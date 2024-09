Lazio, Baroni a LSC: "Europa League bellissima, per me una grande opportunità"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida di Europa League tra Dinamo Kiev e Lazio il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è così espresso ai microfoni di Lazio Style Channel: "Una gioia bellissima e grande opportunità per me, lo so e l’ho ripetuto più volte. Sono concentrato con la squadra e lo staff per quello che dobbiamo fare, le emozioni ci alimentano ma oggi testa alla partita. Scelte? Alcune sono state fatte in funzione di un non completo recupero per non rischiare nessuno, Pellegrini che si sta allenando bene e merita una chance, Tavares ha giocato tanto, gli altri sono tutti assolutamente titolari. Sono queste le gare che fanno spessore e crescere. Abbiamo bisogno di queste gare. L'Europa League è una competizione bellissima per noi e per i tifosi ma è una competizione che dobbiamo affrontare con la gioia e la determinazione di giocarcela".