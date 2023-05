RIVIVI DIRETTA - Lazio - Cremonese 3-2: Hysaj la sblocca, poi ci pensa il Sergente!

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Campionato Serie A TIM 2022-2023 | 37ª giornata

Domenica 28 maggio 2023, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO - CREMONESE 3-2 (4' Hysaj, 37' e 89' Milinkovic, 54' Galdames, 58' aut. Lazzari)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj (80' Pellegrini); Milinkovic, Vecino, Luis Alberto (90' Basic); Pedro (60' Anderson), Immobile, Zaccagni (90' Radu).

A disp.: Maximiano, Adamonis, Patric, Gila, Ruggeri, Marcos Antonio, Bertini, Cancellieri, Gonzalez.

All.: Maurizio Sarri

CREMONESE(3-5-2): Sarr; Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili (77' Vasquez); Sernicola, Picel, Galdames (68' Castagnetti), Meite, Valeri (Quagliata); Ciofani (59' Buonaiuto), Tsadjout.

A disp.: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Vasquez, Ghiglione, Afena-Gyan, Chiriches, Acella, Okereke.

All.: Davide Ballardini

Arbitro: Antonio Giua (sez. Olbia)

Assistenti: Galetto - L. Rossi

IV Ufficiale: Serra

V.A.R.: Banti

A.V.A.R.: Paganessi

Ammoniti: 24' Sernicola (C), 66' Galdames (C), 72' Zaccagni (L)

Espulso Sarri al 90'+5'

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: la Lazio batte la Cremonese, l'Olimpico è in festa!

90'+5' Calcio di punizione per la Cremonese ed espulsione per Maurizio Sarri.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 95'.

90' Esce Luis Alberto, entra Basic. E poi esce Zaccagni, entra Radu.

89' GOOOOOOOOOOOOOL!!!!! Ecco finalmente la rete del 3-2. Da calcio d'angolo arriva il colpo di testa di Milinkovic, che riporta in vantaggio la Lazio!

88' Immobile per Zaccagni che poi tenta il tiro ma trova la deviazione avversaria. Ancora corner per la Lazio.

87' Luis Alberto dalla bandierina, Milinkovic tenta il colpo di testa ma c'arriva Sarr, ancora fondamentale.

86' Zaccagni si conquista un buon calcio d'angolo quando mancano meno di quattro minuti al fischio d'inizio, più extra-time.

82' Brivido Lazio. Arriva la conclusione di Tsadjout, su cui è provvidenziale l'intervento di Provedel.

81' Luca Pellegrini, appena entrato in campo, rimedia immediatamente il cartellino giallo.

80' Cambio per la Lazio: esce Hysaj, entra Pellegrini.

77' Esce in questo momento Lochoshvili, entra Vasquez.

76' Infortunio per Lochoshvili, che chiede il cambio.

75' Calcio d'angolo per la Lazio, va Luis Alberto ma la palla è troppo bassa. Ci riprova e Miilinkovic va letteralmente a un passo dal gol, Ferrari salva sulla linea.

72' Zaccagni rimedia l'ammonizione dopo il fallo fatto su Pickel. Quest'ultimo rimane a terra, l'esterno della Lazio si lamenta con l'arbitro ma la decisione rimane tale.

71' Imbucata favolosa di Milinkovic per Immobile, che s'invola verso la porta e va alla conclusione: la palla si perde ancora alta sopra la traversa.

69' Immobile va alla conclusione, ma la tiro è completamente fuori misura: la palla si perde altissima sopra la traversa.

68' Doppio cambio per Ballardini: entrano Castagnetti e Quagliata, escono Galdames e Valeri.

66' Galdames interviene irregolarmente su Felipe Anderson: l'arbitro estrae l'ammonizione ai suoi danni.

65' Provvidenziale Sarr prima su Felipe Anderson, poi su Immobile. Cremonese che si salva.

60' Primo cambio per Sarri: esce Pedro, entra Felipe Anderson.

59' Primo cambio per la Cremonese: esce Ciofani, entra Buonaiuto.

58' Pasticcio clamoroso e pareggio della Cremonese che arriva per mano di Lazzari. Il cross è per Ciofani che viene superato, la palla arriva al numero 29 biancoceleste che, tentando il retropassaggio, commette l'irrimediabile errore.

56' Lazzari si fa tutta la fascia, poi allunga la palla e si fa recuperare da Meité.

54' La Cremonese accorcia le distanze con Galdames. Servito da Valeri, il calciatore buca Provedel con un tiro a giro su cui il portiere non può far nulla.

52' Bel momento di fair-play: coro per Gabriele Sandri da parte dei tifosi della Cremonese, applausi dei sostenitori della Lazio.

50' Uno-due tra Pedro e Immobile, con il numero 17 che arriva a tu per tu col portiere, ma calcia e colpisce direttamente Sarr.

