RIVIVI DIRETTA - Lazio - Verona 2-0: Immobile e Luis Alberto, l'Hellas è KO!

Serie A TIM | 6 giornata

Domenica 11 settembre 2022, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

Lazio - Verona 1-0 (68' Immobile, 90'+4' Luis Alberto)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (75' Hysaj), Patric, Casale, Marusic; Basic (54' Luis Alberto), Marcos Antonio (65' Vecino), Milinkovic; Felipe Anderson (65' Cancellieri), Immobile, Zaccagni.

A disp.: Luis Maximiano, Adamonis, Romagnoli, Gila, Radu, Kamenovic; Vecino, Bertini, Romero.

All.: Maurizio Sarri

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Ceccherini (59' Cabal), Hien, Coppola; Terracciano (60' Depaoli), Ilic, Veloso (35' Tameze), Doig, Lazovic; Lasagna, Henry.

A disp.: Berardi, Perilli, Faraoni, Verdi, Hrustic, Hongla, Djuric, Piccoli, Gunter, Dawidowicz, Kallon, Cortinovis.

All.: Gabriele Cioffi

Arbitro: Massimiliano Irrati (sez. Pistoia); Assistenti: L. Rossi - Perrotti; IV° ufficiale: Baroni; V.A.R.: Mazzoleni; A.V.A.R.: Valeriani

Ammoniti: 35' Veloso (V), 44' Ceccherini (V), 80' Luis Alberto (L), 83' Hysaj (L), 88' Cioffi (V)

SECONDO TEMPO

90'+4' Triplice fischio: finisce Lazio-Verona.

90'+4' GOOOOOOOOOOOOOOL! La Lazio raddoppia con Luis Alberto!

90'+4' Zaccagni mette una palla in mezzo, ma non c'è alcun compagno. Il Verona recupera.

90'+2' Brivido per la Lazio: la conclusione di Ilic viene parata a terra da Provedel.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 94'.

90' Cancellieri in gol, ma c'è posizione di off-side del calciatore ex Verona.

89' Provvidenziale Patric su Depaoli, il Verona riparte dalla rimessa laterale.

88' L'arbitro ammonisce anche Cioffi, che si lamenta per il fallo non sanzionato su Kallon.

87' Ancora angolo per la Lazio. Luis Alberto mette la palla in mezzo all'area, il colpo di testa di Milinkovic è alto sopra la traversa.

86' Vecino per Hysaj, che mette la palla in metto. Interviene il difensore del Verona che, per poco, non fa autogol.

85' Occasione Lazio con Cancellieri. La sua conclusione viene deviata in angolo da Montipò. Dalla bandierina va Luis Alberto, sulla palla arriva Vecino che colpisce di testa.

83' Cartellino giallo anche per Hysaj, che trattiene Tameze.

82' Qualche rischio di troppo per la Lazio, col Verona che riparte in contropiede. I biancocelesti difendono con ordine.

81' Calcio di punizione Lazio e, subito dopo, rimessa laterale nonostante l'intervento duro del centrocampista del Verona.

80' Cartellino giallo anche per Hien, irregolare su Zaccagni.

80' Cartellino giallo sventolato all'indirizzo di Luis Alberto, che viene fermato da Coppola e finisce a terra.

78' Contropiede Lazio con il solo Ciro Immobile, che corre verso la porta difesa da Montipò. La sua conclusione viene murata dal portiere, così come nella seconda occasione, quando l'estremo difensore esce bene togliendo il pericolo.

75' Lazzari si ferma ed è costretto al cambio: al suo posto Hysaj. Si teme si tratti di un problema muscolare.

74' Il Verona non molla e ci prova con Kallon: la sua conclusione si perde alta.

73' Ilic sbraccia e colpisce Luis Alberto, che va a terra. Nel frattempo, nervosismo in panchina dopo la provocazione di uno dei membro della panchina del Verona.

72' Immobile subisce un colpo da Hrustic, e di lamenta con Irrati. L'arbitro tuttavia non sanziona l'intervento irregolare, dando al Verona la possibilità di ripartire.

70' Doppio cambio per il Verona: escono Lasagna e Lazovic, entrano Kallon e Hrustic.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Lazio in vantaggio con Immobile, che si prende l'abbraccio dell'Olimpico! Milinkovic pennella con Ciro che, di testa, mette la palla alle spalle di Montipò!

67' Batte Luis Alberto, ma il difensore del Verona interviene e la palla non arriva a Immobile.

66' Lazzari subisce fallo da Cabal, che rimedia anche il cartellino giallo. Interessante calcio di punizione in favore della Lazio.

65' Escono Anderson e Marcos Antonio, entrano Cancellieri e Vecino.

64' Splendida azione della Lazio, che si conclude con la conclusione di Luis Alberto, di poco al lato del palo.

63' Zaccagni subisce fallo da Coppola: sarà calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del cerchio di centrocampo.

60' Esce Terracciano, entra Depaoli.

59' Ceccherini esce dal campo. Il calciatore, che era già stato ammonito, è costretto a uscire dal campo a causa di un infortunio. Al suo posto Cabal.

59' Ottima azione orchestrata da Zaccagni che, sulla corsa, chiama in causa Luis Alberto: anticipato da Ceccherini.

57' Lazzari interviene evitando il cross di Doig: sarà calcio d'angolo in favore del Verona. Ilic è pronto a incaricarsene.

55' Cross pericoloso all'interno dell'area della Lazio: Marusic arriva prima degli altri e, di petto, appoggia a Provedel.

