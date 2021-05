Calciomercato Lazio, se Inzaghi non rinnova si pensa a un grande ritorno

Sono ancora tutti da sciogliere i nodi sul futuro di Simone Inzaghi. L'attuale allenatore della Lazio è in scadenza di contratto, il rinnovo è pronto ormai da mesi, ma sia lui che la società stanno tergiversando sulla decisione finale: andare avanti insieme o separarsi a fine stagione. La società biancoceleste sta iniziando a guardarsi intorno in caso di addio per non rimanere spiazzata e, oltre alle voci su un possibile arrivo di Gattuso, arrivano notizie di un possibile grande ritorno. Secondo TuttomercatoWeb.com, infatti, Lotito e Tare starebbero pensando concretamente a Sergio Conceicao, tecnico del Porto ed ex giocatore laziale. Il portoghese è sempre rimasto legato ai colori biancocelesti e, così come Inzaghi, non ha ancora deciso se rimanere con i Dragoes o cambiare aria (scioglierà le riserve nelle prossime ore). In caso di addio potrebbe essere un'idea interessante visto la sua esperienza in campo europeo e la sua capacità tecnica. Sergio è seguito da Doyen Sports, agenzia che deteneva il 50% del cartellino di Felipe Anderson ai tempi del Santos e che ha favorito il passaggio del brasiliano in biancoceleste. Tutto è nelle mani di Inzaghi che rimane al momento la priorità per la Lazio.