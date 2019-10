RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Rennes 2-1: tre punti con le unghie e con i denti

Europa League 2019/2020, 2° giornata Gruppo E

Stadio Olimpico di Roma, giovedì 3 ottobre ore 21.00

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp. Proto, Luiz Felipe, Patric, Milinkovic, Luis Alberto, Jony, Adekanye. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Correa

Diffidati: nessuno

Squalificati: Marusic

RENNES (3-5-2): Mendy; Da Silva, Gnagnon, Morel; Traoré, Grenier, Martin, Camavinga, Doumbia; Tait, Niang. A disp.: Salin, Hunou, Gelin, Bourigeaud, Maouassa, Léa Siliki, Raphinha. All.: Stéphan.

Indisponibili: Guclu

Diffidati: nessuno

Squalificati: nessuno

ARBITRO: Boiko (Ucraina)

ASSISTENTI: Volodin e Voytyuk

IV UOMO: Romanov

FINE SECONDO TEMPO

96' - Niente da fare, il tentativo da fermo viene deviato dalla barriera e bloccato da Strakosha: è finita, vince la Lazio!

95' - Si fatica a battere il calcio piazzato, i giocatori del Rennes si sistemano in mezzo alla barriera.

93' - Fallo inspiegabile fischiato a Bastos al limite dell'area di rigore, l'angolano non sembra toccare affatto l'avversario che però cade a terra e guadagna un calcio di punizione da posizione ravvicinata proprio all'ultimo minuto.

91' - Traore tenta di sfondare a sinistra sul lato dell'area biancoceleste, bravissimo Acerbi a tagliargli la strada e a controllare che il pallone finisca sul fondo.

90' - Saranno 4 i minuti di recupero.

89' - Lazio che rialza la pressione e va vicina al 3-1 da calcio d'angolo, Mendy si fa trovare pronto sulla deviazione di Caicedo.

88' - Che rischio per la Lazio. Bastos tenta di spazzare di testa un cross ma colpisce la nuca di Milinkovic, sfera che va verso la porta biancoceleste ma Strakosha la blocca.

87' - Pallone lanciato alla cieca in avanti dalla difesa del Rennes, Acerbi si rifugia in angolo. Ora la Lazio è chiamata a difendersi.

85' - Ci prova il Rennes da lontano, è bravo Bastos a deviare in corner. Sugli sviluppi dell'angolo azione insistita dei francesi che termina con un bel tiro al volo di Grenier, che però si spegne sul fondo.

82' - Terzo ed ultimo cambio per la Lazio, Jony rileva Lulic sulla fascia sinistra. Sostituzione anche per il Rennes: fuori Doumbia, dentro Hunou.

79' - Calcio di punizione per il Rennes battuto bene da Bourigeaud, Strakosha si rifugia in angolo.

76' - Altro cambio per il Rennes dopo lo svantaggio: esce Tait, entra Raphinha.

75' - GOOOOOOOL! IMMOBILE! Milinkovic pennella il cross, Ciro lo finalizza con un elegante stacco di testa: la Lazio la ribalta!

73' - Si rivede il Rennes: Niang prova la conclusione da posizione defilata, pallone deviato da Bastos in angolo. Nessun pericolo per Strakosha, che blocca il tentativo di traversone con le mani.

71' - Primo cambio anche per il Rennes: esce Camavinga, entra Bourigeaud.

70' - Immobile e Caicedo provano la percussione centrale, fallo dell'ecuadoriano in attacco però che ferma tutto.

68' - Ancora Lazio che spinge, stavolta con Acerbi che tenta il traversone ma troppo su Mendy: pallone neutralizzato dal portiere francese.

67' - Ottimo il dialogo tra Lazzari e Milinkovic, il cross dell'esterno biancoceleste viene rimpallato in angolo.

65' - Inerzia ora a favore della Lazio che continua a spingere, calcio d'angolo per i biancocelesti che però non va a buon fine.

64' - GOL! MILINKOVIC! Bella azione della Lazio, il passaggio di prima di Luis Alberto serve Milinkovic in area che gira di sinistro e batte Mendy: 1-1, si torna in parità.

62' - Azione insistita della Lazio che tenta di sfondare centralmente, Parolo ci prova da fuori ma non centra la porta.

60' - Inzaghi cambia la difesa: Vavro va al centro, Acerbi si sposta sulla sinistra e Bastos sulla destra.

59' - Lazzari lanciato in area del Rennes, ma si alza la bandierina del guardalinee: fuorigioco.

58' - Anche Caicedo ci prova da lontano, tiro che però vola alto sopra la traversa della porta difesa da Mendy.

