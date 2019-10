RIVIVI LA DIRETTA - Bologna-Lazio 2-2: Correa sbaglia il rigore, fine partita

BOLOGNA-LAZIO 2-2

Marcatore: 20' Krejci (B), 23', 39' Immobile (L), 31' Palacio (B)

Serie A TIM 2019-2020, 7ª giornata

Stadio Renato Dall'Ara di Bologna - domenica 6 ottobre 2019, ore 15:00

Formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio. A disp. Da Costa, Sarr, Denswil, Corbo, Mbaye, Paz, Schouten, Dzemaili, Skov Olsen, Santander, Destro. All.: Sinisa Mihajlovic

INDISPONIBILI: Dijks

SQUALIFICATI: Soriano

DIFFIDATI: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Vavro, Lazzari, Lukaku, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Adekanye

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: nessuno

ARBITRO: Orsato (sez. Schio)

ASSISTENTI: Fiorito e Vecchi

IV UOMO: Volpi

VAR: Piccinini

AVAR: Manganelli

90' + 6 - Finisce qui. La Lazio pareggia in rimonta il Bologna. Partita che finisce dieci contro dieci, per le espulsioni di Leiva e Medel. rammarico per la Lazio che avrebbe potuto trovare i tre punti se solo Correa non avesse sbagliato il rigore.

90' + 4 - Si ricomincia a giocare. Il recupero si allungherà di due minuti.

90' + 4 - Palacio a terra. ha subito un colpo all'addome in uno scontro di gioco. Mihajlovic però ha finito i cambi.

90' + 2 - Conclusione del Bologna, Skov Olsen si smarca da Jony e ci va di testa. Strakosha si fa trovare pronto

90' + 1 - Saranno 4 i minuti di recupero.

90' - Tomiyasu si porta in avanti a suon di dribbling e calcia dalla distanza. Tiro che non riserva pericoli per la retroguardia laziale e si deposita sul fondo.

90' - Si ricomincia a giocare. Ultimo minuto, prima del recupero.

89' - Finito a terra Poli per uno scontro di gioco.

89' - Giallo per Palacio, che trattiene Milinkovic.

88' - Incredibile. Correa sbaglia il rigore. La palla colpisce la traversa e si alza.

87' - Correa sul dischetto.

86' - Ripartenza della Lazio, Acerbi in area di rigore subisce fallo da Palacio. Orsato indica il dischetto.

86' - Calcio di rigore per la Lazio!

86' - Entra Santander al posto di Sansone. Ultimo cambio.

84' - Pericolosa la Lazio! Ancora! Jony cerca Correa con un filtrante, la palla rimbalza su Tomiyasu. Il rimpallo favorisce comunque l'argentino, ma la sua conclusione invece di finire in porta resta arpionata da Skorupski.

82' - Fuori Orsolini, entra Skov Olsen.

81' - Cross di Milinkovic per l'inserimento di Correa, devia la difesa emiliana.

80' - Esce Lulic, stanco e ammonito: entra Jony.

79' - Giallo per Lulic, in ritardo su Orsolini.

79' - La Lazio sta emergendo in questi minuti, continuando ad attaccare. Bologna stanco.

77' - Conclusione dalla distanza di Luis Alberto! Skorupski ferma tutto.

77' - Lazio! Passaggio in verticale per Correa, che riesce a girarsi e a calciare, ma Danilo fa muro!

76' - Punizione calciata da Luis Alberto, Skorupski blocca la sfera tra le braccia.

75' - Giallo anche per Bani, che atterra Correa.

74' - Occasione per il Bologna! Tiro cross di Krejci, Orsolini manca il tap-in per un soffio!

72' - Anche Mihajlovic inizia a cambiare qualcosa: fuori Svandberg, dentro Schouten.

70' - Il Var chiama Orsato, che dopo la prova video cambia opinione ed espelle Medel! Ristabilita la parità numerica al Dall'Ara!

69' - Ripartenza di Correa, scappato a Medel! Per non essere superato, il bolognese lo placca, praticamente abbracciandolo. Orsato dà il giallo, tra le proteste laziali: era chiara occasione da gol, ci vuole il rosso.

68' - Conclusione di Sansone che testa il destro, Parolo fa muro.

66' - Momento complicato per la Lazio, che prova a ripartire ma commette troppi errori e continua a perdere palla.

64' - Per Orsato c'è fallo in attacco: si riparte dal calcio di punizione per il Bologna.

64' - Luis Alberto sul punto di battuta del calcio di punizione.

63' - Giallo per Danilo, a causa di un fallo su Correa. Sansone protesta, e rimedia anche lui l'ammonizione.

62' - Sinistro debole di Svanberg: Parolo ci arriva in tranquillità.

61' - Esce anche Luiz Felipe, già ammonito. Spazio a Bastos.

61' - Inzaghi è costretto a cambiare subito qualcosa: primo cambio, entra Parolo al posto di Immobile. Mezz'ora di sofferenza, con la Lazio costretta a giocare in dieci.

60' - Espulso Leiva. Il brasiliano interviene in ritardo su Svanberg, per Orsato c'è il secondo giallo.

