RIVIVI LA DIRETTA - Viktoria Plzen-Lazio 1-2, Isaksen la decide nel finale!

Europa League 2024/25 | Andata ottavi di finale

Giovedì 6 marzo, ore 21.00

Doosan Arena, Plzen

VIKTORIA PLZEN-LAZIO 1-1 (18' Romagnoli; 53' Durosinmi)

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic (84' Kopic), Cerv (80 Panoš), Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi (86' Adu). A disp.: Tvrdoň, Baier, Paluska, Sojka, Doski, Havel, Valenta, Vašulín. All.: Miroslav Koubek

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares (54' Lazzari); Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia (82' Patric), Pedro (62' Vecino); Noslin (62' Tchaouna). A disp.: Mandas, Furlanetto, Gila, Milani, Nazzaro, Serra. All.: Marco Baroni

Arbitro: Donatas Rumsas (LTU); Assistenti: Radius (LTU) - Suziedelis (LTU); IV Uomo: Lukjancukas (LTU); VAR: Brand (GER); AVAR: Simenas (LTU).

NOTE

Ammoniti: 61' Kalvach (VP); 63' Vecino (L); 71' Cadu (VP); 75' Cerv (VP); 84' Patric (L)

Espulsi: 75' Rovella (L); 90'+3' Gigot (L);

SECONDO TEMPO

90'+8' E' FINITA!

90'+7' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!!!!!! ISAKSEN!!! Nel recupero del recupero: il danese dal limite dell'area la decide con un mancino dal limite imparabile per Jedlicka! La Lazio la vince in 9 contro 11.

90'+4' Provedel salva la Lazio! Grande intervento del portiere sul colpo di testa di Vydra servito su calcio d'angolo da Cadu.

90'+3' Lazio in nove! Epulso anche Gigot per un intervento durissimo su Cadu in scivolata.

90'+2' Break di Gigot al limite dell'area, che infila per Isaksen, il danese dall'out destro calcia in mezzo ma non trova deviazioni utili.

90' Saranno 6' di recupero.

90' Annullato il gol di Vydra per fallo di mano dell'attaccante, al momento del controllo.

86' Un altro cambio per Koubek che richiama Durosinmi, l'autore del gol dell'1-1, per far spazio ad Adu.

84' Koubek richiama Memic e manda in campo Kopic.

84' Ammonito anche Patric per aver trattenuto Sulc.

82' Lascia il campo Dia, dentro Lazzari.

80' Cambia anche il Viktoria Plzen: dentro Panoš, fuori Cerv.

75' Espulso Rovella! Il centrocampista viene prima ammonito per un intervento a gamba alta su Sulc. Il direttore di gara viene poi richiamato al Var che giudica il suo colpo da cartellino rosso. Ammonito anche Cerv per reazione.

71' Giallo per Cadu che interviene duramente su Guendouzi.

66' Provvidenziale intervento di Provedel che intercetta sul secondo palo il cross di Sulc, destinato a Memic lasciato completamente da solo sul secondo palo.

63' Ammonito Vecino per un fallo inesistente a centrocampo.

62' Altri due cambi per Baroni: fuori Noslin, dentro Tchaouna. Esce anche Pedro, dentro Vecino.

61' Ammonito Kalvach per un intervento in ritardo su Rovella.

57' Tripla clamorosa occasione per il Viktoriz Plzen: Sulc con una giocata di prima manda in porta Durosinmi, la conclusione viene murata, sulla rubattuta ci riprova Sulc che impegna un reattivo Provedel, la terza conclusione viene nuovamente murata.

54' Primo cambio per Baroni: fuori Tavares, dentro Lazzari.

53' Pareggio del Viktoria Plzen. Su calcio di punizione dalla sinistra arriva un cross al bacio per Durosinmi che di testa anticipa Provedel e mette in porta. Male la difesa della Lazio in questa circostanza.

51' Isaksen e Dia approfittano di una sbavatura difensiva del Viktoria Plzen, l'attaccante senegalese appoggia per Noslin a rimorchio che da fuori calcia altissimo.

