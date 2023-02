RIVIVI LA DIRETTA - Juve - Lazio 1-0, Bremer decide la sfida

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Coppa Italia Frecciarossa | Quarti di finale

Giovedì 2 febbraio 2023, ore 21:00

Allianz Stadium, Torino

Juventus - Lazio 1-0 (44' Cuadrado)

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Gatti, Rugani, Miretti, Paredes, Kean, Di Maria, Soulé, Iling-Junior.

All.: Massimiliano Allegri

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

A disp.: Provedel, Adamonis, Casale, Hysaj, Pellegrini, Gila, Radu, Milinkovic, Marcos Antonio, Basic, Bertini, Pedro, Cancellieri, Romero.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli)

Assistenti: Carbone - Preti

IV ufficiale: Feliciani

V.A.R.: Di Paolo

A.V.A.R.: Di Martino

Ammoniti: 65' Cuadrado (J), 68' Zaccagni (L), 79' Perin (J), 84' Danilo (J)

SECONDO TEMPO

95' - Finisce il match. L'ultimo pallone buttato in area non trova Milinkovic. Lazio che per il terzo anno consecutivo saluta la Coppa Italia ai quarti. Decide la rete di Bremer

94' - Ripartenza Juve, cross di Miretti per Kean che spara alto, ma era anche in fuorigioco

94' - Altro cross di Lazzari, testa di Danilo e tiro al volo di Marcos Antonio ribattuto da Locatelli

92' - Cross di Lazzari, bravo Danilo ad anticipare tutti

90' - Saranno 5 i minuti di recupero

88' - Cuadrado resta a terra infortunato, la Lazio gioca e Felipe Anderson spara alto. Esce il colombiano ed entra De Sciglio

87' - Altro cross di Kostic, buco di Casale e palla allontanata da Marusic

86' - Cross di Lazzari sbagliato, la difesa della Juve fa buona guardia e Perin blocca. Milinkovic si arrabbia con il compagno

84' - Ammonito anche Danilo per fallo su Zaccagni

83' - Altro cross di Kostic e testa di Miretti che finisce alta

82' - Di Maria prova una conclusione di esterno che si perde sul fondo

80' - Bella azione iniziata e chiusa da Basic, la sua conclusione viene stoppata dalla difesa bianconera

79' - Ammonito Perin per perdita di tempo

78' - Cambio nella Lazio con Casale al posto di Romagnoli, mentre nella Juve entra Di Maria al posto di Chiesa

77' - Lazio vicina al pareggio: punizione battuta corta e Marusic calcia dal limite, palla fuori di poco

74' - Doppio cambio nella Lazio con Marcos Antonio e Basic al posto di Cataldi e Luis Alberto

70' - Locatelli lancia Kean che brucia Patric, l'attaccante prova il tiro e Maximiano blocca a terra

68' - Ammonito Zaccagni per un fallo dubbio su Miretti. L'ex Verona era diffidato e se la Lazio dovesse passare il turno salterebbe la semifinale d'andata

67' - Conclusione di Locatelli, Maximiano blocca sicuro

66' - Punizione bassa battuta male da Luis Alberto che consente la ripartenza avversaria, ma la palla di Chiesa per Kean è lunga

65' - Ammonito Cuadrado: Zaccagni si libera con un numero e il colombiano lo trattiene rimediando il giallo

63' - Doppia sostituzione nella Juventus: fuori Vlahovic e Fagioli, dentro Kean e Miretti

59' - Secondo cambio per Sarri: esce Vecino, dentro Milinkovic

57' - Cross di Cuadrado, splendido tocco di di esterno di Cuadrado, bravo Patric ad anticipare e far ripartire la Lazio.

56' - Doppio numero di Felipe Anderson che manda a spasso Bremer e crossa, palla respinta sui piedi di Cataldi che calcia e trova ancora il muro binaconero

54' - Ci prova Luis Alberto dalla distanza, prima trova il corpo di Danilo e poi il colpo di testa di Bremer che alza in angolo

53' - Bravo ancora Romagnoli che in spaccata chiude su Chiesa lanciato in campo aperto

50' - Punizione a girare di Cataldi dai 20 metri, attento Perin che blocca senza problemi

48' - Juve tutta chiusa dietro e Bremer chiude in due occasioni in area bianconera. Chiesa prova a lanciare Vlahovic, ma Romagnoli è bravissimo in chiusura perché il serbo si sarebbe trovato solo davanti a Maximiano

46' - Inizia la ripresa con il primo pallone per la Lazio che prova subito a spingere

46' - Sarri cambia subito: fuori un apatico Immobile, dentro Pedro. Felipe Anderson si sposta al centro dell'attacco con lo spagnolo sulla destra

PRIMO TEMPO

45+2' - Termina la prima frazione! Juventus in vantaggio all'intervallo grazie al gol di Bremer su grave errore in uscita di Maximiano. Lazio che però è sembrata un po' troppo timida

45+1' - Lazio che prova a reagire, Lazzari per Vecino che crossa e il pallone è sul fondo

45' - Check lungo, ma la rete è confermata. Saranno 2 i minuti di recupero

44' - Juventus in vantaggio: Lazio che non allontana bene il pallone, Kostic disegna un cross preciso per Bremer che sfrutta l'uscita sbagliata di Maximiano e deposita in rete

43' - Troppi errori della Lazio in uscita: prima Immobile e poi Marusic concedono un possesso alla Juventus con Rabiot che crossa e lo stesso montenegrino che mette in corner

41' - Cross di Kostic per Vlahovic che si arrampica e colpisce di testa, palla che si perde sul fondo

