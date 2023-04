RIVIVI DIRETTA - Inter - Lazio 3-1: Anderson illude, a San Siro arriva il KO

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A TIM | 32ª giornata

Domenica 30 aprile 2023, ore 12:30

Stadio Giuseppe Meazza, Milano

INTER - LAZIO 3-1 (30' Felipe Anderson, 78' e 90' Lautaro Martinez)

INTER (3-5-2): Onana; D’ Ambrosio, Acerbi, Bastoni (71' Gosens); Darmian, Barella, Brozovic, Mkhitaryan (61' Calhanoglu), Dimarco (45' Dumfries); Lukaku, Correa (61' Martinez).

A disp.: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Dzeko, Bellanova, Asllan.

All.: Simone Inzaghi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic (86' Pellegrini), Casale, Romagnoli, Hysaj (86' Lazzari); Milinkovic, Cataldi (50' Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (67' Pedro), Zaccagni.

A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Lazzari, Pellegrini, Radu, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Cancellieri, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata)

Assistenti: Galetto-Di Iorio

IV Ufficiale: Pairetto

V.A.R.: Chiffi

A.V.A.R.: Ayroldi

Ammoniti: 21' Zaccagni (L), 35' D'Ambrosio (I), 62' Bastoni (I), 81' Marusic (L), 90'+6' Romagnoli (L)

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio: finisce Inter - Lazio.

90'+6' Ammonizione per Romagnoli, che salterà la prossima gara.

90'+6' Lazio fino all'ultimo con Pedro, che prova la conclusione. Ma la palla finisce larga al lato della porta.

90'+6' Finta di Zaccagni, poi controcross: c'arriva di testa Acerbi, poi Onana.

90'+1' Check in corso, c'è la sensazione che sul rimpallo Lautaro Martinez abbia toccato la palla col pugno destro. Dopo qualche secondo, la rete viene convalidata.

90' Comunicato in questo momento il recupero: si giocherà fino al 96'.

90' Clamoroso errore di Vecino, che serve Lautaro invece di appoggiare sul portiere: l'argentino mette la palla alle spalle di Provedel, siglando la sua personale doppietta.

88' Calcio di punizione Lazio per il fallo di Barella. Sempre Luis Alberto pronto a battere: Onana ci arriva.

86' Doppio cambio Lazio: dentro Lazzari e Pellegrini, fuori Hysaj e Marusic.

86' Brozovic libera in calcio d'angolo. Corner per la Lazio, di cui si occuperà Luis Alberto.

85' Cambio per l'Inter, con Gosens che non può andare avanti. Pronto De Vrij a prendere il suo posto.

84' Problemi per l'ex Atalanta, che rimane a terra dolorante: medici in campo per accertarsi sulle sue condizioni, probabilmente un infortunio alla spalla per lui.

83' Cross di Lukaku per Gosens, che mette la palla alle spalle di Provedel. Raddoppia l'Inter.

82' Pedro a tutto campo. Poi perde palla, recupera Felipe Anderson che crossa in area, non ci sono compagni.

81' Duello Lukaku - Marusic, con il montenegrino che si rende protagonista di un fallo e rimedia il cartellino giallo.

78' Gol dell'Inter: Gosens per Lukaku che serve in profondità Lautaro Martinez, che prende tempo ai due difendori della Lazio e mette la palla alle spalle di Provedel.

74' Dimarco crossa all'indirizzo di Lukaku, ma la palla è troppo veloce e il belga non riesce a indirizzarla in porta. Si perde in out.

72' Straordinario Casale su Lautaro Martinez, a tu per tu con Provedel: gli toglie la palla in extremis.

71' Un altro cambio per l'Inter: Gosens per Bastoni.

70' Bravissimo Casale a proseguire la diagonale e a intervenire in scivolata, evitanto che la palla possa arrivare a Lautaro Martinez.

69' Calhanoglu prova la conclusione, ma è totalmente fuori misura. Toccherà a Provedel rimettere la palla in gioco.

67' Cambio Lazio: dentro Pedro, fuori Immobile.

65' Miracoloso Provedel su Dimarco, che era stato servito da Calhanoglu.

62' Cartellino giallo nei confronti di Bastoni, che interviene irregolarmente su Felipe Anderson.

61' Cambi Inter: fuori Correa, dentro Laurato. E poi fuori Calhanoglu per Mkhitaryan.

59' Luis Alberto dalla bandierina: Romagnoli prova la conclusione di testa, murata da Onana. Sullo sviluppo ddella stessa azione arriva il tiro di Luis Alberto, anche qui ci arriva bene il portiere dell'Inter.

58' Darmian irregolare su Zaccagni, sarà calcio di punizione in favore della Lazio. Luis Alberto va al tiro, Lukaku devia in angolo. Sarà corner per i biancocelesti.

57' Dumfries per Dimarco, che stoppa di petto e tenta la conclusione, non un granché e poco pericoloso per Provedel.

55' Dimarco per la giocata di Barella, la palla va di pochissimo al lato del palo di Provedel.

54' Sia Dimarco che Correa si occupano della rimessa in gioco, due palloni in campo. L'arbitro ferma l'azione.