49' Lazzari e Milinkovic finiscono a terra dopo aver subito fallo da due avversari diversi: calcio di punizione in favore della Lazio, che rimane in possesso palla in questi primi minuti di secondo tempo.

45' Fischio dell'arbitro: inizia il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

45' Senza alcun minuto di recupero finisce il primo tempo di Lazio - Cremonese.

44' Galdames direttamente in porta, Provedel libera coi pugni.

43' Valeri va a terra dopo la trattenuta prima di Casale e poi il fallo di Milinkovic. Sarà calcio di punizione per la Cremonese, pronto Galdames battere.

42' Spinta di Lochoshvili su Milinkovic, col Sergente che finisce a terra all'altezza del centrocampo. Per l'arbitro Giua non c'è irregolarità, si prosegue.

41' Seconda deviazione e secondo corner per gli ospiti. La palla passa per tutta l'area di rigore senza trovare alcun compagno. Altro cross, Immobile accompagna ma per l'arbitro c'è il tocco, dunque terzo angolo per la Cremonese.

40' Milinkovic sbaglia il controllo e regala il primo calcio d'angolo alla Cremonese.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Ed eccolo il gol del raddoppio, porta la firma di Sergej Milinkovic-Savic! Assist al bacio di Pedro che pesca il Sergente in area, il suo tiro "buca" Sarr.

36' Finisce a terra Zaccagni, il fallo è ancora di Sernicola. Calcio di punizione in favore della Lazio.

35' Ci prova Ciofani con una conclusione dalla distanza, su cui però arriva Provedel. Riparte il portiere stesso, che serve i compagni.

34' Luis Alberto in verticale da Zaccagni, che però non riesce ad arrivare sulla palla, anticipato dalla difesa avversaria che riparte.

31' Fa tutto bene Luis Alberto, che poi va alla conclusione: c'arriva Sarr che allontana, ma non c'è alcun giocatore della Lazio sulla ribattuta.

29' Luis Alberto dalla bandierina: colpo di testa di Romagnoli, ma la palla finisce tra i guantoni di Sarr.

29' Scatta Lazzari, Valeri lo contrasta in scivolata mettendo la palla in calcio d'angolo.

25' Lazzari tenta il cross, Immobile pronto ad arpionare la palla ma la difesa avversaria riesce ad anticipare il numero 17 e a ripartire.

24' Brutto fallo di Sernicola ai danni di Hysaj e ammonizione per il calciatore della Cremonese.

23' Ancora Cremonese pericolosa con Tsadjout: la sua conclusione si perde di poco al lato della porta di Provedel.

22' Cremonese che tenta di rendersi pericolosa: palla in mezzo di Sernicola, ma alla fine la palla arriva senza troppi problemi tra i guantoni di Provedel.

20' Ci prova Milinkovic, che però chiude troppo la conclusione: la palla si perde sull'out.

19' Lazio ancora pericolosa. Questa volta con Zaccagni che prova a imbeccare Vecino: l'uguguaiano non c'arriva, recupera la Cremonese.

17' Immobile per Vecino, che dal limite dell'area prova la conclusione direttamente in porta: c'arriva Sarr.

15' Prolungato giro palla della Lazio, con la Cremonese che non fa altro se non difendersi arroccata sulla propria area di rigore.

14' Luis Alberto dolorante dopo aver preso una botta la ginocchio, ma nessun problema per lo spagnolo: può proseguire la sua gara.

11' Pedro prova la conclusione dalla lunga distanza: ma la palla si perde lontana dalla porta difesa da Sarr.

10' Lazzari si fa tutta la fascia a velocità super: poi crossa al centro dell'area, senza però trovare alcun compagno.

8' Lungo lancio di Luis Alberto per Milinkovic, ma la retroguardia grigiorossa arriva prima e allontana il pericolo.

7' Lazzari subisce fallo da Galdames: nuovamente calcio di punizione in favore della Lazio.

6' Pedro subisce fallo e conquista il calcio di punizione: la Cremonese allontana ma i biancocelesti rimangono in possesso palla.

5' Dopo qualche secondo speso per il check da parte del Var, il gol viene convalidato. Lazio in vantaggio.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio subito in vantaggio con Hysaj! Passaggio filtrante di Luis Alberto per Immobile che allunga per il numero 23 biancoceleste, che mette la palla lì dove Sarr non può arrivare.

2' Ciofani finisce a terra e l'arbitro opta per il calcio di punizione in favore della Cremonese.

1' Fischio d'inizio dell'arbitro Giua: inizia ora Lazio - Cremonese.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Cremonese. Archiviata la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la squadra di Sarri ha ancora due impegni per blindare il secondo posto, "sfuggito" momentaneamente dopo la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta. Festa grande all'Olimpico dove, prima del match, si festeggerà il decennale del 26 maggio, data della storica finale vinta contro la Roma. Fischio d'inizio della partita fissato alle 18.00.

