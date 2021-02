RIVIVI DIRETTA - Lazio - Bayern Monaco 1-4: Correa l'unico biancoceleste ad andare in gol

Champions League 2020-2021 | Ottavi di finale - gara d'andata

Lazio - Bayern Monaco 1-4 (9' Lewandowski, 24' Musiala, 42' Sané, 46' Acerbi (aut.), 49' Correa)

Martedì 23 febbraio ore 21.00, Stadio Olimpico di Roma

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric (53' Hoedt), Acerbi, Musacchio (31' Lulic); Lazzari, Milinkovic (80' Cataldi), Leiva (53' Escalante), Luis Alberto (80' Akpa Akpro), Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Parolo, Armini, Fares, Pereira, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Musiala (89' Choupo-Moting); Sané (89' Sarr), Goretzka (62' Martinez), Coman (75' Hernandez); Lewandowski. A disp: Hoffmann, Roca, Zaiser. All. Flick

ARBITRO: Orel Grinfeeld (ISR)

Ammoniti: 28' Luis Alberto, 51' Leiva, 57' Correa, 64' Marusic, 69' Escalante, 71' Kimmich, 74' Coman

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio, Lazio - Bayern Monaco finisce 1 a 4.

90'+3' Calcia Alaba, ma la palla si perde abbondantemente sopra la traversa.

90'+2' Choupo-Moting per Sule, che viene atterrato da Lulic. L'arbitro decide per il calcio di punizione in favore del Bayern.

90' Saranno quattro i minuti di recupero della sfida.

89' Escono Musiala e Sané, entrano Choupo-Moting e Sarr.

87' A tre minuti dal triplice fischio, più recupero, il Bayern fraseggia nella propria metà campo.

83' Fallo di Davies su Marusic, e calcio di punizione per la Lazio.

80' Doppia sostituzione per Inzaghi: escono Luis Alberto e Milinkovic, entrano Akpa Akpro e Cataldi.

80' Lewandowski a un passo dal poker, con Reina che interviene bene e fa suo il pallone.

78' Luis Alberto dalla bandierina, svetta Hoedt ma la palla termina sul fondo.

77' Luis Alberto s'invola verso la porta difesa da Neuer, per poi servire Milinkovic. Il 'Sergente' conclude ma c'è una deviazione. Calcio d'angolo per i biancocelesti.

75' Coman, appena ammonito, lascia il campo al posto di Lucas Hernandez.

74' Brutta entrata di Coman su Marusic, con l'autore del fallo che rimedia il cartellino giallo.

71' Splendida progressione di Lazzari, che vince ancora il duello con Davies. Veementi le proteste di Kimmich, che rimedia l'ammonizione.

70' Calcio di punizione per il Bayern: Sané dritto in porta, ma c'è la deviazione di Milinkovic. Calcio d'angolo per i tedeschi.

69' Decisissimo fallo di Escalante su Lewandowski, e cartellino giallo per l'argentino.

68' Luis Alberto calcia dalla bandierina, Sané è bravo ad allontanare.

67' Solito duello tra Lazzari, servito da Correa, e Davies: l'ultimo a toccare la palla è il giocatore del Bayern, sarà calcio d'angolo per la Lazio.

65' Botta di Alaba, con la palla che si perde di poco alta sopra la traversa.

64' Intervento al limite dell'area di rigore di Marusic su Coman. Il montenegrino rimedia anche il cartellino giallo.

63' Milinkovic per Immobile, ma Neuer riesce a stoppare il pallone e togliere il pericolo dalle parti della propria area.

62' Primo cambio per Flick: esce Goretzka, entra Martinez.

61' Tentativo anche da parte di Lulic, che però colpisce malissimo. La palla va addirittura in fallo laterlale.

60' Sané riparte dopo l'errore commesso da Hoedt: recupera Escalante.

60' Ottimo pallone recuperato da Milinkovic, che poi finisce a terra. Calcio di punizione per la Lazio.

