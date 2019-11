RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Cluj 1-0: i biancocelesti tengono aperta la qualificazione

Europa League 2019/20 - 5ª giornata Gruppo E

Stadio Olimpico di Roma - Giovedì 28 novembre, ore 21:00

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Correa, Adekanye. A disp.: Guerrieri, Alia, Patric, Luiz Felipe, Falbo, Lulic, Caicedo. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Marusic, Strakosha

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

CLUJ (4-3-3): Arlauskis; Mike, Boli, Burca, Camora; Bordeianu, Djokovic, Culio; Peteleu, Omrani, Paun. A disp.: Fernandez, Pascanu, Deac, Susic, Golofca, Hoban, Traore. All.: Petrescu.



Indisponibili: nessuno

Squalificati: Rondon

Diffidati: Arlauskis

ARBITRO: Ali Palabıyık (TUR)

ASSISTENTI: Serkan Olguncan (TUR) e Çem Satman (TUR)

IV UOMO: Mete Kalkavan (TUR)

FINE SECONDO TEMPO

90' + 4 - Termina qui la partita! La Lazio vince di misura con il Cluj e mantiene vive le speranze di proseguire in Europa League!

90' + 4 - Ripartenza Lazio! Lazzari crossa al centro, di poco non ci arriva Caicedo!

90' + 4 - Prova di testa Traoré! La palla finisce al lato di poco

90' + 3 - Punizione per il Cluj a causa di un fallo di Lulic. Tutti gli uomini di Petrescu in area

90' + 2 - Il Cluj si riversa nella metà campo della Lazio. Si difendono con i denti i biancocelesti

90' + 1 - Ci prova il Cluj con Deac, che calcia in porta da fuori: blocca con facilità Proto

90' - concessi 4 minuti di recupero

89' - Calcio d'angolo per il Cluj, respinge la difesa della Lazio

88' - Errore di Vavro a centrocampo, che non controlla un pallone e permette al Cluj di ripartire in modo pericoloso. Riesce a recuperare la difesa della Lazio

87' - La Lazio riparte dopo aver respinto l'offensiva avversaria. Lazzari guadagna un buon fallo a centrocampo

86' - Fallo di Caicedo, punizione sull'out di destra per il Cluj

85' - Prova a manovrare il Cluj, ma i biancocelesti si difendono con attenzione

84' - Ora partita in sostanziale equilibrio, la Lazio deve cercare di chiuderla

83' - Cross di Lazzari dalla destra, Correa viene anticipato

82' - Le due squadre cominciano a mostrare i primi segni di stanchezza

80' - Tentativo del Cluj, il tiro di Culio viene ribattutto in calcio d'angolo

79' - Ultimo cambio per Inzaghi, fuori Luis Alberto dentro Patric

77' - Ci prova da fuori Parolo! Il tiro è potente, ma senza precisione: palla alta

75' - La Lazio prova a rispondere! Calcia da fuori area Luis Alberto, la palla termina fuori

74' - Sostituzione Lazio: dentro Lulic, fuori Jony

73' - Ultimo cambio del Cluj: fuori Peteleu, dentro Susic

73' - Ci prova insistentemente il Cluj. Il tiro di Camora termina al lato

72' - Parata di Proto sulla botta di Camora! Palla in calcio d'angolo

71' - Ancora pericoloso il Cluj. Botta da fuori di Omrani, il pallone finisce al lato alla destra di Proto

70' - Il Cluj sta crescendo e diventa sempre più pericoloso. La Lazio continua a difendersi per poi provare a ripartire

69' - Gol annullato al Cluj sugli sviluppi di un calcio d'angolo. I rumeni avevano messo la palla in rete, ma sul colpo di testa di Bolì Traoré era in fuorigioco

68' - Chiude ancora con veemenza Vavro. Prova a ripartire il Cluj, lo slovacco blocca tutto spazzando la sfera

66' - Traoré subito ammonito: colpo duro nei confronti di Vavro su un pallone aereo

