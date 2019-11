RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Lecce 4-2: tre punti prima della sosta

Serie A TIM 2019-2020 - 12ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 10 novembre 2019, ore 15:00

Lazio - Lecce 4-2 (30' Correa, 40' Lapadula, 61' Milinkovic, 78' Immobile (rig.), 80' Correa, 85' La Mantia)

Formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Bastos, Vavro, Parolo, Cataldi, André Anderson, Lukaku, Jony, Berisha, Caicedo, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Marusic, Radu

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Parolo

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Lapadula, Babacar. A disp.: Vigorito, Bleve, Riccardi, Vera, Benzar, Rispoli, Gallo, Imbula, Shakhov, Dubickas, Lo Faso, La Mantia. All.: Fabio Liverani

INDISPONIBILI: Farias, Tabanelli, Dumancic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Majer, Rossettini

ARBITRO: Manganiello (sez. Pinerolo)

ASSISTENTI: Longo e Manganelli

IV UOMO: Massimi

VAR: Pairetto

AVAR: Di Iorio

FINE SECONDO TEMPO

95' - Triplice fischio, vince la Lazio 4-2 sul Lecce.

94' - Palo di La Mantia di testa e poi mischia furibonda con Strakosha che salva sulla linea. Alla fine Mancosu segna, ma Manganiello rileva un fallo in attacco.

93' - Bastos spara la palla in avanti, si attende il fischio finale.

90' - Sono 4 i minuti di recupero.

89' - Calcia Tachtsidis, respinge Strakosha, poi la Lazio gestisce il possesso.

87' - Calderoni prova a emulare il gol di San Siro, palla alle stelle.

85' - Di testa La Mantia accorcia le distanze per il Lecce. Esce Correa ed entra Berisha. Nel Lecce fuori Meccariello e dentro Rispoli.

83' - Il Lecce prova a imbastire una reazione, ma la Lazio chiude tutti i varchi.

80' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!! Contropiede perfetto della Lazio, scambio Immobile - Correa e poker. Ora i biancocelesti giocano sul velluto.

77' - GOOOOOLLLLLLLLLL!!!! Sempre Immobile, ancora Immobile, chi sennò... Glaciale dal dischetto e gol 102 in biancoceleste.

76' - Milinkovic sfonda a destra, calcia la palla stoppata dal braccio di Calderoni. Calcio di rigore per la Lazio.

74' - Luis Alberto tenta un'altra conclusione, ancora fuori. Un conto personale aperto.

72' - Inzaghi toglie Patric e inserisce Bastos, Liverani richiama Babacar e inserisce La Mantia.

70' - Esce Mayer ed entra Shakov nel Lecce.

67' - Strakosha para il rigore, Lapadula respinge in rete essendo entrato in area. Gol annullato con il Var. Ammoniti Immobile e Lucioni per proteste.

65' - Mancosu si butta addosso a Milinkovic ma Manganiello fischia il rigore.

64' - Su traversone di Lapadula, bravissimo Patric e chiudere su Calderoni. Occasione Lecce.

61' - GOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!! Finalmente Sergej... Anticipo sul primo palo, come un grande attaccante e Gabriel battuto. Lazio di nuovo in vantaggio!

60' - Cataldi dalla bandierina, Luiz Felipe anticipa tutti ma non prende la porta.

59' - Lapadula colpisce al volto Acerbi su uno stacco di testa e viene ammonito.

56' - Iniziano le perdite di tempo di Gabriel, Manganiello lo richiama.

55' - Schiaccia di testa Milinkovic il traversone di Acerbi, poca forza e poca precisione.

54' - Tachtsidis di piatto da fuori area trova ancora pronto Strakosha.

51' - Grande stacco di Babacar e miracolo di Strakosha con il braccio destro.

50' - Primo cambio nella Lazio: fuori Leiva, dentro Cataldi.

49' - Ancora Luis Alberto, stavolta di testa, il pallone fa la barba al palo.

48' - Bella combinazione tra Milinkovic, Immobile e Acerbi, palla murata dalla difesa del Lecce.

47' - Sul cross di Lulic Milinkovic prova a metterla giù ma la palla esce sul fondo.

47' - Tiro morbido di Luis Alberto sul secondo palo, palla alta.

46' - Inizia il secondo tempo, nessun cambio per Lazio e Lecce.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Il tiro di MIlinkovic rimbalza sulla barriera e Manganiello fischia l'intervallo.