47' La Lazio è la prima squadra a farsi vedere in avanti. Il cross di Nuno Tavares dalla sinistra si spegne tra le braccia di Jedlicka.

45' Il Viktoria Plzen gioca il primo pallone della seconda frazione. Nessun cambio.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio di Rumsas che pone fine al primo tempo.

45' Il quarto uomo alza la lavagnetta luminosa: 3' di recupero.

40' Palla illuminante di Rovella per Noslin che stoppa alla grande e si lancia in area di rigore, ma al momento della conclusione viene recuperato benissimo da Dweh che in scivolata lo mura in calcio d'angolo.

38' La Lazio riparte in contropiede con Pedro che taglia dalla sinistra tutto il campo e serve sulla destra Dia che punta il diretto marcatore e, dopo un paio di finte, prova il destro mancando di molto la porta.

31' Occasione sciupata da Isaksen. L'esterno olandese intercetta il retropassaggio avversario, ma non approfitta della posizione di Jedlicka fuori dai pali, stoppando male il pallone e favorendo l'intervento del portiere avversaria.

28' Ci prova Dia! Super giocata di Pedro che va dal limite dell'area da Noslin, l'attaccante olandese infila in area per Dia che, da posizione defilata, prova la conclusione ma il tiro termina tra le braccia di Jedlicka.

25' Errore di Provedel sul rilancio, la palla favorisce Durosinmi che ci prova da fuori area, ma trova la deviazione provvidenziale di Gigot in calcio d'angolo.

21' Il Viktoria Plzen reagisce subito e ci prova con due conclusioni, murate da due provvidenziali interventi di Noslin e da Guendouzi.

18' GOOOOOOOOOOL! Romagnoli di testa! Corner di Pedro a rientrare, Noslin la spizza sul secondo palo, dove c'è Romagnoli che infila la palla in rete da sotto misura.

17' Ottimo spunto della Lazio! Nuno Tavares triangola con Pedro sulla sinistra, mette in mezzo un rasoterra insidioso per Dia che, però, viene anticipato sul più bello. Palla in calcio d'angolo.

16' La Lazio prova subito a rispondere. Pedro viene servito sull'out mancino, cerca il cross per Dia ma non trova il compagno.

14' ANNULLATO! Rumsas ha valutato il colpo di testa Marusic una 'non giocata' e quindi punibile la posizione di Sulc.

13' Rumsas va al monitor per valutare l'intenzionalità del colpo di testa di Marusic.

11' Gol del Viktoria Plzen. Sulc beneficia di un colpo di testa di Marusic all'indietro, stoppa in area e incrocia benissimo al volo. Var a lavoro per valutare la sua posizione.

8' Marusic fa partire un cross dalla destra verso Noslin che, marcato, prova a staccare da centro area spedendo però il pallone lontano dai pali.

3' La Lazio comanda il gioco, palleggiando nella metà campo del Viktoria Plzen alla ricerca di spazi.

1' Fischia Rumsas: inizia la partita!

AGGIORNAMENTO 20.55 - Lazio e Viktoria Plzen hanno terminato il loro riscaldamento. Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

AGGIORNAMENTO 20.40 - Adam Marusic ha presentato la sfida tra la Lazio e il Viktoria Plzen. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

AGGIORNAMENTO 20.35 - Prima del fischio d'inizio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico Marco Baroni .(CLICCA QUI PER L'INTERVENTO)

AGGIORNAMENTO 20.30.- Le squadre sono scese in campo per il riscaldamento, a breve sarà il tempo di Viktoria Plzen.

Buonasera amiche ed amici de lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Viktoria Plzen-Lazio, partita valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, in programma alle ore 21.00 alla Doosan Arena di Plzen. Dopo aver concluso da prima in classifica il girone unico, la Lazio di Marco Baroni torna in campo in campo europeo contro la squadra ceca, con l'obiettivo di conquistare una prima vittoria in terra avversaria, soprattutto in vista del ritorno in programma allo Stadio Olimpico il 13 marzo alle 18.45.