RIVIVI LA DIRETTA - Lazio - Spezia 2-1: vittoria con due espulsi nel finale, la decidono Lazzari e Caicedo

Serie A 2020-2021

Lazio - Spezia 1-0 (55' Lazzari, 73' Verde, 89' rig. Caicedo).

29ª giornata

Sabato 3 aprile 2021, ore 15:00

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic (73' Akpa Akpro), Leiva 77' (Cataldi), Pereira (51' Luis Alberto), Lulic (51' Fares); Correa, Immobile (73' Caicedo). A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Musacchio, Hoedt, Parolo, Escalante, Muriqi. All.: Inzaghi.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Ferrer, Erlic, Chabot, Bastoni (64' Marchizza); Maggiore (64' Agoume), Ricci, Sena (69' Agudelo); Farias (69' Verdi), Piccoli (69' Nzola), Gyasi. A disp.: Rafael, Provedel, Capradossi, Terzi, Ismajli, Vignali, Pobega, Acampora, Galabinov. All.: Italiano.

Arbitro: Giua (sez. Olbia).

Ammoniti: 20' Chabot, 30' Pereira, 77' Correa, 93' Nzola, 96' Agudelo.

Espulsi: 96' Lazzari, 97' Correa.

90'+7' - Giua fischia il termine del match, vince la Lazio che termina il match in 9 grazie alle reti di Lazzari e Caicedo da calcio di rigore.

90'+7' - Giua espelle anche Correa per doppia ammonizione.

90'+6' - Accenno di rissa in campo, il tutto nasce per un bruttissimo fallo di Agudelo alla fine Giua estrae solo il giallo il numero 80 e rosso per Lazzari.

90'+3' - Pestone di Nzola a Luis Alberto, niente di grave per lo spagnolo. Il numero 18 viene anche ammonito.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero.

89' - GOOOOOOOOOOLLLLLL! Caicedo dal dischetto non sbaglia, Zoet spiazzato e palla in rete!

88' - Calcio di rigore per la Lazio per il tocco di braccio in area di Marchizza.

86' - Giua richiamato dal Var per un presunto fallo di mano di Marchizza.

85' - Occasione Lazio! Fares tenta la conclusione, Zoet manda in angolo.

77' - Altro cambio per i biancocelesti: esce Leiva per Cataldi.

77' - Giallo anche per Correa per il fallo dell'argentino su Chabot.

73' - Pareggio dello Spezia, Verde con una rovesciata mette direttamente in rete.

73' - Doppio cambio per Inzaghi: escono Immobile e Milinkovic per Caicedo e Akpa Akpro.

69' - Triplo cambio per la squadra di Italiano: escono Sena, Farias e Piccoli per Agudelo, Verde e Nzola.

69' - Fares vicino alla rete! Bel tiro del numero 96 che però termina sul fondo.

66' - Ancora una bella giocata di Lazzari che serve Leiva, Ferrer mette in angolo.

64' - Doppio cambio anche per lo Spezia: escono Maggiore e Bastoni per Agoume e Marchizza.

61' - Errore di Zoet ma Lazzari non approfitta della porta scoperta perchè al sua conclusione finisce sul fondo.

55' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLL! Lazzari segna la rete del vantaggio con un gol bellissimo con un tiro che non lascia scampo a Zoet.

53' - Correa si divora la rete del vantaggio per la terza volta, a tu per tu con Zoet gli tira addosso.

51' - Doppio cambio per Inzaghi: esce Lulic per Fares e Pereira per Luis Alberto.

50' - Immobile tenta la girata ma la palla termine al lato.

48' - Ancora Correa vicino alla rete, Zoet respinge con la mano destra.

45' - Inizia il secondo tempo all'Olimpico, si riaprte dallo 0-0.

SINTESI PRIMO TEMPO - Non una prima frazione di gioco ricca di colpi di scena quella dell'Olimpico tra Lazio e Spezia. La squadra di Italiano si difende in modo ordinato e in due occasioni va anche vicina alla rete prima con Gyasi e poi con Maggiore. Poche invece le occasiono per passare in vantaggio per la squadra di Inzaghi, la più nitida certamente quella di Correa a tu per tu con Zoet.

45+1' - Giua fischia la fine del primo tempo che termina a reti inviolate tra Lazio e Spezia.

45' - Un minuto di recupero in questo primo tempo.

44' - Immobile porva a sofndare sulla destra ma il cross di Milinkovic si spegne in area.

41' - Spezia vicina al vantaggio, Maggiore sfiora la rete.

40' - Contrasto tra Correa e Zoet, niente di grave per l'argentino.

35' - Bello spunto di Andreas Pereira che salta un paio di giocatori ma poi sbaglia il tocco per Correa.

30' - Primo cartellino giallo anche per la Lazio, Giua lo estrae ai danni di Pereira per il fallo su Ferrer.

29' - Bella palla per Immobile, ma ancora una volta è fuorigioco.

27' - Tiro di Gyasi che però viene pescato in outside.

24' - Biancocelesti ancora in avanti, bello lo scambio tra Milinkovic e Immobile che però viene fermato da Bastoni.

21' - Buona chance per Immobile che però viene epscato in fuorigioco.

20' - Primo giallo estratto da Giua all'inidrizzo di Chabot.

16' - Pereira direttamente da calcio di punizione mette la palla sulla testa di Milinkovic, palla che esce di poco.

15' - Brivido per la difesa della Lazio con la conclusione di Gyasi che tira in porta, respinge Reina.

13' - Chiusura importante ancora una volta di Acerbi su Piccoli.

10 ' - Brutta botta rimediata da Leiva in contrasto con Piccoli.

8' - Lazio vicina al vantaggio! Correa a tu per tu con Zoet lancia alto sopra la traversa.

6' - Zoet travolge Lazzari in area ma prende il pallone, Giua fa proseguire da rimessa dal fondo.

5' - Primo calcio d'angolo per la formazione spezzina, il colpo di testa di Maggiore termina alto.

3' - Spezia che si va vedere in avanti, Acerbi blocca il cross di Piccoli.

1' - Giua fischia l'inizio del match dell'Olimpico tra Lazio e Spezia!

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 - Lazio e Spezia hanno iniziato il riscaldamento a mezz'ora del fischio d'inizio del match.

Buonasera amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Jessica Reatini e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio e Spezia, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Dopo la pausa per le Nazionali i biancocelesti tornano in campo reduci dall'ultima vittoria in campionato contro l'Udinese. Di fronte lo Spezia di Italiano.