59' - Palacio riprova a spingere in avanti, Marusic fa buona copertura.

59' - Correa lancia Immobile verso la porta, ma si alza nuovamente la bandierina: fuorigioco.

56' - Ripartenza della Lazio! Luis Alberto serve Acerbi che crossa. Immobile ci arriva, ma si alza la bandierina: la palla era già fuori.

55' - Calcio d'angolo del Bologna, la sfera finisce comodamente tra le braccia di Strakosha.

53' - Il Bologna ha cominciato il secondo tempo con la stessa attitudine del primo tempo: molto aggressiva, la squadra di Mihajlovic.

52' - Il check della Var conferma: Danilo, pur non toccando la sfera, è interessato nell'azione. Giusto annullare il gol.

51' - Gol di Svanberg! Ma il guardalinee alza la bandierina per fuorigioco: risultato che resta in parità, ma la Lazio deve svegliarsi.

51' - Ammonizione per Leiva: il brasiliano spende il fallo per arrestare Orsolini, che pericolosamente si stava involando verso l'area di rigore laziale.

49' - Punizione affidata ai piedi di Orsolini, che tira diretto in porta: sfera alta sulla traversa.

48' - Calcio di punizione per il Bologna, dopo il fallo di Radu su Svanberg.

47' - Conclusione dalla distanza di Svanberg che non inquadra la porta.

46' - Ripartiti! Si ricomincia a giocare. Nessun cambio.

SECONDO TEMPO

45' + 1 - Termina sulla rimessa dal fondo di Skorupski, il primo tempo di Bologna-Lazio. Risultato parziale di 2-2, felsinei che sbloccano il risultato con Krejci, a cui risponde Immobile. Raddoppio Palacio, poi ancora Ciro a portare in parità il match. Sicuramente una partita divertente, stando a quanto visto finora.

45' - Ultimo minuto di gioco, non dovrebbe esserci recupero.

41' - Prova il numero Tomiyasu, con un tunnel a Correa! Conquista il calcio d'angolo.

41' - Prova subito a reagire il Bologna, guadagnandosi un calcio d'angolo. Non si può dire che non sia una partita accesissima.

39' - Ripartenza della Lazio, Correa per Luis Alberto che serve alla perfezione Immobile. Il suo sinistro è letale.

39' - GOOOOOOOOOOOOOOOL LAZIOOOOO! ANCORA IMMOBILE! 2-2, PAREGGIANO I BIANCOCELESTI!

39' - Doppio brivido per la Lazio! Ancora Bologna! Prima Sansone, con Strakosha che riesce a respingere la sfera. Poi ci riprova Poli, alta.

38' - Occasione Lazio! Sugli sviluppi della punizione, Milinkovic taglia l'area bolognese con un tiro interessantissimo, ma nessun laziale ci arriva. Peccato!

37' - Milinkovic sul punto di battuta, ma la palla colpisce la barriera.

36' - Correa atterrato poco fuori dall'area bolognese, punizione interessante per la Lazio.

34' - Fallo di Medel su Correa. L'argentino vuole la punizione, Orsato aveva dato la regola del vantaggio e chiude le polemiche.

33' - Ancora Svanberg! Tenta la conclusione, Strakosha ferma tutto.

32' - Check al Var. Ma la posizione sembra regolare.

31' - Svanberg tira e colpisce il palo, Palacio è bravo a intuire la direzione del pallone, nel rimbalzo, e la butta dentro. Straskosha prova a bloccare la sfera, invano.

31' - Gol Bologna! Gli emiliani tornano in vantaggio con il gol di Palacio!

29' - Lazio prova a sfruttare il momento e continua a spingere. Danilo respinge.

28' - Dopo il gol della Lazio, Mihajlovic si è alzato per dare direttive ai suoi. Non vuole compromettere il match, Sinisa.

27' - Ammonito Krejci per un fallo su Marusic.

23' - Lulic doveva farsi perdonare per essersi perso Orsolini. Prova a porre rimedio due minuti dopo il gol di Krejci: è sua la palla per Immobile, che controlla e tira, bucando la rete. Ripristinato il pareggio al Dall'Ara.

23' - GOOOOOOOOOL LAZIOOOOOOO! IMMOBILE! 1-1 al Dall'Ara!

21' - Orsolini dribbla e manda al bar Lulic, cross per Krejci che di testa non sbaglia. Lazio che ora deve rincorrere.

21' - Gol del Bologna: 1-0 al Dall'Ara.

20' - Primo giallo della partita per Luiz Felipe, che commette fallo su Palacio.

18' - Leiva atterrato in prossimità dell'area bolognese da Svanberg. Per Orsato non c'è nulla.

17' - Bell'azione, Lazio! Filtrante di Luis Alberto, Correa di tacco per Immobile che controlla e scarica su Milinkovic: il serbo tira altissimo. Peccato.

16' - Contropiede della Lazio, con Immobile! Scarica su Luis Alberto, il cross viene allontanato da Danilo.