57' L'arbitro Grinfeeld estrae il terzo cartellino giallo del match all'indirizzo di Correa, che interviene irregolarmente su Boateng.

55' Luis Alberto lancia Immobile che viene chuso da Boateng. Corner per la Lazio.

53' Seconda sostituzione per la Lazio: escono Patric e Leiva, entrano Hoedt ed Escalante.

52' Contropiede della Lazio con Correa che tira bene in porta, ma trova il provvidenziale intervento di Neuer. Ci prova anche Milinkovic, ma la conclusione è fuori misura.

52' Possibilità per Kimmich, con Lulic e poi Reina che chiudono bene.

51' Lucas Leiva rimedia il secondo cartellino giallo del match.

49' GOOOOOL! La Lazo sigla la sua rete con Joaquin Correa, che taglia la linea difensiva del Bayern Monaco e mette la palla dove Neuer non può arrivare.

46' Su cross di Sané, Acerbi mette la palla in rete nel tentativo di anticipare Davies. Arrivano a quattro le marcature del Bayern.

45' Riprende la gara, inizia il secondo tempo!

SINTESI PRIMO TEMPO

È un Bayern che non consente alcun errore agli avversari. Il primo tempo di gioco di conclude 3-0 per gli uomini di Flick, che sfruttano al meglio le sbavature dei biancocelesti. La prima rete arriva su uno sbaglio di Musacchio, che al 31' cede il posto a Lulic. Il raddoppio lo sigla Musiala con una conclusione dal limite dell'area di rigore. A tre minuti dal duplice fischio, arriva il tris di Sané, che ha la palla sui piedi dopo la parata di Reina.

PRIMO TEMPO

45'+1' Finisce ora il primo tempo della sfida.

45' Viene comunicato ore l'extra-time: si giocherà solamente per un altro minuto.

44' Calcio d'angolo per la Lazio: Luis Alberto per Immobile sul secondo palo, ma c'è Sané che allontana.

43' Alaba devia nuovamente in corner il tiro di Correa, che si sta pericolosamente avvicinando a Neuer.

42' Coman penetra in area di rigore, Reina tenta di allontanare. Ma la palla va direttamente sui piedi di Sané che, da pochi passi, mette la palla in rete.

39' Buona occasione per la Lazio, con Lazzari che crossa in area. Correa conclude, il Bayern si salva. Lulic serve Immobile, ma c'è la deviazione di Alaba.

37' Bravo Immobile a proporsi in avanti: il bomber della Lazio serve Correa, anticipato dal difensore avversario. L'arbitro aveva comunque fermato l'azione per posizione di fuorigioco.

36' Il prolungato possesso palla della Lazio si conclude con il tiro di Patric dalla distanza. Non una grande idea!

35' Doppia clamorosa occasione per il Bayern, che rischia prima sul tiro di Musiala, poi su quello di Lewandowski.

34' Fa tutto bene Luis Alberto che parte in contropiede. Ma il tiro è fuori misura per Lazzari, Neuer arriva prima dell'esterno della Lazio.

32' Davies inserisce una bella palla in area di rigore all'indirizzo di Lewandowski, allontana Marusic.

31' Primo cambio per Simone Inzaghi: esce Musacchio, entra Lulic.

30' Immobile verticalizza per Correa, ma si alza la bandierina dell'assistente: l'argentino si trovava in posizione di off-side.

28' Il primo cartellino giallo del match viene estratto ai danni di Luis Alberto, "colpevole" di un gesto di stizza all'indirizzo del direttore di gara.

27' Il nuovo fallo di Alaba su Immobile costa al Bayern un altro calcio di punizione.

26' Intervento irregolare di Sule ai danni di Luis Alberto. Immobile vorrebbe l'ammonizione, ma l'arbitro non estrae alcun cartellino.

25' Marusic per Milinkovic, che controlla e carica il sinistro. Neuer è ben piazzato e non viene impensierito dal tiro del 'Sergente'.

25' Intanto, Wesley Hoedt inizia a riscaldarsi a bordo campo.

24' Il Bayern Monaco raddoppia con Musiala che, dal limite dell'area di rigore, beffa Reina.

22' Correa s'invola verso la porta difesa da Neuer, per poi allargare su Luis Alberto. Lo spagnolo tenta la conclusione, ma il portiere del Bayern fa propria la palla.

21' Marusic recupera un'ottima palla, facendo ripartire i compagni, a partire da Musacchio.

18' Vigorose le proteste della Lazio per il fallo subito da Milinkovic, che viene atterrato in area di rigore da Boateng. L'arbitro, dopo un breve consulto col Var, non concede il tiro dagli 11 metri ai biancocelesti.

17' Altra bella occasione per il Bayern per trovare il raddoppio. Sané crossa, ma non trova alcun compagni in area di rigore: in ritardo Goretzka.

16' Splendida progressione di Lazzari, che vince il duello di Davies, e cross in area di rigore: Alaba di testa mette il pallone in fallo laterale.

15' Sané calcia dalla bandierina, ma l'arbitro ferma l'azione dopo il fallo in attacco di Goretzka.

14' Deviazione di Acerbi sul cross di Kimmich: calcio d'angolo in favore del Bayern Monaco.

13' Ottima idea di Milinkovic che tenta il lunghissimo lancio in orizzontale all'indirizzo di Immobile. Il bomber della Lazio era, però, in off-side.

12' Il Bayern continua a proporsi in attacco. La palla in mezzo all'area di rigore viene allontanata di testa da Marusic.

11' Correa va a terra dopo un fallo: calcio di punizione per i biancocelesti nella metà campo tedesca.

9' Il Bayern va in vantaggio con Lewandowski che sfrutta al meglio l'errore di Musacchio nel retropassaggio con Reina.

8' Altra buona occasione per i tedeschi: cross di Alaba, con Lewandowski che non riesce ad arpionare la palla e tirare in porta.

7' Sule si inserisce benissimo nell'area di rigore della Lazio, e tenta lo scambio con Lewandowski. Milinkovic salva la Lazio.

5' Intervento falloso di Milinkovic su Davies: l'arbitro opta per il caslcio di punizione in favore del Bayern.

4' Correa punta Boateng, scarica indietro per Marusic. Il giro palla della Lazio continua con Milinkovic che tenta l'uno-due con Lazzari. C'è la chiusura di Alaba.

2' Coman tenta di mettere un cross nel mezzo dell'area di rigore, ma il pallone è in out. Riparte Reina.

1' Subito calcio d'angolo per il Bayern Monaco concesso da Lazzari: Luis Alberto disinnesca.

1' Arriva il fischio dell'arbitro: inizia il match!

AGGIORNAMENTO ORE 20.55 - La cantante e modella romana Mizet intona l'inno della Lazio a cinque minuti dal fischio d'inizio del match.

AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Nell'immediato pre-partita del match, Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport (QUI le dichiarazioni complete).

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 - Mentre le due squadre sono in campo per il riscaldamento, a bordo campo va in scena il saluto tra Flick e Tare.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Bayern Monaco, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. Quella in programma questa sera all'Olimpico è indubbiamente la gara più importante della stagione per la squadra di Inzaghi, chiamata all'impresa contro la corazzata tedesca. Ma il gruppo guidato da Flick ha dimostrato di non essere una macchina perfetta: la sconfitta contro il Francoforte e il pareggio col Bielefeld lo dimostrano.

Lazio, Beppe Signori esulta per una "vittoria nettissima": "Assolto!" - FOTO

Lazio, Luiz Felipe ricorda il gol col Dortmund e carica i compagni: "Daje ragazzi" - VIDEO

TORNA ALLA HOMEPAGE