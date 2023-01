RIVIVI LA DIRETTA - Sassuolo - Lazio 0-2, Zaccagni e Felipe Anderson fermano la squadra di Dionisi

Serie A TIM | 18ª giornata

Domenica 15 gennaio 2023, ore 12.30

Mapei Stadium, Sassuolo

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Mondin - Lombardo

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Guida

AVAR: Rapuano

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo,Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogerio, Frattesi, Obiang (54' Lopez), Trarorè, Berardi, Alvarez (54' Defrel), Laurentiè. All.: Dionisi. A disp.: Zacchi, Russo, Marchizza, Ayhan, Ferrari, Muldur, Kyriakopoulos, Henrique, Harroui, Lopez, Thorstvedt, Ceide, Antiste, Defrel.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale (89' Patric), Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi (78' Vecino), Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile (14' Pedro), Zaccagni. All.: Sarri. A disp.: Adamonis, Maximiano, Fares, Patric, Radu, Basic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Pedro, Romero.

Ammoniti: 18' Casale (L), 45' Cataldi (L), 45' Tressoldi (S), 65' Hysaj (L)

95' - L'arbitro fischia la fine. Al Mapei si conclude 0 a 2 per la Lazio che batte il Sassuolo

93' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Felipe Anderson sfrutta l'incertezza di Tressoldi, da solo in area supera Pegolo e segna il gol del raddoppio

89' - Cambio per la Lazio: esce Casale entra Patric

88' - Ci saranno 5' di recupero

87' - Luis Alberto dalla bandierina, Casale la spizza ma è troppo alta e va fuori

86' - Zaccagni apre per Luis Alberto che serve Pedro in area, il numero 9 non trova la porta. Rogerio la devia e la mette in corner

85' - Dionisi cambia ancora: esce Erilc entra Ferrari

84' - Altra occasione per i biancocelesti con Marusic. Il momntenegrino tenta l'affondo, ma la palla esce di poco

82' - Ammonito Erlic per un fallo su Felipe Anderson

78' - Cambio per Sarri: esce Cataldi per Vecino

75' - Calcio d'angolo per il Sassuolo, dalla bandierina va Berardi. Frattesi la spizza, ma non trova la porta

73' - Luis Alberto subisce un colpo alla schiena da Defrel, ma Pairetto non prende nessun provvedimento

71' - Buona ripartenza dei biancocelesti. Felipe Anderson da avvio all'azione, sostenuto da Luis Alberto che poi s'inserisce per Pedro. Lo spagnolo però non trova la porta

68' - Doppio cambio per il Sassuolo: escono Lauriente e Traore che lasciano spazio rispettivamente a Ceide e Thorstvedt

65' - Altra grande occasione per i biancocelesti. Luis Alberto e Cataldi la costuriscono per Pedro che però, davanti alla porta, si mangia il gol del raddoppio. Sulla ripartenza del Sassuolo Hysaj commette fallo su Lauriente e Pairetto estrae il giallo.

59' - Buona la giocata di Milinkovic per Felipe Anderson, il brasiliano però non riesce a trovare la porta e spreca un occasione

57' - Berardi cerca la porta dal limite dell'area, ma non spiazza Provedel. La palla finisce sul fondo

54' - Doppio cambio per Dionisi: esce Obiang per Lopez e Alvarez per Defrel

46' - Inizia forte la Lazio con Luis Alberto che tenta la conclusione dal limite dell'area, ma il tiro è troppo alto e la palla finisce fuori

45' - Inizia la ripresa al Mapei. Si riparte dallo 0 a 1 della Lazio

SECONDO TEMPO

46' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! Zaccagni sorprende Pegolo dagli undici metri e porta in vantaggio la Lazio.

45' - Calcio di rigore per la Lazio concesso da Pairetto dopo aver consultato il Var per un fallo di mano commesso da Toljan, che viene anche ammonito. Scintille in campo tra Cataldi e Tressoldi, entrambi vengono ammoniti.

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero

44' - Doppia occasione per il Sassuolo, prima con Lauriente, poi con Frattesi ma Provedel non si lascia sorprendere e respinge entrambi

38' - I neroverdi si fanno di nuovo pericolosi con Frattesi che serve Berardi, ma la palla viene intercettata da Romagnoli che butta fuori. Il difensore della Lazio resta a a terra per un colpo al naso, ma si rialza.

29' - Il Sassuolo si fa pericoloso con Traoré che ruba la palla a Milinkovic, ma fallisce nell'intento. Il serbo va in copertura su Berardi, che commette in fallo.

18' - Primo cartellino giallo della sfida è per Casale, per una trattenuta su Lauriente

17' - Luis Alberto calcia, ma la palla è troppo lunga per Casale che non riesce a sorprendere Pegolo. La palla va fuori

16' - Calcio di punizione per la Lazio concesso da Pairetto per un fallo ai danni di Zaccagni, commesso da Obiang

14' - Primo cambio per Sarri, esce Immobile per un problema alla coscia al suo posto entra Pedro

5' - La Lazio sfiora il vantaggio prima con Zaccagni, bloccato da Pegolo. Poi Ritenta Felipe Anderson su rimpallo, ma il tiro è troppo alto

2' - Primo calcio d'angolo del match in favore del Sassuolo, concesso su deviazione di Cataldi

1' - L'arbitro fischia, inizia il match tra Sassuolo e Lazio!

AGGIORNAMENTO ORE 12:00 - Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo per il riscaldamento

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Martina Barnabei e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo - Lazio, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A. Sarà una sfida importante per i biancocelesti, reduci da un pareggio beffardo contro l’Empoli, e tutt’altro che semplice con i neroverdi determinati a riscattarsi dopo la sconfitta contro la Fiorentina.