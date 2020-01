RIVIVI LA DIRETTA - Roma-Lazio 1-1

Roma - Lazio

Serie A 2019/20 - 21ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 26 gennaio, ore 18:00

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Ünder, Pellegrini, Kluivert; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Fazio, Cetin, Kolarov, Florenzi, Bruno Peres, Pastore, Perotti, Kalinic. All.: Paulo Fonseca.

INDISPONIBILI: Diawara, Mkhitaryan, Zaniolo, Zappacosta

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Pellegrini, Veretout

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Vavro, D. Anderson, Minala, Parolo, Berisha, Jony, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Cataldi, Marusic, Lukaku, André Anderson

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Radu

ARBITRO: Calvarese (sez. di Teramo)

ASSISTENTI: Alassio e Peretti

IV UOMO: Pasqua

VAR: Mazzoleni

AVAR: Schenone

FINE PARTITA

90'+4' - Finisce all'Olimpico! La Lazio regge una Roma più viva.

90'+2' - Giallo per Immobile, proteste

90'+1' - Patric prova a cambiare gioco, troppo profonda la palla. Stop di tacco per Inzaghi in panchina.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' - Va dentro Pastore per Veretout.

89' - Milinkovic! Assist di Immobile, destro da fuori che esce non di molto.

88' - Ancora Dzeko su cross di Pellegrini, palla centrale, Strakosha blocca il colpo di testa.

87' - Giallo per Kolarov che stende Lazzari in avanti.

85' - Impressionante la supremazia fisica della Roma rispetto a quella della Lazio.

84' - Kolarov calcia sulla barriera. I giallorossi lamentano un fallo di mano, niente di fatto.

83' - Kolarov prende il posto di Santon, pronto ad andare a tirare la punizione.

82' - Lulic ammonito, saltato ancora una volta da Under.

81' - Fuori Kluivert e dentro Perotti.

80' - Under impressionante, che brivido per la Lazio. Il turco serve Dzeko, Strakosha respinge.

79' - La Roma fin qui ha corso tantissimo e continua a farlo. Nessun cambio ancora per Fonseca.

78' - Girata di Immobile di testa, Pau Lopez blocca con facilità e fa ripartire i suoi.

75' - Fuori Correa e dentro Felipe Caceido.

73' - Problemi per Correa, pronto Caicedo a bordo campo.

71' - Furioso Luis Alberto, che non ha accettato il cambio. Tante imprecazioni verso Inzaghi quando è già seduto in panchina.

70' - Toglie Luis Alberto, Simone Inzaghi e dentro Parolo.

69' - Dzeko! Strakosha ci mette la faccia ed evita il peggio!

68' - I giallorossi spingono, è come nel primo tempo. La Lazio si difende e basta. Correa sembra stanco...

66' - Il gioco ce l'ha sempre la Roma, che è praticamente tutta dentro la metà campo biancoceleste.

64' - Milinkovic-Savic stende Santon, cartellino giallo anche per il numero 21 della Lazio.

62' - Primi due squilli da vera Lazio. Prima con Correa, poi con Immobile, il tiro del bomber finisce altissimo.

60' - Girata di Dzeko su punizione di Pellegrini, palla altissima.

58' - Fallo di Acerbi su Dzeko. C'è movimento sulla panchina biancoceleste

56' - Gioca solo la Roma, i biancocelesti non ripartono mai. Servirebbe un cambio in avanti.

54' - Lazio in difficoltà, la Roma arriva prima su ogni pallone. Manca la manovra. Pressione giallorossa massima.

53' - Giallo per Dzeko che fa fallo su Luis Alberto in fase di ripartenza.

51' - Calvarese e Var tolgono il rigore, Patric non fa fallo su Kluivert. Decisione giusta di arbitro e moviola.

49' - Rigore per la Roma.

48' - Veretout ad un passo dal vantaggio, brivido per la Lazio.

47' - Squadre messe ben in campo, ritorna l'equilibrio in campo. La Lazio però, deve fare di più...

46' - Cambia subito Inzaghi: Luiz Felipe, ammonito, lascia spazio a Patric.