54' Primo cambio per la Lazio: esce Basic, entra Luis Alberto.

52' Calcio d'angolo in favore del Verona: prima Marcos Antonio, poi Zaccagni, allontanano il pericolo.

51' Immobile finisce a terra in area di rigore dopo essersi spintonato e strattonato con Hien. Per l'arbitro non c'è nulla, si prosegue.

50' Occasionissima Lazio. Zaccagni corre verso la porta di Montipò, superando ogni avversario. La palla arriva a Felipe Anderson, che tenta la conclusione, murata dalla retroguardia biancoceleste.

45' Inizia il secondo tempo senza alcun cambio nella Lazio e nel Verona.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio, finisce il primo tempo di Lazio-Verona.

45'+1' Occasionissima Verona. Dagli sviluppi del corner, la conclusione di Henry colpisce la traversa.

45' Lazzari devia in angolo la conclusione di Doig: calcio d'angolo in favore del Verona, di cui si occupa Ilic.

45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà fino al 48'.

45' Non si chiude l'uno-due tra Immobile e Milinkovic all'interno dell'area: la difesa evita che la palla arrivi al Sergente.

44' Cartellino giallo anche per Ceccherini, autore del fallo su Zaccagni.

43' Occasionissima Lazio! Verticalizzazione di Milinkovic e Felipe Anderson, con Lazzari che s'invola verso la porta difesa da Montipò. Doig gli chiude lo specchio, la conclusione dell'esterno si perde al lato del palo.

42' Il numero 88 biancoceleste può proseguire regolarmente la prova in campo. Riparte il gioco.

40' Rimane a terra Toma Basic: medici in campo per le prime cure. I calciatori ne approfittano per una sorta di cooling break.

37' Una prolungata azione della Lazio, orchestrata da Lazzari, Immobile e Zaccagni, viene interrotta dall'errore in fase di costruzione di Milinkovic.

35' Come avevamo anticipato, si concretizza il primo cambio di Cioffi: esce Veloso, entra Tameze.

35' Prolungata azione del Verona, che si conclude con l'intervento di Veloso su Milinkovic e il cartellino giallo sventolato dall'arbitro Irrati all'indirizzo del calciatore dell'Hellas.

34' Anzi no, dopo essersi dissetato a bordo campo, il calciatore del Verona può proseguire la sua gara.

33' Veloso rimane a terra, l'arbitro ferma il gioco. Cioffi sembra esser obbligato al primo cambio della partita: il calciatore si tocca lo sterno.

31' Veloso irregolare su Milinkovic, e la Lazio riparte da calcio di punizione.

29' Immobile, servito magistralmente da Milinkovic s'invola verso la porta difesa da Montipò. L'attaccante si allunga il pallone, il portiere riesce a intervenire.

27' Occasione Lazio! Sassata di Basic da 25 metri: la palla viene toccata da Montipò e colpisce il palo, per poi riuscire fuori.

26' Occasione Lazio con Milinkovic, che stoppa la palla, si gira e va alla conclusione: blocca Montipò.

25' Veloso irregolare su Milinkovic, calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del centrocampo.

23' Basic dalla lunghissima distanza per Zaccagni. Esce bene Montipò e fa sua la palla.

21' Casale interrompe l'azione, ma subisce fallo da Doig. Calcio di punizione in favore della Lazio, che batte direttamente Provedel.

19' Palla lunga all'indirizzo di Lasagna, Patric non c'arriva. Per fortuna, la palla si perde al lato del palo.

19' Dagli sviluppi dell'angolo, Anderson recupera un buonissimo pallone prendendo il tempo alla difesa del Verona: il suo tiro si perde ampiamente sopra la traversa.

18' Tiro dalla lunghissima distanza di Marusic: c'è la deviazione da parte di un giocatore del Verona. Sarà angolo per la Lazio.

17' Il Verona ci prova con Lazovic, ma il suo tiro-cross è di facile presa per Provedel!

14' Lasagna, servito da Doig, tenta di avvicinarsi alla porta di Provedel. Buono l'intervento di Casale in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, arriva il colpo di testa di Henry e la presa del portiere, senza alcun rischio.

13' Immobile pericoloso dalle parti di Montipò, che per non sbagliare mette immediatamente la palla in out.

11' Buona occasione della Lazio: Milinkovic per Lazzari, che supera il portiere. Doig recupera e toglie il pericolo per il Verona.

9' Lazzari finisce a terra dopo aver subito un brutto colpo da Doig. Medici in campo per accertarsi delle condizioni del numero 29 biancoceleste.

6' Ottimo contropiede della Lazio. Milinkovic pesca Zaccagni, che serve dietro Immobile. L'attaccante però scivola e non riesce ad andare alla conclusione.

5' Brivido per la Lazio. Lasagna arpiona la palla, trovando a tu per tu con Provedel, ma l'attaccante era in posizione di off-side. L'arbitro interrompe il gioco.

2' Calcio d'angolo in favore del Verona di cui s'incarica Ilic, la palla viene allontanata dalla difesa della Lazio. Ma l'Hellas prosegue in possesso palla.

1' Fischia l'arbitro: inizia Lazio-Verona!

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Verona, gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. La squadra di Sarri, reduce dall'esordio con vittoria nella sfida d'Europa League contro il Feyenoord, troveranno di fronte a sé l'Hellas guidato da Gabriele Cioffi, che nell'ultima giornata di campionato è uscito vincitore dalla partita contro la Sampdoria. Fischio d'inizio fissato alle 18.