40' - Serie di rimpalli al limite dell'area della Lazio, palla che arriva a Vlahovic che viene disturbato al momento del tiro e la palla finisce sul fondo

39' - Cross di Chiesa, pallone deviato che finisce tra le braccia di Maximiano che blocca sicuro

38' - Fallo di Marusic su Cuadrado che cade sulla gamba di Luis Alberto, grande spavento, ma fortunatamente per i due nessun problema

37' - Luis Alberto cerca il taglio di Felipe Anderson, Alex Sandro controlla bene e Perin esce in presa alta

35' - Splendida azione della Lazio che con una serie di passaggi perfetti arriva a Felipe Anderson che prova il cross basso e teso, bravo Kostic a deviare in corner

33' - Felipe Anderson prova una rasoiata di destro dalla distanza, palla che non esce di molto, ma Perin sembrava sulla traiettoria

32' - Lazzari attento sul un lancio di Bremer, ma Cataldi sbaglia in ripartenza, dall'altra parte è Vlahovic a essere impreciso e la palla finisce a Maximiano

31' - Felipe Anderson e Immobile provano a scambiare al limite dell'area della Juventus, ma Danilo è attento e di testa serve all'indietro Perin

30' - Cross mancino di Lazzari dalla destra, Cuadrado anticipa Zaccagni e poi Luis Alberto commette fallo su Rabiot

29' - Juventus in crescita e Lazio che è un po' troppo guardinga

28' - Occasione Juve: cross di Kostic, palla che arriva a Rabiot che di testa colpisce debolmente e centrale, Maximiano blocca senza problemi

26' - Chiesa e Patric a contatto in area biancoceleste, Maresca dice di proseguire nonostante le proteste dei bianconeri. Sembra il giocatore della Juve ad andare addosso allo spagnolo

25' - Pressing altissimo della Lazio nell'area della Juventus, alla fine Danilo è costretto a spazzare

24' - Nel giro di cinque secondi doppio fallo subito da Zaccagni e Immobile e punizione per la Lazio a metà campo

23' - Perfetto l'ex Milan in uscita su Fagioli e conquista un calcio piazzato

22' - Nessun problema per Romagnoli che si rialza e chiede il fallo all'arbitro, ma Maresca non la pensa così

21' - La Juventus continua a spingere sulle fasce: cross di Kostic, Marusic anticipa Vlahovic che aveva colpito Romagnoli. Alessio resta a terra e Maresca interrompe il gioco, pallone quindi che andrà scodellato

20' - Cross dalla destra di Cuadrado, sponda di Rabiot per Vlahovic anticipato da Cataldi. Il serbo alza troppo la gamba e conquista un calcio di punizione

18' - Straordinaria chiusura di Felipe Anderson che rientra e anticipa Chiesa che stava costruendo una potenziale occasione per la Juve

16' - Sul tiro dalla bandierina ancora Kostic si coordina per il tiro dal limite, Luis Alberto respinge con il corpo e poi Cataldi conquista un calcio di punizione

15' - Immediata la risposta della Juve: Kostic entra in area ed esplode il sinistro in diagonale trovando un super Maximiano che si allunga e con la mano mette in angolo

14' - CHE OCCASIONE PER LA LAZIO! Fagioli perde palla e la Lazio riparte: Immobile serve Felipe che gli restituisce il pallone, Ciro liscia e la palla arriva a Zaccagni che prova il destro a girare che esce di poco alla sinistra di Perin

12' - Juve che alza un po' i ritmi, Fagioli si infila sulla sinistra e crossa ma trova il corpo di Romagnoli che devia in angolo. Sul corner, Vlahovic prova il tiro che finisce lontanissimo dallo specchio della porta

10' - Chiesa prova l'imbucata per Vlahovic, Romagnoli sfiora ma è Maximiano di piede ad allontanare in fallo laterale

8' - Angolo che non porta a nulla, ma anzi è la Lazio a ripartire ma il lancio di Maximiano per Felipe Anderson è impreciso e pedra della difesa bianconera

7' - Prima fiammata della Juventus sulla sinistra, cross al centro con il pallone che finisce a Cuadrado murato in corner da Marusic. Il guardalinee in realtà assegna l'angolo dall'altro lato perché nell'azione il pallone era uscito dopo una deviazione di Cataldi.

5' - Squadre cortissime con i giocatori di movimento in 30 metri. Juve che sta molto arretrata e lascia l'iniziativa alla Lazio che fa girare bene palla, ma non trova spazi

4' - Bella azione manovrata della Lazio che fa girare il pallone, Zaccagni chiede il triangolo a Luis Alberto, lo spagnolo restituisce il pallone un po' lungo e la palla si perde in fallo laterale

3' - Felipe Anderson parte in velocità, Rabiot lo trattiene e ottine un calcio di punizione

2' - Lazio che pressa subito alto, Marusic anticipa due volte di testa Cuadrado nel giro di pochi secondi

1' - INIZIA IL MATCH! Primo pallone giocato dalla Juventus

PRIMO TEMPO

ORE 20:58 - Squadre che entrano in campo, tutto pronto per il calcio d'inizio

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Antoniomaria Pietoso e benvenuti alla diretta scritta di Juve - Lazio. La gara è valida per i quarti di finale di Coppa Italia e la vincente sfiderà l'Inter nella doppia semifininale in programma ad aprile. Un match duro per la squadra di Sarri che va a far visita ai bianconeri. I ragazzi di Allegri, vista la penalizzazione in campionato, potrebbero puntare tutto sulle coppe. Le aquile ritrovano dal primo minuto Ciro Immobile che guida l'attacco. Tra i bianconeri, out Milik, tornano titolari Chiesa e Vlahovic.