RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Guardiamo in casa nostra, non penso ai risultati delle altre"

Continuare a credere nel sogno scudetto. Alla vigilia del match contro il Lecce, Simone Inzaghi fa il punto della situazione ai microfoni della radio ufficiale. Il tecnico della Lazio, nonostante i 7 punti di svantaggio dalla Juve capolista, vuole delle risposte dalla sua squadra.

TESTA AL LECCE. "Indipendentemente dai risultati delle altre dobbiamo guardare in casa nostra. Abbiamo analizzato la partita col Milan, c'è stato poco tempo. Domani abbiamo una partita importante e difficile a Lecce, dobbiamo affrontarla al meglio e ragionare di partita in partita. Vedremo un po' chi potrà darci garanzie per iniziare la gara".

GARA INSIDIOSA. "Condizioni? Abbiamo ancora una seduta, vedremo chi ha giocato e chi no, chi potrà darci una mano. Il Lecce è una squadra che gioca bene a calcio, Liverani è un ottimo tecnico e un amico. Sta lottando per la salvezza, ci sono tante squadre in pochi punti per non retrocedere. Anche qui all'Olimpico ci impensierì parecchio".

