RIVIVI LA DIRETTA - Bologna - Juventus 0-2: i bianconeri consolidano il primato

Bologna - Juventus

Serie A 2019/20 - 27' giornata

Stadio Renato Dall'Ara, Bologna - lunedì 22 giugno, ore 21:45

Formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): 28 Skorupski, 14 Tomiyasu, 23 Danilo, 4 Denswil, 35 Dijks; 5 Medel, 32 Svanberg; 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone; 99 Barrow. A disp.: 1 Da Costa, 97 Sarr, 11 Krejci, 15 Mbaye, 25 Corbo, 8 Dominguez, 16 Poli, 34 Baldursson, 24 Palacio, 26 Juwara. All.: Mihajlovic.

SQUALIFICATI: Bani, Schouten, Santander.

DIFFIDATI: Denswil, Mbaye.

INDISPONIBILI: Skov Olsen, Santander.

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny, 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 19 Bonucci, 2 De Sciglio, 30 Bentancur, 5 Pjanic, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 7 Ronaldo. A disp.: 77 Buffon, 31 Pinsoglio, 13 Danilo, 42 Wesley, 24Rugani, 41 Coccolo, 8 Ramsey, 14 Matuidi, 38 Muratore, 11 Douglas Costa, 21 Higuain, 44 Vroni. All.: Maurizio Sarri

SQUALIFICATI: nessuno.

DIFFIDATI: Cuadrado, De Ligt, Dybala.

INDISPONIBILI: Chiellini, Alex Sandro, Demiral, Khedira.

ARBITRO: Rocchi

ASSISTENTI: Longo – Lo Cicero

QUARTO UOMO: Rapuano

VAR: Chiffi

AVAR: Galetto

FINE SECONDO TEMPO

90' + 7 - Finisce qui il match. La Juventus vince e guadagna 3 punti, che gli permettono di staccare la Lazio di 4 lunghezze. I biancocelesti scenderanno in campo mercoledì contro l'Atalanta, e proveranno ad accorciare nuovamente le distanze.

90' + 4 - Si andrà avanti ancora per 3 minuti a causa dell'espulsione di Danilo e di alcuni problemi fisici per Cangiano

90' - Arriva l'espulsione di Danilo. Doppia ammonizione per lui, che è entrato in modo disastroso in campo. Juventus in 10

90' - Sono 5 i minuti di recupero concessi dall'arbitro

87' - La mette dentro Ronaldo, ma l'autore del passaggio, Douglas Costa, è partito in posizione di fuorigioco. Gol annullato dopo il check del Var

82' - Brutto intervento di Danilo a metà campo, che entra con il piede a martello su Juwara. Arriva il giallo per lui

81' -Triplo cambio di Mihajlovic: escono Medel, Orsolini e Soriano, entrano Poli, Cangiano e Juwara

79' - Ancora Orsolini, tra quelli che ci ha provato di più: il suo tiro da fuori termina però al lato

78' - Fuori Dybala, autore di un gran gol: al suo posto entra Douglas Costa

74' Cambio per Mihajlovic: entra Dominguez, esce Sansone

72' - Prova a chiudere il match Ronaldo, ma il suo tiro da fuori area non trova la porta

69' - Cambia due uomini Sarri: fuori Rabiot e Pjanic, dentro Matuidi e Ramsey

68' - Arriva il giallo anche in casa Juventus: ammonito Bentancur, che ha fermato Palacio strattonando la maglia

65' - Esce De Sciglio, che non ce la fa a proseguire: al suo posto entra Danilo

64' - Problemi fisici per De Sciglio. Il giocatore viene anche ammonito dall'arbitro, che lo aveva invitato ad accomodarsi fuori

60' - Ci prova Orsolini con una gran botta da fuori, ma non trova la porta

56' - Primo cambio del match per il Bologna: dentro Palacio, fuori Svanberg

54 - Ancora Juventus. Dybala tenta l'azione in solitaria, si accentra e scarica il destro: palla fuori di poco

52' - Palo di Bernardeschi! Gran botta da fuori del bianconero, Skorupski devia quel poco che basta per far sbattere il pallone sul legno

51' - Ronaldo vicino al gol. Il portoghese si trova da solo davanti a Skorupski, prova il tocco sotto con l'esterno destro ma la sfera termina al lato

49' - Il Bologna inizia con il piglio giusto questa seconda frazione di gioco, ma la Juventus continua a chiudere gli spazi

45' - Inizia ora il secondo tempo

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' + 2 - Finisce qui il primo tempo

45' - Sono due i minuti di recupero concessi dall'arbitro

45' - Tentativo da fuori di Svanberg, pallone fuori di poco

43' - Il Bologna prova a riprendere terreno, ma la Juventus si chiude bene e sventa ogni pericolo

37' - Prova a reagire il Bologna. Sansone si accentra e libera il destro a giro da fuori area, palla fuori di poco

35' - Grandissimo gol di Dybala! Bernardeschi libera con un tacco l'argentino, che prende la mira e piazza un bolide alla sinistra del portiere

34' - Arriva il primo giallo del match, ed è per il Bologna: ammonito Soriano per un intervento su Pjanic

30' - Continua a gestire il pallino del gioco la Juventus, forte del vantaggio acquisito

26' - Ha subito il colpo il Bologna. Ora la Juventus ha preso campo schiacciando nella propria area l'avversario

22' - Questa volta non sbaglia Ronaldo. Il portoghese ha calciato centralmente di potenza, nulla da fare per Skorupski

21' - Calcio di rigore per la Juventus: de Ligt viene trattenuto in area sugli sviluppi di un corner. Dopo aver visionato il Var, Rocchi da il penalty

16' - Prova Cristiano Ronaldo su punizione: il tiro finisce altissimo

13' - Partita finora con grande carica agonistica, ma le due compagini non riescono a trovare la giocata vincente

9' - Non resta a guardare il Bologna, che risponde agli attacchi della Juventus. Gli uomini di Mihajlovic provano spesso la soluzione da fuori, finora sempre ribattuta

6' - Prima occasione per la Juventus! Percussione di Ronaldo, che si accentra e scarica il destro: riesce a respingere Skorupski

4' - Ritmi elevati in questi primi minuti, le due squadre lottano su ogni pallone senza però riuscire a trovare la giocata giusta

1' - Comincia ora la partita tra Bologna e Juventus: sono i bianconeri a battere il calcio d'inizio

PRIMO TEMPO

Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it, benvenuti da Leonardo Giovannetti alla diretta scritta di Bologna - Juventus, gara valida per la 27esima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, i bianconeri cercheranno di riprendere con ritmo il percorso in campionato per mantenere invariata la distanza con la Lazio. Gli uomini di Mihajlovic, invece, tenteranno di migliorare la già ottima posizione in classifica. Il fischio d'inizio è previsto alle 21:45.