65' - Cambia anche Petrescu: fuori Paun, dentro Traoré

64' - Effettua la prima sostituzione anche Inzaghi: fuori Adekanye, dentro Caicedo

63' - Prova al percussione Luis Alberto: blocca tutto la difesa del Cluj

62' - Ancora ottima chiusura di Vavro, autore finora di un'ottima prestazione

61' - Primo cambio per il Cluj: esce Bordeianu, entra Deac

60' - Prova a fare tutto da solo Correa, dopo una serie di dribbling il Tucu prova il tiro: palla al lato di poco

59' - Luis Alberto lezioso! Lo spagnolo riceve palla all'interno dell'area di rigore, prova il dribbling sull'ultimo uomo ma viene fermato.

58' - Ripartenza pericolosa della Lazio, Adekanye riceve palla in area e prova a calciare: tiro poco preciso e sfera al lato

57' - Il Cluj si riversa nell'area di rigore biancoceleste, bravo Proto ad uscire. C'è anche fallo sul portiere

55' - Ammonito Adekanye. L'attaccante è entrato in area per poi cadere dopo un contatto. Per l'arbitro è simulazione

54' - Ancora pericoloso il Cluj. Colpo di testa che finisce al lato

53' - Cluj vicinissimo al gol! Miracoloso Proto sul primo tentativo, poi fa muro Bastos sul secondo

52' - Buona occasione per la Lazio. Cataldi ha provato l'incursione dopo un ottimo dribbling: esce in anticipo il portiere

51' - Rimessa laterale della Lazio, Correa sbuca all'interno dell'area di rigore e il portiere è costretta a metterla in calcio d'angolo

50' - Lancio in avanti del Cluj, Bastos anticipa e serve indietro Strakosha

49' - La Lazio rischia l'autogol. Acerbi interviene per impedire a Paun di calciare: Strakosha alza sopra la traversa

48' - Jony prova la conclusione! La sfera finisce al lato non di molto

47' - Buona azione della Lazio. Adekanye prova il dribbling secco e viene atterrato. Punizione per i biancocelesti da buona posizione

46' - Subito Lazio in avanti. Il cross di Lazzari è respinto dalla difesa rumena

45' - Il Cluj dà inizio al secondo tempo della partita

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' + 2 - Termina qui il primo tempo, la Lazio è in vantaggio con il gol di Correa

45' + 2 - Prima ammonizione della partita. Il giallo è per Djokovic che ha commesso fallo su Vavro

45' +1 - Punizione pericolosa del Cluj, ma la palla sbatte sulla barriera

45' - Ci saranno due minuti di recupero

44' - Parolo commette fallo su Culio al limite dell'area. Entrano i sanitari per sincerarsi della condizione del giocatore del Cluj

43' - Buona giocata della Lazio. Si invola Correa, ma la difesa rumena ferma l'argentino

42' - Punizione del Cluj dall'out di sinistra. Confusione in area, poi spazza Adekanye

40' - Che gol sbagliato dalla Lazio! Luis Alberto lancia Correa, che tutto solo davanti al portiere calcia al lato

39' - La Lazio risponde subito con Jony, che prova a mettere dentro il pallone guadagnando un calcio d'angolo

37' - Palo del Cluj! Un tiro potentissimo di Djokovic dalla lunga distanza: la sfera sbatte sul legno

36' - Prova a scattare Adekanye con gran velocità, ma il portiere del Cluj controlla la sfera e ottiene rimessa dal fondo

35' - La Lazio continua a palleggiare a centrocampo. I giocatori del Cluj non riescono a recuperare la sfera

33' - Dopo un'azione manovrata della Lazio riparte il Cluj. Bastos commette fallo a centrocampo

32' - La Lazio riprende in mano il pallino del gioco, forte del vantaggio conquistato

31' - Vicino al gol la Lazio! Grande tiro a giro di Luis Alberto: pallone al lato di pochissimo

