Prova a reagire la Lazio con Marusic, si crea un po' di confusione in area di rigore del Bologna e alla fine il biancoceleste non riesce a trovare la porta.

16' Bologna in vantaggio! La sblocca Odgaard che su un cross di Miranda, con la punta, la mette alle spalle di Provedel.

15' Manovra il Bologna con Beukema seguito da Dia, il difensore rossoblù allora chiama in causa Skorupski per far ripartire la squadra.

12' Marusic ancora una volta va a recuperare questa volta su Freuler impedendogli di arrivare da Provedel.

9' Ferguson dalla bandierina, va sul primo palo ma Guendouzi la spazza e allontana il pericolo.

9' Buona la chiusura di Marusic su Orsolini, c'è deviazione e quindi angolo per il Bologna.

8' Zaccagni subisce fallo da Ferguson, c'è punizione per i biancocelesti.

4' Zaccagni per Isaksen che prova a girarsi, ma non ci riesce. Ci prova poi Guendouzi ma viene murato dalla difesa del Bologna.

3' Castro rimontato da Gila che gli nega la sgroppata verso la porta.

2' Errore di Lazzari che scappa via senza rimanere in appoggio a Isaksen, il Bologna recupera palla con Ndoye che prova a avvicinarsi dalle parti di Provedel.

1' Il primo possesso è del Bologna.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Bologna - Lazio, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Appuntamento importante per i biancocelesti, la partita con i felsinei rappresenta un vero e proprio scontro diretto per la corsa all’Europa. Alle 15 il fischio d'inizio.

