RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Porto 2-1, Romangoli e Pedro regalano a Baroni il poker di vittorie in Europa

Uefa Europa League | 4ª giornata

Giovedì 7 novembre 2024, ore 21:00

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-PORTO 2-1: 45'+4' Romagnoli (L), 65' Eustaquio, 90' + 2' Pedro (L).

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot (65' Gila), Romagnoli, Nuno Tavares (88' Pellegrini); Guendouzi, Vecino; Tchaouna (65' Rovella), Pedro, Zaccagni (70' Isaksen); Castellanos (65' Dia). A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Dele-Bashiru. All.: Baroni.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Martim (62' Joao Mario), Perez, Djalò, Moura; Varela (62' Gonzalez), Eustaquio; F. Vieira (83' Franco), Namaso (62' Pepe), Galeno; Omorodion (75' Gül). A disp.: Ramos, Zé Pedro, Rodrigo Mora, Gonçalo Borges. All.: Bruno.

Arbitro: Georgi Kabakov (BUL); Assistenti: Martin Margaritov (BUL), Diyan Valkov (BUL); IV Uomo: Martin Zhivkov Velikov (BUL); VAR: Dragomir Draganov (BUL); AVAR: Christian Dingert (GER).

Ammoniti: 3' Gigot (L), 14' Namaso (P), 27' Zaccagni (L), 29' Omorodion (P), 39' Perez (P), 45' + 1' Djalò (P), 81' Guendouzi (L), 91' Gül (P), 93' Pepe (P).

SECONDO TEMPO

90' + 4' - Triplice fischio di Kabakov, vince la Lazio che batte il Porto per 2-1 grazie alle reti di Romagnoli e Pedro in pieno recupero.

90' + 3' - Altro ammonito in casa Porto: giallo anche per Pepe.

90' + 2' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL! La Lazio torna in vantaggio grazie alla rete di Pedro, servito da Isaksen, che stoppa la palla e di destro non lascia scampo a Diogo Costa.

90' - Tre minuti di recupero al termine del match.

88' - Ultimo cambio anche per la Lazio: esce Nuno Tavares per Pellegrini.

86' - Azione pericolosa del Porto, provvidenziale la chiusura in angolo di Romagnoli.

83' - Ultimo cambio per il Porto: esce Vieira per Franco.

80' - Altro cartellino giallo per la Lazio: ammonito Guendouzi per il fallo su Gül.

75' - Altro cambio per il Porto: esce Omorodion per Gül.

73' - Lazio ancora pericolosa con Gila, il colpo di testa dello spagnolo termina di poco fuori.

70' - Altro cambio per la Lazio: esce Zaccagni per Isaksen.

67' - Lazio vicina al gol! Pedro serve Vecino che di testa manda alto di un soffio.

65' - Triplo cambio per mister Baroni: esce Gigot per Gila, Castellanos per Dia e Rovella per Tchaouna.

65' - Gol de Porto. Ripartenza micidiale dei portoghesi con Galeno che serve Eustaquio che con una conclusione precisa la palla all'angolino.

62' - Triplo cambio per il Porto di Bruno: esce Varela per Gonzalez, Martim per Joao Mario e Namaso per Pepe.

59' - Ci prova il Porto con la conclusione di Martim, la fa sua Mandas.

55' - Azione confusa con due giocatori della Lazio che rimangno a terra: Nuno Tavares e Zaccagni. Il direttore di gara fa proseguire e poi è Vecino a essere determinante nel fermare la ripartenza del Porto.

53' - Il Porto si affaccia in area di rigore della Lazio. Djalò tenta la conclusione che termina sopra la traversa.

47' - Lazio subito in avanati con Guendouzi che conquista un calcio d'angolo.

45' - Inizia il secondo tempo all'Olimpico. Si riparte dall'1-0 della Lazio firmato da Romagnoli.

PRIMO TEMPO

45' + 4' - Duplice fischio del direttore di gara Kabakov. Termina con il vantaggio biancoceleste la prima grazione di gioco all'Olimpico tra Lazio e Porto.

45' + 4' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! Sponda di Castellanos che mette un pallone perfetto per Romagnoli che di testa infila direttamente in porta.

45' + 2' - Azione pericolosa della Lazio con Zaccagni che però non impatta bene il pallone e di testa manda sul fondo.

45' + 1' - Sesto ammonito della gara, ancora tra le fila del Porto. Giallo per Djalò per il fallo commesso su Castellanos.

45' - Quattro minuti si recupero alla fine del primo tempo.

39' - Terzo ammonito tra le file del Porto, si tratta di Perez per la brutta entrata su Zaccagni.

37' - Porto pericoloso con Perez che sugli sviluppi di un calcio di punizione tenta la girata di testa, palla fuori.

35' - Altra chiusura provvidenziale di Marusic su Omorodion che stava scappando sulla fascia.

33' - Porto a un passo dal vantaggio: prima Vieira colpisce il palo, poi sulla ribattuta Gigot salva tutto su Omorodion che però viene pescato in fuorigioco.

29' - Altro giallo, questa volta per il Porto. Ammonito Moura per porteste dopo il fallo su Tchaouna.

27' - Secondo giallo per la Lazio, l'arbitro punisce l'entrata di Zaccagni su Martim. Calcio di punizione per il Porto.

20' - Seconda conclusione dalla distanza, questa volta ci prova Vecino ma è ancora attento il portiere del Porto.

19' - Guendouzi tenta la conclusione ma il tiro è debole, la fa sua Diogo Costa.

16' - Anche il Porto prova a farsi vederein area di rigore della Lazio. Galeno tenta la conclusione ma la palla si spegne sul fondo.

14' - Primo giallo anche tra le file del Porto, ammonito Namaso per il fallo su Guendouzi.

10' - Provvidenziale chiusura di Marusic su Omorodion lanciato verso Provedel.

7' - Castellanos segna la rete del vantaggio ma la rete viene annullata per fuorigioco.

6' - Primo squillo per la Lazio: bella avanzata di Tchaouna che serve Castellanos che però calcia sopra la traversa.

3' - Primo giallo per la Lazio, ammonito Gigot per il fallo su Eustaquio.

2' - Rimane a terra Tchaouna dopo un contatto con Moura. Niente di grave per il biancoceleste.

1' - Partiti! Inizia la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Porto, valida per la 4ª giornata di Europa League.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Porto, valida per la quarta giornata di Europa League. Appuntamento col calcio d’inizio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma.