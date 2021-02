Lazio, Luiz Felipe ricorda il gol col Dortmund e carica i compagni: "Daje ragazzi" - VIDEO

Non potrà esser della partita, considerato il poco tempo trascorso dall'operazione alla caviglia, ma Luiz Felipe non ha fatto mancare il sostegno ai compagni in occasione della super sfida tra Lazio e Bayern Monaco. Il brasiliano ha pubblicato sul proprio profilo Instagram il video del gol siglato contro il Borussia Dortmund nella fase a gironi di Champions League, per poi caricare i compagni: "Daje ragazzi".

