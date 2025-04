RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni in conferenza: "Non esiste un problema attaccanti. Bodo? Crediamo nella rimonta" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Termina in pareggio l'ultimo derby della Capitale di questa stagione. All'Olimpico dopo un primo tempo molto ben giocato dalla squadra di Baroni i biancocelesti la sbloccano con la rete di Romagnoli ma poi la squadra di Ranieri trova il pari con il gol di Soulé. Nel finale è la Lazio a rendersi pericolosa in più di un'occasione senza però riuscire a trovare il gol che gli avrebbe consegnato la vittoria. Al termine della sfida queste le parole di mister Baroni in conferenza stampa.

RIMPIANTI - "Rimpianti? Ci dispiace perché credo che la squadra abbia fatto molto per meritare la vittoria. Abbiamo avuto tante occasioni, la Roma ha calciato due volte in porta. Siamo un po' rammaricati ma la squadra ha centrato una prestazione importante, avevo chiesto di dare tutto in questo derby. La bellezza della partita va vissuta e la squadra lo ha fatto, ho fatto i complimenti ai ragazzi".

ATTACCANTI - "Stanno bene, oggi Taty ha fatto una buona gara, deve trovare la condizione. Dia è entrato molto bene, Pedro sta bene, io sono fiducioso e non voglio fare appelli ai nostri tifosi, che oggi sono stati fantastici, ma giovedì con l'aiuto del nostro pubblico dobbiamo tutti insieme credere di recuperare la gara contro il Bodo".

BODO - "Passaggio importante per la Lazio, per la squadra. Giovedì credo che vedremo un'altra gara rispetto a quella giocata a Bodo perché c'erano delle condizioni difficili a cui non siamo abitutati. -3 gradi, nevischio, un terreno dove si scivola e dove loro hanno fatto un'importante prestazione fisica. Tra l'altro oggi non giocano, ma non voglio alibi bisogna avere testa nella gara, tutti insieme, squadra e tifosi siamo convinti di poterla recuperare".

CRESCITA - "Come faccio a dire che giocare tante partite è facile? Chiaro che è problematico ma noi vogliamo andare avanti, c'è una parte fisica e mentale ed è sulla seconda che dobbiamo lavorare. Attaccanti? Non credo ci sia un problema, abbiamo avuto alcuni giocatori che si sono fermati nel momento migliore ma la squadra non ha mai perso la sua identità. Stiamo lavorando per far crescere alcuni giocatori che ci daranno una mano come Noslin, Tchouna, Ibrahimovic. Il nostro progetto è questo: ora dobbiamo lavorare forte e sappiamo che quello di giovedì è un appuntamento importante ma noi ci crediamo fortemente".

MANDAS - "Mandas ha fatto una parata importante, Svilar ne ha fatte molte di più. Non c'è un problema Provedel-Mandas, io ho detto che Mandas ha avuto un comportamento importante in allenamento e ora lo sta avendo in campo, così sta facendo Provedel, la squadra è una sola, sono tutti titolari ora, non c'è una graduatoria abbiamo bisogno di tutti e solo utilizzando tutti possiamo portare avanti le competizioni".

CAMBI - "Subentrati? Dia è entrato molto bene, la stessa cosa ha fatto Belahyane ma anche Pedro. Con Taty avevamo programmato il cambio, gli avevo detto di dare tutto. Giovedì sarà una gara importante e lui sarà sicuramente titolare".

ISAKSEN - "Isaksen era sfinito, ci servivano forze fresche e giocatori che tenevano la palla. Dopo il nostro gol abbiamo perso un po' il filo del gioco ma la Roma non è mai stata pericolosa. Chi è entrato ha fatto bene. Giovedì ci sarà bisogno di tutti e chi è e subentrato oggi potrebbe giocare da titolare".

PRESTAZIONE - "In campo c'era anche la Roma, nelle ultime 15 gare ha fatto sei punti in più dell'Inter. Hanno messo pressione alla partita ma la squadra non è andata in difficoltà. Chiaro che poi avevamo bisogno dei cambi, i ragazzi che sono entrati hanno dato molto ma devono crescere ancora di più".

