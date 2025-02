RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Del Rosso: "Atteggiamento eccezionale soprattutto nelle difficoltà"

Torna a vincere la Lazio che espunga la Unipol Domus di Cagliari e riconquista il quarto posto. A decidere il match le reti di Zaccagni e Castellanos che annullano il pari realizzato da Piccoli. Al termine della sfida ecco le parole di Del Rosso, vice di Baroni squalificato, in conferenza stampa.

ATTEGGIAMENTO - "Sapevamo di venire qui e trovare un campo molto difficile, una squadra allenata molto bene e sostenuta dai tifosi. La squadra è arrivata con l'atteggiamento giusto perché abbiamo fatto la nostra solita gara di personalità a cui abbiamo aggiuto tenacia e cativeria perché la squadra voleva vincere. Dopo il pari ha avuto una reazione bellissima perché voleva segnare ancora, lo ha fatto e ha imposto il suo gioco. Negli ultimi quindici minuti tutti hanno lottato su ogni pallone. Atteggiamento? Il nostro è un atteggiamento offensivo, ogni gara è diversa ma questa è sicuramente una stiuazione che si è creata durante la gara che ci può aiutare anche nel futuro con un atteggiamento eccezionale dei ragazzi".

HYSAJ - "Speriamo che non sia una cosa particolarmente seria ma da come è uscito e dalle sue sensazioni non siamo molto ottimisti. Nei prossimi giorni farà tutti gli esami del caso e vedremo l'entità dell'infortunio".

RITMO - "La squadra ha espresso il calcio che ha sempre fatto, grande possesso palla, ricerca della palla tra le linee e cambio gioco. Normale che poi contro squadre raccolte non è semplicissimo sviluppare il gioco ma la squadra muoveva palla in maniera veloce. Soprattutto quando perdeva palla c'era una riaggressione importante".

CAMBI - "Il cambio di Gigot è avvenuto appena abbiamo capito l'entità dell'infortunio di Hysaj, sono cose che arrivano all'improvviso. Gigot si stava scaldando ed è stato chiamato subito. Cambi nel finale? Secondo me sono stati giusti come tempi perché la squadra ha cambiato assetto tattico e c'era da capire i giocatori funzionali al momento visto che avevamo bisgono di corsa e centimetri. Sono stati cambi generati dal momento della gara".

QUARTO POSTO - "Noi siamo abituati a guardare in casa nostra. Alleniamo un gruppo stupendo, giochiamo partita su partita e dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Sono stati presi due giocatori funzionali al progetto che verranno inseriti in un gruppo che si allena al 100% durante la settimana. Importante stare con i piedi per terra. Questa è una Lazio che crea empatia e fa divertire, alla fine vedremo quello che succederà".

PANCHINA - "Non ho avuto il tempo di emozionarmi perché ero concentrato sulla gara. A fine partita abbiamo parlato con Baroni eravamo molto contenti del risultato e dell'atteggiamento della squadra quando doveva lottare e tamponare certe situazioni".

BELAHYANE - "Ragazzo che noi consociamo bene. Con noi non ha giocato molto perché per noi era ancora un po' acerbo. Alla fine della stagione ha dimostrato ampi margini di crescita e se è venuto alla Lazio è all'altezza di far parte del progetto e sarà utile. Casadei? Non posso parlarne perché non è con noi".

Pubblicato il 3/02