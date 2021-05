RIVIVI DIRETTA - Lazio - Torino 0-0: finale da brividi, ma all'Olimpico non arrivano gol

Serie A TIM - Recupero 25ª giornata

Martedì 18 maggio 2021, ore 20:30

Stadio Olimpico di Roma

LAZIO - TORINO 0-0

LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Marusic, Luiz Felipe (68' Patric), Radu (75' Parolo); Lazzari, Akpa Akpro (75' Akpa Akpro), Leiva (68' Escalante), Luis Alberto, Fares (62' Lulic); Muriqi, Immobile.

A disp.: Reina, Alia, Armini, Cataldi, Parolo, Pereira.

All.: Simone Inzaghi.

TORINO (3-5-2) - Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon (85' Baselli), Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria (85' Zaza), Belotti.

A disp.: Milinkovic, Ujkani, Buongiorno, Lyanco, Rodriguez, Vojvoda, Verdi, Linetty, Bonazzoli.

All.: Davide Nicola.

Arbitro: Michael Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Tegoni-Cecconi; IV uomo: Dionisi; V.A.R.: Aureliano ; A.V.A.R.: Liberti

Ammoniti: 27' Strakosha (L), 50' Luis Alberto (L), 61' Luiz Felipe (L), 81' Andreas Pereira (L)

Note: 84' Immobile (rig. fallito)

SECONDO TEMPO

90'+6' Triplice fischio. Il Torino pareggia contro la Lazio e conquista la salvezza con una giornata d'anticipo.

90'+6' In corso un check da parte del Var per un fallo di Bremer su Muriqi. Dopo qualche secondo Fabbri fa continuare.

90'+5' Clamoroso palo di Lazzari: l'esterno rimane a terra in area di rigore. Per l'arbitro è fallo in attacco.

90'+3' Fallo di Muriqi su Mandragora: calcio di punizione in favore del Torino.

90'+3' Cambio per il Torino: esce Belotti, entra Verdi.

90'+2' Conclusione di sinistro di Muriqi, ma colpisce Lulic in off-side.

90'+1' Ci prova Luis Alberto dalla lunga distanza: Sirigu blocca.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 95'.

85' In campo per il Torino Baselli e Zaza al posto di Rincón e Sanabria.

84' Immobile fallisce il calcio di rigore colpendo il palo. Il Torino si salva.

83' Il calcio di rigore viene confermato.

82' L'arbitro dà calcio di rigore alla Lazio per il fallo di Nkoulou su Immobile, ma l'assistente alza la bandierina per fuorigioco.

81' Giallo anche per Andreas Pereira, che salterà la prossima col Sassuolo.

80' Si salva ancora il Torino: Parolo non tira e chiama in causa Muriqi. Sulla ribattuta, Sirigu si fa trovare pronto sul tiro di Luis Alberto.

79' Cross all'indirizzo di Lazzari anticipato da Ansaldi. Sarà calcio d'angolo per la Lazio.

77' Patric mette in area una buona palla, allontana Izzo.

75' Escono Radu e Akpa Akpro, entrano Parolo e Andreas Pereira.

72' Luis Alberto per Lulic, che crossa all'indirizzo di Lazzari. La conclusione dell'esterno si perde sulla rete della porta.

71' Torino vicinissimo al vantaggio: la conclusione di Sanabria si ferma sul palo.

68' Doppio cambio per Inzaghi: escono Leiva e Luiz Felipe, entrano Escalante e Patric.

67' Tiro-cross di Lazzari all'indirizzo di Muriqi, che però non arriva sulla palla.

64' Cross di Lulic, Muriqi non riesce a colpire la palla per una presunta spinta di un difensore del Torino. La Lazio si lamenta ma l'arbitro non dà il calcio di rigore.

63' Calcio di punizione per la Lazio: Luis Alberto batte, ma la palla va direttamente a Sirigu. Il cross dello spagnolo è troppo sul portiere.

