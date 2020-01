RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Premio Bigiarelli, Lotito: "Insieme tutto è possibile!" - F&V

AGGIORNAMENTO ORE 13.00: Termina l'evento all'interno del salone d'onore del Coni. Claudio Lotito e il ds Tare lasciano la struttura in compagnia del direttore della comunicazione, Stefano De Martino. Il presidente, prima di andare via, si concede ai cronisti presenti per una breve intervista.

AGGIORNAMENTO ORE 12.50: Claudio Lotito chiama sul palco il presidente della Polisportiva, Antonio Buccioni, e lo ringrazia consegnandogli un riconoscimento: "Mi sembra doveroso. Siamo qui grazie ad una persona, ma c'è chi è il custode di questa storia. E questo è Antonio Buccioni, che conosco da tanti anni. Per la sua passione, per il suo impegno, ha creato il collante di questa famiglia. Per questo ho trovato doveroso dare un riconoscimento a lui per quello che ha fatto".

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 - E' arrivato il momento della premiazione. Sula palco salgono Claudio Lotito e Igli Tare per ricevere il Premio Bigiarelli, che sarà consegnato anche a Marco Parolo all'Olimpico prima della partita tra Lazio e Napoli. Il ds della Lazio ringrazia così: "Orgoglioso di ricevere questo premio. Sono qui a Roma da 14 anni ormai, per me è un onore far parte di questa famiglia. Grazie di cuore".

AGGIORNAMENTO ORE 12.10 - E' il turno degli ex calciatori della Lazio Calcio. Da Pino Wilson a Bruno Giordano, passando per Sulfaro, Petrelli, Marchegiani, Peruzzi, Nanni, Piscedda e Maestrelli. Insieme a loro anche il team manager Manzini. Il primo a prendere la parola è Wilson: "Appartenere a questa grande polisportiva è un onore per tutti noi. Auguri a tutti per questi 120 anni". Poi tocca all'ex portiere Marchegiani: "Sono l'unico del 2000 presente oggi. Purtroppo in pochi sono rimasti a Roma. Sono orgoglioso di rappresentare questo gruppo. Ci siamo tolti belle soddisfazioni in quegli anni. Quello che mi colpisce è il senso di appartenenza. È un valore prezioso che spero rimanga intatto".

AGGIORNAMENTO ORE 12.00 - Momento di memoria per Gabriele Sandri e Vincenzo Paparelli. Applausi di tutta la sala per loro, entrati tragicamente a far parte della storia della Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 11.45 - L'intervento del presidente Lotito: "Questa notte abbiamo aspettato la mezzanotte a Castel Sant'Angelo. Abbiamo scelto questa location per ribadire che siamo la prima squadra della Capitale. C'era anche il simbolo dell'aquila, che sa di fierezza, di chi decide il proprio destino. In passato c'è stato qualche momento duro ma noi siamo la Lazio e tutti ci devono rispettare. Vinciamo con merito in tutte le discipline, senza cercare scappatoie. Noi ci siamo e ci saremo come dimostrano oggi i nostri 120 anni di storia, che in pochi possono vantare. Il nostro ruolo poi ci vede portare avanti tutti i giorni con orgoglio i nostri valori, che portano avanti il rispetto e il merito. Rappresentiamo un esempio, i valori dello sport. Questo orgoglio lo dobbiamo dimostrare quotidianamente, diventando una famiglia unita che vince e perde insieme. Possiamo creare le condizioni per crearla sempre più grande e credibile, che rappresenta tutti quelli che si identificano in quei valori fondamentali per raggiungere gli obiettivi. Tutti insieme possiamo farlo".

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 - Ed ecco l'intervento del club manager Angelo Peruzzi: "Ho vissuto da giocatore e vivo da dirigente la Lazio. La situazione è meravigliosa. Tutti dicono che la Lazio è vita, è tutto. Quando ti trovi dentro una Polisportiva in cui non si riesce nemmeno a contare il numero delle sezione, vuol dire che stiamo bene insieme".

AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Sul palco è il turno di Franco Chimenti, presidente della federazione Golf, vice presidente vicario del Coni e ex presidente della Lazio: "Vi portò il saluto di Malagó che è a Losanna. La maggior parte di voi sa che sono totalmente laziale e molto di voi sono volti noti. Ci sono tanti rappresentati di una polisportiva geniale che racchiude tante discipline fra cui la società di calcio che dà lustro e non poteva arrivare questo compleanno nel momento migliore. Voglio ringraziare tutti i nostri dirigenti per i risultati raggiunti, mi è piaciuto Inzaghi che ha detto che la Lazio può ambire allo scudetto. Andiamo a festeggiare insieme una storia gloriosa. Voglio fare i miei ringraziamenti al Presidente Antonio Buccioni che è una persona di sentimenti assoluti. Voglio fare i complimenti a Peruzzi e Tare che sono due dirigenti di livello assoluto, Wilson e Oddi che sono due eroi del primo scudetto, l’amico scomparso Felice Pulici, il bomber Giordano e anche Manzini che ho portato io alla Lazio quando ero Presidente. Fatemi salutare anche due personaggi che hanno cambiato la storia come Tommaso Maestrelli e Giorgio Chinaglia. La Lazio appartiene alla storia di questo paese". Premiato anche Emmanuele Emanuele, presidente onorario del Sodalizio.

AGGIORNAMENTO ORE 11.00 - La cerimonia è iniziata. La Lazio automobilismo consegna un riconoscimento alla Lazio Calcio per ringraziare la società biancoceleste dell'invito allo stadio.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - È arrivato Igli Tare, arriverà anche Claudio Lotito. Non potrà ritirare direttamente il premio invece Marco Parolo, in campo a Formello per la seduta mattutina della squadra, nonostante il turno di squalifica che lo fermerà per un turno. Presente anche Peruzzi e il capo ufficio stampa De Martino. La cerimonia può iniziare.

ROMA - Nell’ambito della cerimonia – in cui saranno premiati anche i cd. “Atleti della Storia” di ognuna delle quasi 80 Sezioni biancocelesti – sarà anche consegnato il Premio Bigiarelli 2020, consistente in una statuetta, al Salone d'Onore del Coni. Tra i premiati il Presidente e il Direttore Sportivo della Lazio Calcio, rispettivamente Claudio Lotito e Igli Tare, e il calciatore Marco Parolo. Oltre a loro riceveranno il premio anche il Presidente Onorario del Sodalizio, Prof. Emmanuele Emanuele, il Presidente della Federgolf, nonché Vice Presidente del CONI, Franco Chimenti e tanti altri ospiti.

