RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, ufficiali le dimissioni di Tudor: ora c'è Baroni in pole

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Dimissioni ufficiali, si pensa già alla Lazio che verrà, con Baroni che è in vantaggio rispetto agli altri profili che vi abbiamo raccontato nel corso della giornata e delle scorse ore.

AGGIORNAMENTO ORE 21:25 - Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni: sul sito ufficiale della Lazio è stato pubblicato il comunicato che ufficializza la scelta del tecnico.

AGGIORNAMENTO ORE 21:00 - Igor Tudor è pronto a presentare le dimissioni. Non era più possibile proseguire insieme e il tecnico croato ha deciso di lasciare la Lazio. Le motivazioni saranno esposte in una conferenza stampa che l'ormai ex tecnico biancoceleste dovrebbe tenere venerdì con i dettagli che saranno svelati nelle prossime ore. Per la sua sostituzione restano in tre in vantaggio.

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Tre nomi per il dopo Tudor: Sergio Conceicao, Baroni e Paulo Sousa sono in vantaggio. Domani la decisione.

AGGIORNAMENTO 19.37 - I contatti con Allegri non avrebbero portato passi avanti, la Lazio continua a guardarsi intorno sondando le varie possibilità e nel frattempo potrebbe riprendere quota l'ipotesi Sarri che, dopo aver aperto a un ritorno, ha dettato le sue condizioni.

AGGIORNAMENTO 18.36 - Tra i tanti nomi che la Lazio sta valutando per il post Tudor c'è anche quello di Massimiliano Allegri. L'ex allenatore della Juve è stato contattato dalla società biancoceleste che sta sondando la pista per comprenderne la fattibilità.

AGGIORNAMENTO 18.33 - Molti opinionisti stanno commentando la notizia delle dimissioni di Tudor. Tra questi l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini, che ha parlato di depressione in casa Lazio, Bruno Giordano, che ha proposto Nesta, e Stefano Impallomeni, che vede in Allegri il possibile sostituto. Sceglie la strada dell'ironia Fabrizio Biasin, mentre non si dice sorpreso l'ex telecronista Riccardo Cucchi.

AGGIORNAMENTO 15.56 - La Lazio inizia a guardarsi intorno e studia la lista dei possibili sostituti. Tra i tanti nomi che circolano intorno al club biancoceleste potrebbe prendere quota anche l'ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri.

Igor Tudor lascerà la Lazio. Nelle prossime ore il tecnico croato presenterà alla società le proprie dimissioni e si procederà con una rescissione consensuale. Questo è l'esito delle riflessioni che sono portate avanti dall'allenatore in seguito ai due incontri andati in scena a Formello negli scorsi giorni. Il rapporto con la squadra, le visioni completamente differenti con la società e un rapporto che ormai non era più idilliaco hanno portato a una separazione che ormai è solo questione di ore. A soli quattro mesi di distanza dal suo arrivo, quando aveva preso il posto di Maurizio Sarri (che ora torna nella lista dei possibili sostituti), Igor Tudor dirà addio al club, ponendo fine a un matrimonio che non ha mai funzionato e che nell'ultimo periodo veniva portato avanti solo in virtù degli accordi precedentemente stipulati.

Pubblicato il 05-06