62' Primo cambio per Simone Inzaghi: fuori Fares, dentro Lulic

61' Cartellino giallo anche per Luiz Felipe per l'intervento su Belotti. Anche lui salterà la prossima sfida col Sassuolo.

60' Sinistro di Sanabria, Strakosha blocca la palla.

59' Cross di Marusic in area di rigore all'indirizzo di Immobile, Izzo anticipa ancora e allontana.

58' La conclusione di Ciro Immobile dalla lunghissima distanza si perde abbondantemente alta sopra la traversa.

56' Cross di Fares, Izzo libera di testa.

52' Clamorosa occasione per Muriqi, che si fa recuperare in scivolata da Nkoulou. L'intervento è provvidenziale, ma l'attaccante calcia raso terra e aspetta qualche secondo di troppo.

51' Problema alla spalla per Lucas Leiva dopo un contatto con un avversario. Il brasiliano rimane qualche secondo a terra, per poi abbandonare il campo insieme allo staff medico.

50' Luis Alberto interviene irregolarmente su Rincón e rimedia il cartellino giallo. Lo spagnolo, che era diffidato, salterà l'ultima contro il Sassuolo.

48' Destro a giro preciso ma centrale di Luis Alberto: Sirigu chiude bene mettendo la palla in calcio d'angolo.

46' Muriqi cerca Immobile ma la palla finisce ad Akpa Akpro, che conclude debolmente al lato della porta. L'attaccante ex Fenerbahce era comunque in posizione di fuorigioco.

45' Riparte il match senza alcun cambio.

SINTESI PRIMO TEMPO

Finisce tra le polemiche il primo tempo di Lazio - Torino. Luis Alberto è una furia contro l'arbitro, con cui ha un confronto anche Simone Inzaghi. Il risultato, dopo i primi 45' di gioco, è ancora fermo sullo 0-0. La svolta era arrivata in pieno recupero con il gol di Ciro Immobile, non convalidato dall'arbitro Fabbri per la spinta dell'attaccante su Nkoulou. È stato questo l'unico squillo della prima frazione, che ha visto i biancocelesti fare la gara e i granata difendersi in modo attento. Al gruppo di Nicola, infatti, basterebbe il pareggio per ottenere la matematica salvezza con una giornata d'anticipo. Appuntamento tra quindici minuti per il secondo tempo di una gara, che sembra esser diventata improvvisamente dal clima rovente.

PRIMO TEMPO

45'+2' Finisce il primo tempo di Lazio - Torino.

45'+2' Il gol non viene convalidato dall'arbitro per una presunta spinta di Immobile ai danni di Nkoulou.

45'+1' Radu per Muriqi che fa sponda per Immobile: l'attaccante sorprende Sirigu e porta in vantaggio la Lazio.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 47'.

45' Il lancio di Leiva per lo scatto di Lazzari, ma la palla si perde sul fondo senza che l'esterno riesca ad arpionarla.

42' Invenzione di Luis Alberto per Immobile, che si gira in area di rigore ma trova l'intervento di un avversario.

41' Cross di Lukic per il colpo di testa di Rincón. Il calciatore del Torino colpisce malissimo la palla, che va praticamente nella direzione opposta.

40' Immobile prova ad agganciare il complicatissimo passaggio di Radu: la palla si perde in out. L'attaccante rimedia anche un pestone da Izzo.

38' Izzo interviene provvidenzialmente anticipando Immobile sulla girata di Radu.

37' Calcio d'angolo in favore della Lazio dopo la deviazione di un calciatore del Torino sul cross di Marusic.

34' Marusic per Immobile che gira di testa: la palla va direttamente a Sirigu.

33' Pericoloso contropiede del Torino orchestrato da Belotti, e poi da Lukic. Provvidenziale la chiusura di Marusic e Luiz Felipe.

32' Mandragora batte, Muriqi allontana in testa dall'interno dell'area di rigore.

31' Singo prova il numero, ma subisce il fallo da Fares. Calcio di punizione in favore della Lazio.