15' - Acerbi cerca di inquadrare la porta colpendo di testa, senza riuscirci. Orsato vede un fallo in attacco, si riparte dal calcio di punizione per il Bologna.

15' - Altro corner: nel precedente tiro, è Skorupski a deviare in corner.

14' - Conclusione di Luis Alberto, la difesa bolognese respinge: calcio d'angolo.

14' - Luis Alberto sul punto di battuta, la difesa bolognese respinge.

13' - Punizione per la Lazio da zolla interessante, per un fallo di Bani su Immobile.

12' - Cross di Palacio, pericoloso! Strakosha in uscita respinge la sfera.

11' - L'avvio della Lazio non soddisfa affatto mister Inzaghi, che continua a dare indicazioni ai suoi dalla panchina. Vuole grinta e compattezza nei suoi, meno convinti dei bolognesi in questo inizio di match.

10' - La Lazio prova a rispondere: Luis Alberto apparecchia per l'inserimento di Immobile, anticipato dalla difesa bolognese.

9' - Il Bologna ha iniziato la sfida spingendo il piede sull'acceleratore: gran pressing e grande intensità.

9' - Ancora pressing Bologna. L'azione si conclude con il tiro di Orsolini, che scivola e non colpisce bene il pallone: la sfera va fuori.

8' - Conclusione Palacio! Strakosha blocca in due tempi.

6' - Brivido dalle parti di Strakosha, con Acerbi che scarica all'indietro mentre Palacio va in pressione sul portiere biancoceleste. Strakosha riesce a liberarsi, ma con un brivido.

4' - Prima calcio d'angolo del match per la Lazio.

3' - Risponde la Lazio, Lulic dall'esterno mette una palla sul secondo palo per Milinkovic. Prova la sponda, ma Skorupski blocca tutto.

2' - Primo squillo Bologna! Cross Palacio, Svanberg di testa non inquadra la porta.

1' - Partiti! Inizia Bologna - Lazio.

PRIMO TEMPO

15.01 - Il fischio di Orsato interrompe il minuto di silenzio. Si comincia!

15.00 - Prima del fischio d'avvio, minuto di silenzio per Giorgio Squinzi.

14.59 - Entra in campo Sinisa Mihajlovic: tutto il Dall'Ara è in piedi per lui. Momento emozionante, con il mister del Bologna che si è avvicinato al settore ospite per salutare anche i laziali.

14.58 - Squadre schierate in campo, mentre risuona l'inno della Serie A. Manca pochissimo al fischio d'inizio.

14.56 - Squadre nel tunnel, tra poco si comincia.

14.55 - Intanto, sugli spalti del Dall'Ara i tifosi del Bologna mettono in scena la scenografia per il 110' anniversario del club.

14.45 - Proprio il Tucu Correa si è fermato ai microfoni di Lazio Style Channel per presentare la partita: "Speriamo anche oggi in un mio gol per vincere questa sfida, vogliamo portare a casa i tre punti ed essere padroni del campo". Di sicuro, le motivazioni non mancano neanche dall'altra parte. Parola di Skorupski: "Vogliamo dare qualcosa in più a Sinisa, ci ha caricati e sicuramente ci metteremo l'anima per lui".

14.30 - Solito 3-5-2, per Simone Inzaghi. Sugli esterni, Marusic vince il ballottaggio con Lazzari e Lulic scende in campo dal primo minuto. Confermato Correa al posto di Caicedo, accanto a Immobile.

14.20 - Solo una sconfitta, negli ultimi tredici precedenti in Serie A tra Lazio e Bologna: gli emiliani vincevano nel marzo 2012, ma poi la squadra romana inanellava sei vittorie e altrettanti pareggi. In ogni caso, complessivamente le due squadre si sono confrontate in campionato 130 volte, con un bilancio generale a favore della Lazio (50 vittorie, 36 pareggi, 44 sconfitte). In terra emiliana, però, il vantaggio passa a favore dei felsinei, con 33 vittorie, 17 pareggi e 15 sconfitte. Numeri che Inzaghi si augura di sfatare nella sfida di oggi.

14.15 - Una gara carica di emozioni, quella di oggi. Sinisa Mihajlovic, infatti, siederà sulla panchina del Bologna: i medici hanno dato l'ok, quindi potrà anche lui essere presente al Dall'Ara. Il mister serbo, ex laziale, è impegnato nella sua lotta contro la leucemia. In mattinata, i tifosi emiliani e quelli biancocelesti si sono recati in pellegrinaggio al santuario di San Luca proprio per pregare per l'allenatore. Inoltre, in settimana si è celebrato il 110' anniversario della nascita del Bologna, che per l'occasione indosserà la casacca verde. Oggi, insomma, in terra emiliana non è una giornata come le altre.

Amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it, buon pomeriggio da Laura Castellani e benvenuti nella diretta scritta di Bologna - Lazio, settima giornata di campionato. Inzaghi vuole chiudere al meglio, prima della sosta delle Nazionali. Vi ricordiamo che potrete seguire la partita anche attraverso la nostra Web Tv, che vi farà compagnia per tutta la durata del match.