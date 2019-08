RIVIVI LA DIRETTA - Bournemouth - Lazio 3-4: Correa da urlo, i biancocelesti vincono ancora

Amichevole pre-season 2019-2020

Venerdì 2 agosto 2019, ore 19:45



Bournemouth-Lazio 3-4 (15' Correa, 20' Lerma, 31' Solanke, 48' Luis Alberto, 55' Parolo, 75' Correa, 82' Stacey)

Vitality Stadium, Bournemouth



BOURNEMOUTH: Travers (46' Begovic); Stacey, Daniels (78' Jordan), Mepham, Simpson; Ibe, Suman (64' Dobre), Lerma, Butcher (77' Surridge); Fraser, Solanke. A disp.: Ofoborh, Jordan, Dennis, Sherring, Dobre, Surridge, Zemura. All.: Edward Howe.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro (70' Wallace), Acerbi, Radu (70' Patric); Lazzari, Parolo, Badelj (77' Cataldi), Luis Alberto (80' Andrè Anderson), Lulic (76' Jony); Correa (76' Adekanye), Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Wallace, Patric, Luiz Felipe, Cataldi, Jony, Andrè Anderson, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.



FINE SECONDO TEMPO



90'+1 - Termina qui la sfida fra Bournemouth e Lazio, vincono ancora i biancocelesti. Sesta vittoria in sei amichevoli in questo pre-stagione.



90' - Ancora un gran tiro di Immobile col destro dal limite dell'area, pallone che termina sopra la traversa.



88' - Sponda di Adekanye e tiro al volo di Acerbi, conclusione deviata dalla difesa inglese.



87' - Tiro dalla distanza di Immobile, si allunga Begovic respingendo in corner.



84' - Colpo di testa di Simpson, palla di poco alta sopra la traversa.



82' - Accorcia il Bournemouth. Azione di forza di Ibe che serve al centro dell'area Stacey. Tiro di prima intenzione dove Strakosha non può arrivare.



80' - Dentro anche Andre Anderson, Inzaghi lo schiera mezzala al posto di Luis Alberto.



77' - Cambi da una parte e dall'altra. Inzaghi inserisce Cataldi, Jony e Adekanye al posto di Badelj, Lulic e Correa. Nel Bournemouth dentro Surridge al posto di Butcher.



75' - Gooooooooooooooollllllll! Magia del Tucu che in area si libera col tacco di due difensori e poi appoggia nell'angolino dove non può arrivare Begovic.



72' - Si proietta davanti Acerbi che riceve da Luis Alberto, Mepham in ripiegamento difensivo mette in corner.



70' - Doppio cambio nella Lazio: fuori Radu e dentro Patric, fuori Vavro e dentro Wallace.



68' - Fallo in area di Butcher su Immobile, per l'arbitro non ci sono gli estremi per il rigore.



64' - Cambia il Bournemouth: entra Dobre al posto di Suman.



61' - Ancora un'occasione per la Lazio. Imbucata di Luis Alberto che pesca Radu, cross tagliato al centro che porta al tiro Correa all'altezza del dischetto. Sulla conclusione ribattuta arriva con gran foga Lulic che spara alto.



59' - La Lazio prova a mettere alle corde il Bournemouth, pressione costante nella metà campo inglese.



57' - Bella azione della Lazio al limite dell'area del Bournemouth che porta al tiro Correa. Pallone deviato dalla difesa inglese.



55' - Goooooooooooollllll!!! L'ha ribaltata la Lazio con il gol di Marco Parolo. Cross vincente di Radu che pesca il centrocampista biancoceleste, bravo a passare alle spalle dei difensori inglesi.



52' - Iniziativa personale di Lazzari che si accentra e calcia. Blocca Begovic



48' - Goooooooooolllll! Pareggio della Lazio con un fendente di Luis Alberto dal limite dell'area. Pallone che si infila nell'angolino.



47' - Nessun cambio per Inzaghi. Si scaldano però Patric e Jony. Il Bournemouth cambia invece il portiere: fuori Travers e dentro Begovic.



46' - Comincia la seconda frazione, stavolta è la Lazio a battere il calcio d'inizio.



INIZIO SECONDO TEMPO



FINE PRIMO TEMPO



45'+1 - Termina dopo un minuto di recupero il primo tempo della sfida. Lazio arrabbiata per la decisione dell'arbitro di annullare la rete di Immobile.



44' - Ancora un lancio col contagiri di Badelj che pesca Immobile, il tiro da posizione defilatissima finisce sul fondo.



40' - Che sfortuna per Ciro Immobile! L'attaccante si inserisce sul lancio di Parolo poi a tu per tu con Travers si fa deviare il tiro sulla traversa.



36' - L'arbitro visiona la rete della Lazio al Var e annulla il gol di Immobile per un presunto fallo di mano di Parolo.



35' - Gooooooooolllll!! Verticalizzazione di Luis Alberto, inserimento di Parolo che serve Immobile. L'attaccante è freddissimo e spiazza Travers.



33' - Azione veloce della Lazio che porta al tiro Correa, Travers riesce a togliere il pallone dallo specchio.



31' - Ribalta il risultato il Bournemouth: disattenzione della difesa biancoceleste che si perde Solanke sul cross di Fraser. Tutto facile per l'ex Liverpool che appoggia in rete di testa.



28' - Grande verticalizzazione di Badelj per Lazzari che si invola verso la porta e calcia da posizione defilata. Riesce a bloccare Travers.

22' - Lazio vicinissima al vantaggio. Immobile a tu per tu con Travers, ottima uscita dell'estremo difensore del Bournemouth.



20' - Pareggio del Bournemouth. Lerma dal limite dell'area ha troppo spazio per calciare e trafigge Strakosha.



19' - Ci prova Stacey con un'ottima sovrapposizione. Tiro cross che termina sul fondo.



15' - Gooooooooolllllll!! La sblocca El Tucu Correa. Combinazione vincente tra l'argentino e Immobile: gol da posizione quasi impossibile.



13' - Gran cross di Lazzari, Butcher riesce ad anticipare di testa Immobile.



9' - Gol di Lulic annullato. Sul lancio di Badelj il bosniaco in fuorigioco di pochi centimetri.

8' - Prima occasione anche per i padroni di casa. Ibe riparte veloce in contropiede, poi tira ad incrociare. Pallone a fil di palo.



3' - Intervento duro di Suman su Badelj. L'arbitro ravvisa il giocatore degli inglesi.



2' - Primo squillo della Lazio. Percussione di Correa che scarica su Luis Alberto. Tiro dello spagnolo a fil di palo.

1' - Partiti in questo momento. Battono i padroni di casa.



AGGIORNAMENTO ORE 20.43 - Le squadre entrano in campo. Tanti tifosi biancocelesti sugli spalti. Pochi minuti e si parte.



AGGIORNAMENTO ORE 20.10 - La formazione di Simone Inzaghi ha già giocato tre gare amichevoli, vincendo contro Triestina (5-2), Entella (5-0) e Mantova (4-0). Il Bournemouth, invece, viene dalla vittoria con il Brentford e dal pareggio senza reti con il West Bromwich.



PRIMO TEMPO - Prima amichevole internazionale per la Lazio di Simone Inzaghi che alle 20.45 affronterà il Bournemouth al Vitality Stadium. Confermate quelle che erano state le indiscrezioni della vigilia sull'undici titolare. Attesa per vedere all'opera in un test di livello i nuovi. Out dalla sfida Milinkovic, Leiva, Berisha, Lukaku, Marusic e Bastos.



Pubblicato alle 19.50