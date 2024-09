RIVIVI DIRETTA - Dinamo Kiev - Lazio 0-3, buon esordio per i biancocelesti: la decidono Dia e Dele-Bashiru

Uefa Europa League | 1ª giornata

Mercoledì 25 settembre 2023, ore 21:00

Volksparkstadion, Amburgo

DINAMO KIEV - LAZIO 0-3: 4' - 35' Dia (L), 34' Dele-Bashiru (L)

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Tymchyk, Ceballos (19' Bilovar), Mykhavko, Dubinchak; Pikhalonok (84' Andriyevskiy), Brazhko, Shaparenko (64' Rubchynskyi) ; Yarmolenko (64' Braharu) , Vanat, Kabaiev (84' Guerrero). A disp.: Neshcheret, Vivcharenko, Diachuk, Popov,Karavaiev, Malush, Buyalskyi. All.: Shovkovsky.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic; Patric (57' Gila), Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna (57' Isaksen), Dele-Bashiru (79' Noslin), Pedro (68' Zaccagni); Dia (68' Castellanos). A disp.: Mandas, Furlanetto; Lazzari, Nuno Tavares, Guendouzi. All.: Baroni.

Arbitro: Tasos Sidiropoulos; Assistenti: Kostaras-Dimitriadis; IV Uomo: Fotias; VAR: Evangelou - Van Driessche

Ammoniti: 63' Dubinchak (D), 88' Romagnoli (L), 90'+3' Mykhavko (D)

Espulsi: 71' Braharu (D), 82' Noslin (L)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: termina la sfida

90'+3' Ammonito Mykhavko.

90' Concessi 4' di recupero.

89' Parata niente male di Provedel sulla punizione, indirizzata sulla sinistra, calciata da Andriyevski.

88' Ammonito Romagnoli per un fallo.

84' Sostituzione per la Dinamo Kiev: entra Guerrero al posto di Kabaiev e Andrievskyi al posto di Pikhalyonok.

82' Espulso Noslin in seguito a un contatto con Dubinchak, il biancoceleste ha urtato il difensore ucraino con una gomitata.

80' Buono il controllo di Marusic che crossa in area sul secondo palo, Castellanos intercetta e di testa prova la conclusione. La palla però finisce fuori.

79' Sostituzione Lazio: esce Dele-Bashiru, entra Noslin.

71' Si ferma il gioco, l'arbitro va a rivedere l'azione del fallo di Braharu su Zaccagni. Il check si conclude con l'espulsione del giocatore della Dinamo Kiev.

68' Duplice cambio per Baroni: fuori Dia e Pedro, dentro Castellanos e Zaccagni.

67' Conclusione di Isaksen, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

64' Duplice cambio per la Dinamo Kiev: escono Shaparenko e Yarmolenko per Rubchynskyi e Braharu.

63' Ammonito Dubinchak per un fallo ai danni di Isaksen.

60' Occasione clamorosa per la Lazio con tre palle gol. Conclusione di Pedro, su assist di Dia, che però viene deviata da Bushchan e colpisce il palo. La palla resta in gioco e ci riprova Isaksen, ma neanche lui trova il gol del 4-0.

57' Problemi per Patric che si è infortunato dopo aver subito un fallo, Baroni è costretto al cambio. Al posto dello spagnolo entra Gila, esce anche Tchaouna per Isaksen.

53' Incursione di Marusic che tenta la conclusione, ma non spaventa Bushchan.

52' Contrattacco della Dinamo Kiev con Vanat che poi serve Yarmolenko in area, buona chiusura della Lazio che allontana.

45' Fischia l'arbitro: inizia ora la ripresa

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio: finisce qui il primo tempo

45' Concesso 1' di recupero.

45' Tante occasioni per la Dinamo Kiev. Provedel salva ancora la Lazio parando la conclusione a giro di Yarmolenko.

42' Insiste la formazione di Shovkovsky con Brazhko su calcio di punizione dalla distanza, ma Provedel ci mette i guanti e devia in angolo.

40' La Dinamo cerca di reagire con Pikhalyonok che calcia dal limite dell'area, ma il tiro è troppo centrale e rasoterra. Provedel para senza difficoltà.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Arriva il tris della Lazio, cross perfetto di Dele-Bashiru per Dia che di testa sorprende il portiere avversario.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio raddoppia con Dele-Bashiru che ha infilato la palla sotto l'incrocio dei pali alle spalle di Bushchan. L'azione è partita dal rinvio de portiere, perfetto il passaggio in profondità di Dia che lancia il compagno in rete.

33' Cross di Shaparenko a cercare Yarmolenko, ma il tiro si spegne sul fondo.

27' Chance per la Lazio con la conclusione pericolosa di Tchaouna dal limite, il tiro è abbastanza angolato ma Bushchan ci mette i guanti.

24' Shaparenko pericoloso, viene fermato bruscamente da Rovello a ridosso dell'area. L'arbitro interviene assegnando la punizione in favore della squadra ucraina. Va direttamente il numero dieci alla battuta, la palla attraversa l'area e finisce diretta tra le braccia di Provedel.

22' Corner per la Dinamo Kiev. Dalla bandierina Shaparenko, palla tesa che Dia allontana.

19' Problemi fisici per Ceballos che è costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Bilovar.

17' Tymchyk calcia il pallone in area, ma Provedel con sicurezza esce e fa sua la sfera.

16' Yarmolenko dal basso, c'è un velo che però non trae in inganno la Lazio. Vecino si fa trovare pronto e allontana il pericolo.

15' Palla in verticale di Tymchyk per Yarmolenko, ma il tentativo viene fermato dai biancocelesti.

9' Iniziativa di Kabaiev che supera in velocità un avversario e si accentra cercando il tiro dal limite, ma la conclusione è altissima e finisce oltre la porta.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con la rete di Dia che batte agevolmente Bushchan sfruttando un assist perfetto di Pedro in area di rigore.

3' Cross in area di Marusic che però non trova nessuno, la difesa avversaria non fa fatica a allontanare il pericolo.

1' Iniziativa della Dynamo che ci prova con Vanat, ma viene tempestivamente bloccato.

1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Dinamo Kiev - Lazio, gara valida per la prima giornata di Europa League. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Fiorentina, proveranno a rilanciarsi nel match contro gli ucraini guidati da Shovkovskyi. Serata particolare per Baroni che debutterà per la prima volta nella competizione europea. Appuntamento col calcio d’inizio alle 21.