50' Si concretizza il cambio: dentro Vecino, fuori Cataldi.

50' Problemi per Danilo Cataldi, che rimane a terra: non può proseguire, pronto a Vecino a sostituirlo.

45' Inizia il secondo tempo: un cambio per l'Inter. Fuori D'Ambrosio, dentro Dumfries.

PRIMO TEMPO

45'+1' Duplice fischio di Guida: finisce il primo tempo.

45'+1' Calcio d'angolo Lazio. Il colpo di testa di Romagnoli finisce tra i guantoni di Onana.

45'+1' Doppia clamorosa occasione per la Lazio. Ancora errore di Acerbi, poi arriva la conclusione di Immobile respinta da Onana, poi la deviazione di Bastoni sul tentativo di Felipe Anderson.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 46'.

44' Palla morbida di Lukaku per Dimarco, ma la palla è imprecisa, termina direttamente in out.

40' Occasionissima Inter. Barella con l'esterno, la palla esce fuori di niente.

39' Felipe Anderson in area per Immobile, che però controlla il pallone con un braccio. Riparte Onana.

37' Zaccagni cerca l'uno-due con Milinkovic, Brozovic interrompe l'azione ma la Lazio rimane in possesso palla. Sulla ripartenza Milinkovic subisce fallo ma non secondo l'arbitro, riparte l'Inter.

37' Mkhitaryan ci riprova, ancora col piattone: la palla si perde appena alta sopra la traversa.

35' D'Ambrosio interviene irregolarmente su Zaccagni, l'arbitro estrae il giallo nei suoi confronti.

32' Barella quasi "braccato" da Luis Alberto, che interrompe la ripartenza nerazzurra: sarà calcio di punizione per l'Inter.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Felipe Anderson! Errore dell'Inter, il brasiliano recupera e duetta prima con Immobile, poi con Luis Alberto. Alla fine calcia praticamente un rigore in movimento, mettendo la palla alle spalle di Onana!

29' Spallata di D'Ambrosio su Zaccagni che viene giudicata regolare. L'ex Verona restituisce, ma la sua viene giudicata fallosa. Possesso Inter.

28' Cataldi attaccato da Brozovic. Il numero 32 finisce a terra, Guida opta per il calcio di punizione in favore della Lazio.

26' Viene annullato il gol di Mkhitaryan per la posizione di off-side di Correa.

25' Gol dell'Inter, Mkhitaryan mette la palla alle spalle di Provedel. D'Ambrosio recupera su Luis Alberto, che finisce a terra. Poi imbucata per Correa, che crossa all'indirizzo dell'armeno che la mette in rete.

24' Cross di Darmian per Correa in area di rigore, che prova la conclusione di testa direttamente in porta. Complicato tenerla "bassa", si perde alta sopra la traversa.

22' Onana su Barella, che gestisce e poi va dalla parte opposta su Mkhitaryan: la conclusione viene murata da Provedel.

21' Pestone di Zaccagni su Barella e cartellino giallo all'indirizzo nel numero 20 della Lazio.

20' Brozovic dal limite dell'area, poi il passaggio filtrante per D'Ambrosio, che si ritrova la palla in mezzo alle gambe ma non riesce a controllare.

17' Bastoni tenta il cross, Correa e Lukaku sono in area di rigore ma la palla è fuori misura: si perde direttamente in out.

14' Dimarco crossa all'indirizzo di Lukaku, al centro dell'area: Provedel esce bene e fa sua la palla.

12' Errore di Marusic su Dimarco: quest'ultimo recupera la palla ed entra in area, poi crossa fuori misura.

10' Mkhitaryan ferma in modo irregolare un potenziale contropiede "orchestrato" da Zaccagni. Calcio di punizione in favore della Lazio.

8' Buona chance per Immobile, servito da Felipe Anderson. Il numero 17 si gira e prova la conclusione, mette in angolo Onana. Ma il capitano della Lazio era in posizione di off-side.

6' Provvidenziale l'intervento di Provedel sul rasoterra di Brozovic!

5' Cross di Bastoni all'indirizzo di D'Ambrosio, che però, di testa, la sfiora soltanto senza riuscire a impattare.

3' Barella serve in verticale Lukaku, ma la palla è troppo lunga e arriva direttamente tra le mani di Provedel.

1' Acerbi "gestisce" l'inserimento in profondità di Immobile lasciando che la palla scivoli in out: rinvio di Onana.

1' Arriva il fischio dell'arbitro Guida: inizia ora Inter - Lazio.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Inter - Lazio, gara valida per la trentaduesima sfida di Serie A. I biancocelesti, reduci dalla sconfitta contro il Torino, sono chiamati a confermarsi al secondo posto in classifica - la Juve è distante due punti - ottenendo un risultato utile a San Siro contro l'Inter di Inzaghi. I nerazzurri sono indietro in campionato: al sesto, appena superati dall'Atalanta, ma in semifinale di Champions League e in finale di Coppa Italia. Fischio d'inizio alle 12.30 per quello che è a tutti gli effetti uno step fondamentale per la corsa Champions.

