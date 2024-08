RIVIVI DIRETTA - Southampton - Lazio 1-1, triplice fischio: Baroni si deve accontentare del pari

Amichevole

Mercoledì 7 agosto 2024, ore 20.30

St Mary's Stadium, Southampton (ING)

SOUTHAMPTON-LAZIO 1-1 (5' Brereton-Diaz, 32' Castellanos)

SOUTHAMPTON: McCarthy; Manning (46' Dibling), Edwards, Bree, Wood, Brereton-Diaz (46' Edozie), Mara (72' Smallbone), Taylor (86' Sugawara), Alcaraz, Charles, Amo-Ameyaw (72' Aribo).

A disp.: Lis, Downes, Stephens, Harwood-Bellis, Armstrong, Lumley, Bednarek.

All.: Russell Martin



LAZIO (4-3-3): Provedel (46' Mandas); Lazzari (81' Marusic), Casale (86' Hysaj), Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi (86' Castrovilli), Cataldi (64' Gila), Vecino; Isaksen (72' Tchaouna), Castellanos (77' Noslin), Zaccagni (77' Pedro).

A disp.: Furlanetto, Renzetti, Patric, Rovella, Dele-Bashiru, Tavares, Ruggeri, Milani, Akpa Akpro.

All.: Marco Baroni

Arbitro: Tim Robinson

Ammoniti: 27' Guendouzi (L), 41' Castellanos (L), 44' Pellegrini (L), 44' Charles (S), 67' Gila (L)

Espulsi: 64' Romagnoli (L), Alcaraz (L)

SECONDO TEMPO

90+1' Triplice fischio al St Mary's Stadium. La Lazio non va oltre l'1-1 contro il Southampton al termina di una buona prova.

90' Miracolo di Mandas nel finale. Edozie se ne va sul centro-sinistra e da posizione ravvicinata cerca l'angolino, trovando l'opposizione del portiere greco.

86' Per il Southampton entra Sugawara al posto di Taylor.

86' Baroni da minutaggio anche a Castrovilli e Hysaj che prendono il posto di Guendouzi e Casale.

82' Pellegrini azzarda una conclusione da fondo campo ma centra solo l'esterno della rete.

81' Marusic entra in campo al posto di Lazzari, ereditando anche la fascia precedentemente sul braccio di Pedro.

77' Baroni richiama in panchina Zaccagni e Castellanos, al loro posto entrano in campo Noslin e Pedro. Lo spagnolo riceve la fascia di capitano.

76' Lazzari prova a premiare il movimento di Castellanos in area, ma il suo cross non arriva a destinazione di pochi centimetri.

72' Martin manda in campo Aribo e Smallbone al posto di Amo-Ameyaw e Mara.

72' Cambia ancora Baroni: fuori Isaksen, dentro Tchaouna.

71' Sale a cinque il numero di gialli in casa Lazio: Zaccagni viene sanzionato per un fallo tattico sulla propria trequarti.

70' Buona occasione per la Lazio con Castellanos che cerca Guendouzi sul secondo palo, bravo il difensore avversario a intervenire.

67' Ammonito anche Gila per un intervento in ritardo su Mara.

65' Charles è il primo ammonito del Southampton.

64' Baroni manda in campo Gila al posto di Cataldi.

63' Robinson espelle sia Alcaraz che Romagnoli, protagonisti dello scontro a metà campo. Squadre in dieci contro dieci.

59' Scoppia il caos in mezzo al campo dopo un fallo commesso da Charles. Cataldi protesta con l'arbitro, Alcaraz lo spinge via e scatena la reazione di Romagnoli che gli ricambia il favore, dando il via a una rissa che coinvolge anche le panchine.

57' Bella giocata di Isaksen che manda in area Lazzari, l'esterno serve a porta praticamente vuota Castellanos che con un tocco sotto si divora il gol del vantaggio mandando la palla sulla traversa. Terzo legno dei biancocelesti.

56' Grandissima azione della Lazio sulla sinistra, Pellegrini va al limite da Castellanos che di tacco rifinisce per Zaccagni bravo da fuori a calciare verso la porta e a impegnare McCarthy.

53' Clamorosa traversa di Isaksen. Castellanos riceve sulla sinistra, appoggia al limite per il danese che stoppa e calcia con il mancino centrando la parte bassa del legno con la palla che schizza poi sulla linea di porta. I biancocelesti chiedono il gol del 2-1, ma per la terna arbitrale la sfera non è entrata, non c'è la Goal Line Technology.

50' Leggerezza in area di Zaccagni che rischia di servire all'avversario la palla del vantaggio, bravo Casale a metterci una pezza.

46' Amo-Ameyaw riceve sulla destra dell'area di rigore, calcia verso la porta ma Pellegrini è attento e mura.