29' Cross di Lazzari per Immobile, che arpiona la palla all'interno dell'area. L'arbitro ferma l'azione per un controllo di braccio di Ciro.

27' Sugli sviluppi dell'azione, scintille tra Strakosha e Sanabria: l'arbitro estrae il cartellino giallo ai danni del portiere.

26' Cross di Ansaldi intercettato non al meglio da Thomas Strakosha. L'arbitro temporeggia poi fischia un fallo in attacco di Sanabria ai danni del portiere.

24' Singo recupera un'ottima palla e serve Rincón. Il venezuelano tenta la conclusione che è completamente fuori misura. Sugli sviluppi dell'azione, i granata si lamentano per un fallo da calcio di punizione: per l'arbitro non c'è alcuna irregolarità.

23' Fares tenta la consueta conclusione dalla lunga distanza: la palla si perde abbondantemente larga al lato del palo.

21' Leiva per Muriqi, che serve di tacco Immobile. L'attaccante era in posizione di off-side nel momento di ricezione della palla, dunque l'arbitro ferma l'azione.

20' Belotti prova la conclusione col destro, ma la palla va larga al lato del palo. Seguiva comunque la traiettoria Strakosha.

19' Izzo rimane a terra per qualche secondo: in campo entrano i sanitari, il calciatore si alza ed è pronto a rientrare.

18' Scambi ravvicinati tra Immobile, Luis Alberto e Muriqi. L'arbitro ferma l'azione per la spallata di Immobile che sbilancia Bremer.

17' Ottimo lavoro in copertura di Radu su Rincón. Il romeno spegne sul nascere l'iniziativa di contropiede del Torino.

16' Luis Alberto chiama in causa da dietro Leiva. Il brasiliano, chiuso da Sanabria, colpisce malissimo il pallone.

13' Fase di possesso palla prolungato per la Lazio, che s'interrompe con l'errore di Akpa Akpro a centrocampo.

12' Belotti lascia a Sanabria al limite dell'area di rigore, ma il calciatore del Torino viene anticipato: riparte la Lazio.

8' Duello sulla fascia tra Fares e Singo. Il granata finisce a terra dopo l'intervento del biancoceleste. Per l'arbitro è tutto regolare, ma Leiva mette la palla in out per far entrare in campo i sanitari.

7' Luis Alberto serve bene Muriqi, che stoppa la palla e conclude in porta. Sirigu non si lascia sorprendere, ma l'azione era ferma per posizione di off-side del kosovaro.

5' Buona occasione per la Lazio: Radu crossa per il colpo di testa di Muriqi, ma la palla si perde alta.

4' Lazzari per Muriqi, ma la palla supera l'attaccante. Singo si prende qualche rischio con il passaggio arretrato al portiere, interviene Sirigu.

2' Fares per Muriqi ma l'attaccante controlla con un braccio, riparte il Torino.

1' Il Torino tenta subito di rendersi pericoloso con l'inserimento di Lukic: Luiz Felipe mette la palla in out.

1' Fischio dell'arbitro Fabbri: inizia il match!

AGGIORNAMENTO ORE 19.40 - Nell'immediato pre-partita di Lazio - Torino, Stefan Radu ha analizzato la sfida ai microfoni di Lazio Style Radio: "Vogliamo onorare la maglia, siamo motivati" (QUI l'articolo completo).

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Torino, valida per il recupero della venticinquesima giornata di Serie A. La gara vede una squadra, quella biancoceleste, certa dell'Europa League e ormai lontana dalla possibilità di qualificarsi in Champions. Dall'altra parte ci sono i granata, alla disperata ricerca di punti per presentarsi in vantaggio alla finale-salvezza contro il Benevento del prossimo week-end. Fischio d'inizio alle 20.30: all'Olimpico è tutto pronto!

Calciomercato Lazio, se Inzaghi non rinnova si pensa a un grande ritorno

UFFICIALE - Bayern Monaco, Klose lascia a fine stagione: il comunicato del club

TORNA ALLA HOMEPAGE