45' - Fallo di Petriccione su Immobile per millimetri fuori dall'area di rigore.

42' - Pasticcio di Lucioni, Luis Alberto si divora il raddoppio con una cocnclusione alle stelle. Clamoroso errore dello spagnolo, finora tra i migliori.

40' - Pareggio del Lecce. Corner di Tachtsidis, spizza Mancosu e Lapadula sul secondo palo spinge in rete.

39' - Babacar scappa in profondità, attento Luiz Felipe a chiudere in calcio d'angolo.

38' - Bravo Patric a temporeggiare su Babacar in modo fda far perdere l'inerzia del contropiede all'attaccante del Lecce.

36' - Cross dalla sinistra di Lulic, Milinkovic va a svettare con Gabriel che non blocca e Lazzari spara alle stelle. Che occasione!

34' - Sull'azione successiva cartellino giallo per Leiva.

34' - Azione tutta di prima della Lazio, Immobile, Correa, Lulic crossa per Ciro che trova presente Gabriel. Lazio vicina al raddoppio.

32' - Sponda di Babacar per Lapadula che si era liberato alle spalle di Luiz Felipe, la sforbiciata finisce alta.

30' - GOOOOOOOOLLLLLLLL! Gran giro palla della Lazio, Luis Alberto con un esterno morbido trova Correa appena dentro l'area e l'argentino non perdona Gabriel. Diagonale che si insacca alla destra del portiere. Lazio in vantaggio!!!

25' - Sul calcio d'angolo successivo Lulic anticipa tutti ma di testa manda di poco alto.

24' - Sponda di Milinkovic su azione di corner, Babacar salva prima che la palla arrivi a Leiva.

22' - Respinge la barriera, con la Lazio che riparte velocemente, ma viene fermata da Rossettini.

21' - Leiva atterra Lapadula al limite dell'area, punizione per il Lecce.

19' - Luis Alberto dalla bandierina sfiora l'eurogol, attento Gabriel a smanacciare.

18' - Punizione dai 25 metri di Luis Alberto che colpisce in pieno la barriera.

16' - Combinazione Babacar - Lapadula, palla filtrante per Mancosu che davanti a Strakosha calcia male. Spavento per la Lazio.

15' - Prima ci prova Babacar che trova pronto Strakosha, poi dopo un'azione ben costruita dalla Lazio Luis Alberto calcia di poco sopra la traversa.

13' - Leiva pesca MIlinkovic che si incunea bene nella difesa giallorossa, ma di sinistro spara alle stelle.

12' - Velleitario il tiro di Tachtsidis, bloccato da Strakosha.

10' - Primo squillo degli ospiti con Mancosu, la cui conclusione finisce alta sopra la traversa.

9' - Lazio tutta nella metà campo del Lecce che si affida a qualche ripartenza sul recupero palla.

7' - Batti e ribatti nella difesa leccese, Lazio in pressione.

4' - Babacar sfonda a destra servito da Lapadula, la sua conclusione viene parata da Strakosha comodamente.

2' - Discesa di Luis Alberto e conclusione di destro, Gabriel si rifugia in angolo.

1' - Subito il Tucu Correa in profondità, gioco di gambe e tiro respinto da Gabriel.

1' - Calcio d'inizio del Lecce che attacca verso Curva Nord, la Lazio verso Curva Sud.

INIZIO PRIMO TEMPO

15.00 - Squadre schierate in campo, Manganiello è pronto a dare il via alle ostilità.

14.50 - Olympia effettua il giro di campo e lo speaker legge le formazioni ufficiali, ormai è tutto pronto per Lazio - Lecce.

14.45 - A bordo campo il presidente della Lazio Claudio Lotito premia Ciro Immobile per il traguardo delle 100 reti con la maglia biancoceleste raggiunto in Milan - Lazio di domenica scorsa.

14.30 - Lazio in campo per il riscaldamento, l'obiettivo è riscattare la sconfitta contro il Celtic e continuare il cammino in campionato.

Amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it un buon pomeriggio da Alessandro Vittori e benvenuti nella diretta scritta di Lazio - Lecce, gara valida per la dodicesima giornata della Serie A. La squadra di Inzaghi vuole continuare il ciclo di vittorie iniziato a Firenze e proseguito con i successi sul Torino e il Milan. La sconfitta contro il Celtic è alle spalle, la Champions chiama e non ammette stop.