46' Inizia il secondo tempo con la Lazio che effettua un cambio tra i pali: fuori Provedel, dentro Mandas. Cambiano anche i Saints che mandano in campo Dibling per Manning.

PRIMO TEMPO

45' Termina il primo tempo al St Mary's Stadium. Dopo un avvio difficoltoso, la Lazio esce fuori e domina la sfida. Un eurogol di Castellanos decisivo per pareggiar ei conti dopo la rete di Brereton-Diaz.

44' Ammonito anche Pellegrini che, dopo essersi fatto saltare, ferma l'avversario con un fallo tattico.

42' McCarthy salva la porta! Pennellata straordinaria di Pellegrini con l'esterno che pesca sul secondo palo Isaksen, il colpo di testa del danese viene salvato da un grande intervento del portiere dei Saints.

41' Ammonito anche Castellanos per un brutto fallo su Manning.

38' Alcaraz ci prova su punizione, palla fuori.

34' Lazzari si divora il raddoppio! Uscita a vuoto di McCarthy, il terzino lo salta e calcia verso la porta vuota scheggiando il palo.

32' GOOOOOOL! SUPER GOL DI CASTELLANOS! Il Taty palleggia al limite dell'area, si alza la sfera e in rovesciata la manda sotto all'incrocio dei pali. Realizzazione fantascientifica per l'argentino.

31' Ottima crescita della Lazio negli ultimi minuti in fase di pressing. I biancocelesti indirizzano il giro palla del Southampton prima di aggredire collettivamente al limite dell'area e recuperare palloni importanti.

30' Altre grande recupero della Lazio al limite dell'area avversario, Castellanos riceve sul centro-destra e calcia verso la porta, mancando di pochi centimetri l'incrocio dei pali.

28' Il calcio d'angolo battuto da Zaccagni viene respinto dalla difesa dei Saints, da fuori ci prova Cataldi che però calcia male.

27' Guendouzi è il primo ammonito del match. Il francese sanzionato per proteste.

27' Grande anticipo a centrocampo di Castellanos che salta un avversario, manda in area Isaksen con un filtrante, il danese prova il dribbling e al momento della conclusione viene murato in calcio d'angolo.

25' Zaccagni va dalla bandierina, cerca Romagnoli che di testa stacca ma manda la sfera fuori lo specchio.

24' Errore in costruzione del Southampton: Vecino intercetta al limite dell'area, serve al centro Castellanos che invece di calciare prova a chiudere il triangolo, conquistando un buon calcio d'angolo.

21' Sempre ritmi molto bassi al St Mary's Stadium. I Saints tengono palla e attraggono il pressing della Lazio che fatica a recuperare palla e spesso lo fa in maniera fallosa.

18' Fallo evitabile di Alcaraz su Guendouzi, il centrocampista francese reagisce andando faccia a faccia con l'ex Juve.

13' Ci prova Pellegrini su punizione, conclusione che gira ma non inquadra lo specchio.

12' Palla recuperata sulla trequarti dalla Lazio da Zaccagni, Isaksen riceve ma viene steso da un avversario. Punizione da ottima posizione per la Lazio.

8' Partita lenta al St Mary's Stadium. Dopo il gol segnato dal Southampton, la Lazio aspetta gli avversari che palleggiano nella metà campo avversaria.

5' Gol del Southampton. Isaksen si lascia soffiare palla a centrocampo, Alcaraz serve sulla sinistra Brereton-Diaz che salta con una finta Lazzari e Cataldi prima di calciare in porta e trovare l'angolino alle spalle di Provedel.

2' Perde palla in uscita la Lazio, Amo Ameyaw riceve sul destro e calcia, blocca Provedel.

1' Fischia Robinson: inizia il match!

AGGIORNAMENTO 20.25 - Dagli spalti si alzano i primi cori per i calciatori biancocelesti. Sono circa 300 i tifosi che hanno raggiunto l'Inghilterra per star vicini alla squadra.

AGGIORNAMENTO 20.20 - Le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento. Anche Gila e Castrovilli si stanno allenando a bordocampo.

Buonasera amiche ed amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti alla diretta scritta di Southampton-Lazio. Sesta amichevole per gli uomini di Marco Baroni che, dopo la vittoria per 0-2 contro il Frosinone, al St Mary's Stadium affronteranno i Saints in una sfida di alto livello, utile per mettere in pratica quanto allenato nelle scorse settimane e per valutare lo stato atletico, fisico e tattico della squadra. Baroni in vista della partita di stasera recupera Gila, Castrovilli e Tavares, tutti e tre partenti dalla panchina, ma rischia di dover tener fuori per un problema alla caviglia Nicolò Rovella, oggi sostituito dal 1' da Danilo Cataldi. Il fischio d'inizio della sfida è programmato per le 20.30.