30' - Correa sempre pericoloso, dopo una serie di dribbling mette dentro un pallone. Ancora attenti gli uomini di Petrescu

29' - Lazzari prova a mettere dentro un pallone insidioso, ma la difesa del Cluj riesce ad anticipare gli uomini biancocelesti in area

28' - Buona prestazione di Vavro fino a qui. Altro pallone arpionato dallo slovacco su un tentativo del Cluj

27' - Buon lancio per Lazzari che scatta sull'out di destra: posizione di fuorigioco

26' - Gli uomini di Petrescu provano a non rimanere storditi dal gol biancoceleste e si spingono in avanti

25' - Il Cluj prova a rispondere subito! Botta tremenda dalla distanza di Burca. La palla sibila al lato

24' - GOOOOL!!!! Adekanye serve il pallone a Correa, l'argentino penetra in area e batte il portiere con un tiro rasoterra millimetrico!

22' - Il Cluj prova a riprendere terreno, ma la Lazio è brava a palleggiare e mantenere il possesso del pallone

20' - Ritmi blandi in questi primi 20 minuti, anche se la Lazio si è resa più pericolosa dell'avversario

19' - Gioco momentaneamente fermo per un giocatore del Cluj a terra. Niente di grave, si ricomincia

18' - Lazio stabilmente nella metà campo del Cluj. I biancocelesti provano a fraseggiare davanti all'area di rigore avversaria, ma gli uomini di Petrescu si difendono bene

17' - La Lazio continua a spingere. Il cross di Luis Alberto viene respinto dalla difesa avversaria

16' - Grande occasione per la Lazio! Cataldi pesca Adekanye con un cross delizioso. L'attaccante calcia alto

15' - Ancora Cluj in avanti, ma la difesa della Lazio respinge in scioltezza il tentativo della squadra rumena

13' - Palla pericolosa del Cluj al centro dell'area, ma la difesa biancoceleste neutralizza il traversone

12' - Risponde la Lazio: buon traversone di Parolo che trova Luis Alberto in area. L'arbitro fischia il fuorigioco

11' - Ora prova a controllare il pallone la compagine di Petrescu, ma i biancocelesti bloccano ogni linea di passaggio

10' - Il Cluj prova a scuotersi, ma i tentativi degli ospiti si infrangono sulla difesa attenta della Lazio

8' - Il Cluj non riesce ad uscire dalla propria metà campo. La Lazio opera un buon pressing sulla squadra rumena

7' - Occasione per la Lazio! Palla dentro di Acerbi, Parolo non ci arriva per poco! Calcio d'angolo per i biancocelesti

6' - Correa prova a lanciarsi di nuovo verso l'area avversaria, ma la palla è troppo lunga e finisce fuori

5' - Ottima azione di Correa, che dopo una serie di dribbling prova a darla al centro per Adekanye: respinge la difesa del Cluj

4' - Ancora Correa sull'out di sinistra, la Lazio guadagna un calcio d'angolo

3' - Cluj arroccato nella propria area, Correa aveva provato a penetrare nella difesa ma è stato arginato

2' - La Lazio palleggia a centrocampo per prendere le misure, si difende il Cluj

1' - Prima palla giocata dalla Lazio, inizia la partita!

PRIMO TEMPO

20.45 - PILLOLA STATISTICA: La Lazio ha ospitato solo tre volte squadre rumene in passato, mai il Cluj. La sfida più recente, sempre in Europa League, risale alla stagione 2017/18 con la Steaua Bucarest. Erano i sedicesimi di finale

20:30 - Lazio in campo per il riscaldamento, l'obiettivo è vincere per sperare di continuare il percorso in Europa League

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Leonardo Giovannetti e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Cluj, gara valida per la quinta giornata dei gironi di Europa League. La squadra di Inzaghi deve vincere se vuole restare in corsa, ma la qualificazione dipenderà anche dal risultato della sfida tra Cluj e Celtic il prossimo 12 dicembre.