FINE PRIMO TEMPO

45' - Finisce il primo tempo senza recupero. Si va negli spogliatoi con il punteggio di 1-1.

45' - Ci prova Acerbi in avanti, ma è fuorigioco netto.

44' - Tiro di Pellegrini che si stampa sul palo. Che brivido...

41' - Match equilibrato e ritmi ora molto bassi.

40' - Cross di Lulic deviato, Pau Lopez esce in presa bassa e blocca.

39' - Luiz Felipe chiude in diagonale su Dzeko. Il brasiliano, ammonito, deve stare comunque attento. Inzaghi manda a scaldare Bastos.

37' - Radu e Acerbi chiudono Dzeko, altro angolo per la Roma. Intanto ammonito Campos, secondo di Fonseca. Ammonito anche Luiz Felipe per un fallo su Kluivert.

35' - Una sciocchezza per parte dei portieri, 1-1 all'Olimpico. Canta forte la Curva Nord.

34' - Tutto buono, il VAR conferma: c'erano dubbi se la palla fosse uscita. Gol buono, riecco l'equilibrio.

33' - GOOOOOL LAZIOOOO! Incertezza di Pau Lopez, Acerbi ci mette lo zampino e pareggia!

33' - Prima folata offensiva della Lazio, Lulic va al tiro, calcio d'angolo

30' - La Lazio fatica tantissimo a costruire gioco, la Roma quando attacca sulle fasce fa paura. Serve Luis Alberto.

28' - Ancora Dzeko di testa, Strakosha controlla, palla alta di poco.

27' - Roma vicino al raddoppio, prima con Under, poi con Dzeko. Salva Radu in angolo, momento delicato

25' - Gol Dzeko. Strakosha esce male, Dzeko ci mette la testa e segna. Incredibile...

23' - Squadre ben messe in campo, equlibrio totale all'Olimpico.

20' - Copertura incredibile di Acerbi su Dzeko, perfetto il difensore.

19' - Correa punta Santon, ma non lo supera. L'ex Inter sembra in palla, il Tucu cerca ancora l'accelerata decisiva.

17' - Fallo di Luiz Felipe su Pellegrini, il brasiliano sbraccia un po', Calvarese fischia.

15' - Lazio in difficoltà nella manovra, i giallorossi sono ovunque, non ha ancora acceso la luce Luis Alberto.

13' - Mancini calcia a botta sicura, deviazione di Luiz Felipe, angolo per la Roma.

12' - Entrata dura di Smalling, entrata dura di Luiz Felipe. Nessuno tira indietro la gamba, è un vero derby.

11' - Lancio di Luis Alberto per Immobile, ma Ciro è in fuorigioco, non va nemmeno sul pallone. Sfuma l'azione.

10 - Meglio la Roma in questi primi minuti, ma per ora la Lazio è ben messa in campo.

8' - Spinazzola va sul fondo e tenta il cross, Lazzari è bravo a mettere in angolo.

7' - Anche Veretout ci prova con il sinistro, ma tiro strozzato, Strakosha controlla con i piedi. Per ora tanta intensità in campo.

6' - Under ci prova in area, Acerbi lo mura in scivolata

4' - Fallo di Lulic su Under, Calvarese fischia. Punizione questa volta per la Roma vicino alla bandierina del calcio d'angolo.

3' - Santon stende Correa, punizione per la Lazio praticamente da calcio d'angolo.

2' - Tiene il pallone la Roma, la Lazio chiusa nella propria metà campo.

1' - Primo fischio di Calvarese, fallo di Lulic su Kluivert.

1' - Partiti! Iniziato il derby della Capitale, primo pallone per la Roma

Coreografie sulle curve, clima caldo all'Olimpico. Squadre ora in campo per l'inno.

Tutto pronto per il fischio d'inizio del match!

Undici vittorie consecutive. La Lazio di Simone Inzaghi vuole stupire ancora. In palio ci sono sì punti Champions contro una diretta concorrente, ma anche punti per il sogno scudetto.

Le due squadre sono sul prato dell'Olimpico per il riscaldamento. Spalti già quasi tutti pieni, si va verso i 60mila spettatori.