57' - Ci prova da fuori Luis Alberto, pallone che non inquadra lo specchio della porta.

57' - Rennes ancora in avanti, il tentativo di sinistro di Camavinga si spegne sul fondo.

55' - Gol del Rennes. Morel gira in porta di testa il cross nato dal calcio di punizione e batte Strakosha.

54' - Intervento falloso di Acerbi su Tait secondo Boiko, il difensore laziale non è d'accordo ma si riparte con un calcio di punizione per il Rennes.

53' - Inzaghi cambia il centrocampo: fuori Cataldi e Berisha, dentro Milinkovic-Savic e Luis Alberto.

49' - Imbeccata pericolosa di Niang per Camavinga, la girata del centrocampista del Rennes lambisce il palo e si spegne sul fondo.

48' - Niang prova a sorprendere Strakosha da lontano, palla che si perde di molto sopra la traversa.

46' - Si riparte dallo 0-0 del primo tempo, squadre invariate: calcio d'inizio battuto da Berisha.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio, non si giocherà oltre: primo tempo che vede le squadre tornare negli spogliatoi con il punteggio fisso sullo 0-0.

42' - Inquadra la porta Cataldi con il destro, calcio di punizione che però non sorprende Mendy.

40' - Primo giallo tra le fila del Rennes, ammonito Gnagnon per un pestone a Caicedo: calcio di punizione per la Lazio da ottima posizione, sul pallone ci sono Cataldi e Berisha.

39' - Intervento di Cataldi su Tait fotocopia di quello che ha portato al giallo, ma stavolta il centrocampista laziale è bravo a prendere il pallone e stoppare l'iniziativa avversaria.

35' - Ancora avanti il Rennes, nuovo calcio d'angolo per i francesi che si risolve in un nulla di fatto.

32' - Ci prova Tait dal limite, destro deviato da Bastos in corner.

31' - Ci prova ora la Lazio ad alzare la pressione, azione insistita sulla destra con Lazzari protagonista che porta ad un calcio d'angolo.

30' - Ritmi che stentano ad alzarsi, forse complice anche il freddo.

25' - Tentativo da fuori area di Martin, Strakosha non si fida della presa e blocca il pallone in due tempi.

24' - Niang tenta la fuga sulla sinistra, attento Vavro nel coprire e rimediare anche un fallo laterale a favore.

22' - Apprensione per la Lazio, in un rimpallo Acerbi tocca il pallone con la mano in area di rigore: tutto ok per Boiko, non c'è fallo.

21' - Troppo veemente stavolta Bastos nel fermare Martin a centrocampo, calcio di punizione per il Rennes.

19' - Rischia il pasticcio Cataldi, il suo retropassaggio stava per mandare in solitaria verso Strakosha Tait: Vavro ci mette una pezza.

18' - Esemplare Bastos, ferma con decisione ed eleganza un tentativo di dribbling di Traore al limite dell'area laziale.

15' - Lazzari cerca Lulic in area di rigore, cross morbido che è facile preda in uscita di Mendy.

14' - Lazio che forza il pressing intorno all'area del Rennes, forse troppo: Caicedo commette fallo, si riparte con un calcio di punizione.

10' - Il tentativo di Grenier su punizione viene deviato dalla barriera, calcio d'angolo per il Rennes che si risolve in un nulla di fatto per un conseguente fuorigioco.

9' - Tait avanza pericoloso verso Strakosha centralmente, Cataldi lo ferma fallosamente secondo Boiko: primo giallo della partita per il centrocampista biancoceleste. Calcio di punizione da 30 metri per i francesi.

6' - Immobile! Primo guizzo della Lazio, il tiro al volo tentato dalla punta biancoceleste sul corner battuto da Cataldi finisce non di molto sopra la traversa.

6' - Prima percussione di Lazzari sulla destra, cross deviato in angolo: primo corner del match, sulla bandierina c'è Cataldi.

5' - Traore prova a ricevere palla sulla fascia destra, bravo Bastos ad intercettare il lancio e a rifugiarsi di testa da Strakosha.

2' - Subito Rennes in area laziale, Tait reclama un rigore ma l'intervento di Vavro è pulito.

1' - Partiti! Calcio d'inizio battuto dal Rennes, Lazio che attacca verso la Curva Maestrelli.

PRIMO TEMPO

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Stade Rennes, partita valida per la seconda giornata dei gironi di Europa League. I biancocelesti sono chiamati a rialzarsi dopo la sconfitta in casa del Cluj, per muovere finalmente la classifica europea.