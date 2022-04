RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Sassuolo 2-1: i biancocelesti tornano a vincere grazie a Lazzari e Milinkovic

Serie A TIM | 31ª giornata

Sabato 2 aprile 2022, ore 18:00

Stadio Olimpico, Roma

Formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva (79' Cataldi), Luis Alberto (92' Akpa Akpro); Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Kamenovic, Luka Romero, Raul Moro, Cabral. All.: Sarri.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur (74' Toljan), Ayhan, Ferrari, Kiriakopoulos (45' Rogerio); Frattesi (74' Harroui), Henrique, Defrel, Raspadori, Traore, Scamacca (89' Samele). A disp.: Vitale, Pegolo, Magnanelli, Oddei, Ciervo, Peluso, Chiriches, Tressoldi. All. Dionisi

Arbitro: Antonio Rapuano (sez. Rimini)

Assistenti: Luigi Rossi- Orlando Pagnotta

IV uomo: Manuel Volpi

V.A.R.: Daniele Orsato

A.V.A.R.: Giorgio Peretti

SECONDO TEMPO

90' + 5' - Triplice fischio di Rapuano, la Lazio batte il Sassuolo per 2-1.

90' + 4' - Il Sassuolo accorcia le distanze con la rete di Traore.

90' + 2' - Cambio per la Lazio: esce Luis Alberto per Akpa Akpro.

90' + 2' - Traore prova la conclusione dalla distanza, il pallone termina fuori di poco.

90' - Cinque minuti di recupero al termine della gara.

89' - Ultimo cambio per Dionisi: esce Scamacca per Samele.

86' - Violentissima grandinata si abbatte sull'Olimpico.

84' - Altra sostituzione per la Lazio: esce Milinkovic per Basic.

83' - Ancora un cambio per il Sassuolo: fuori Defrel per Oddei.

83' - Giallo per Harroui che colpisce duro Zaccagni.

79' - Primo cambio per Sarri: fuori Leiva dentro Cataldi.

74' - Doppio cambio per Dionisi: escono Frattesi e Muldur per Harroui e Toljan.

73' - Sassuolo in avanti con Raspadori che tenta la conclusione, palla alta.

71' - Lazio vicina alla terza rete con Luis Alberto che colpisce la traversa direttamente da calcio d'angolo.

68' - Biancocelesti in avanti con Leiva che da un pallone perfetto a Immobile, ancora il 17 al tiro viene murato.

63' - Ancora Lazio in avanti con Marusic che crossa il pallone, devia Frattesi e Consigli la fa sua scongiurando l'autogol.

59' - Milinkovic colpito duro da Ferrari rimane a terra. Interviene lo staff della Lazio, niente di grave per il Sergente.

55' - Sassuolo in avanti, Scamacca serve Defrel, la difesa biancoceleste devia il palloe e scaccia il pericolo.

54' - Dopo tre minuti il direttore di gara Rapuano conferma la rete di Milinkovic-Savic.

51' - Check del Var per un presunto fuorigioco del Sergente al momento del tiro.

50' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL! Raddoppio della Lazio: Luis Alberto da calcio di punizione serve Milinkovic con un filtrante e il 21 mette in rete.

48' - Immobile ancora vicino alla rete, Milinkovic serve il numero 17 che a tu per tu con Consigli spara alto.

47' - Lazio subito in avanti con una buona occasione per i biancocelesti con Acerbi che tenta la conclusione non accorgendosi di Zaccagni che si era coordinato per tentare la rovesciata.

46' - Inizia il secondo tempo all'Olimpico, si riparte dall'1-0 della Lazio.

45' - Primo cambio per il Sassuolo: esce Kiriakopoulos per Rogerio.

RIASSUNTO PRIMO TEMPO - Una buona Lazio quella che si è vista nei primi 45 minuti all'Olimpico contro il Sassuolo. I biancocelesti chiudono i vantaggio grazie a una rete bellissima di Lazzari. La squadra di Sarri è andata più volte anche vicina al raddoppio: prima con Immobile e poi con Zaccagni. Brividi nel finale per il palo colpito da Frattesi.

PRIMO TEMPO

45' - Duplice fischio di Rapuano, termina il primo tempo all'Olimpico.

42' - Sassuolo vicino al pareggio, prima Frattesi colpisce il palo, poi Strakosha decisivo sul tiro di Defrel.

40' - Sassuolo in avanti con Kiriakopoulos che tira in porta, Strakosha manda in angolo.

39' - Lazio a un passo dal raddoppio! Ottima avanzata di Felipe Anderson che poi scarica il tiro, ancora Consigli decisivo.

36' - Ancora una chance per Immobile servito in area da Felipe Anderson, l'attaccante calcia ma il pallone termina al lato.

35' - Sull'Olimpico si abbatte un violentissimo nubifragio con tanto di grandine.

33' - Defrel approfitta di un errore di Strakosha e tenta il tiro al volo, para l'estremo difensore biancoceleste.

31' - Secondo ammonito per il Sassuolo: giallo per Frattesi per la brutta entrata su Lazzari.

27' - Immobile a un passo dal raddoppio! Il 17 di testa manda di poco alto sopra la traversa.

26' - Altra occasione per la Lazio ancora con Zaccagni che nuovamente prova di testa, la palla termina fuori.

23' - Felipe Anderson prova a servire Lazzari sulla corsa, il 29 ci prova ma il pallone si spegne sul fondo.

20' - Ancora Lazio che ci prova con un tiro di Marusic, ancora Consigli decisivo.

19' - Biancocelesti a un passo dal raddoppio! Cross ottimo di Felipe Anderson che serve Zaccagni, il 20 con una girata di testa manco da pochissimo la rete.

16' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL! Lazio in vantaggio grazie a una super rete di Lazzari! Diagonale velenoso che non lascia scampo a Consigli.

8' - Lazio a un passo dal vantaggio! Lazzari serve Immobile che però si socntra proprio con Zaccagni, nessuno dei due riesce a calciare in rete il pallone.

7' - Primo ammonito anche per la Lazio: giallo per Felipe Anderson per il fallo su Traore.

6' - Strakosha decisivo su Scamacca, sulla ribattuta Frattesi manda alto.

5' - Primo ammonito del match: Rapuano punisce ammonisce Kiriakopoulos per un brutto fallo su Lazzari.

3' - Anche il Sassuolo si fa vedere in area della Lazio con un tiro di Traore che termina all'esterno della rete.

1' - Subito un'occasione per la Lazio: Immobile serve Lazzari, il 29 tira ma Consigli respinge.

1' - Fischia Rapuano, inizia il match dell'Olimpico tra Lazio e Sassuolo.

AGGIORNAMENTO ORE 17.30 - Lazio e Sassuolo in campo all'Olimpico per il consueto riscadalmento prima del match. Poco meno di mezz'ora al fischio d'inizio della gara.

Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Sassuolo, match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Alle 18 all'Olimpico la squadra di Sarri vuole ripartire dopo lo stop subito nel derby. La compagine di Dionisi vuole invece imporsi così come fatto all'andata al Mapei Stadium. Fischio d'inizio alle 18.00.