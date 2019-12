RIYAD - Correa: "La Lazio è pronta per la Supercoppa. Juve stanca? Non avranno problemi"

Joaquin Correa, attaccante argentino della Lazio, ha introdotto la sfida contro la Juventus ai microfoni di Al Arabiya: "Sarà una finale di altissimo livello. La vittoria in campionato non conta, l'abbiamo messa alle spalle. Siamo pronti a fare un'altra bella partita imponendo il nostro calcio. Cos'è cambiato nella Lazio? Siamo più uniti, i giocatori sono gli stessi. Ci conosciamo meglio, questo ci sta aiutando molto. Giocare insieme da due stagioni fa la differenza in campo. Dobbiamo continuare su questa strada". Si passa a parlare di Simone Inzaghi: "Il mister ci aiuta molto, stiamo provando con lui nuove cose quest'anno e siamo contenti essendo più liberi mentalmente". La polemica su una Lazio più riposata imperversa: "La Juventus ha tanti calciatori pronti per giocare la Supercoppa ed è abituata a scendere in campo ogni tre giorni come noi. Non penso che per loro sarà un problema. Pensiamo a fare il nostro e a regalare solamente una grande gioia ai nostri tifosi. La coppia con Ciro? Lui è importantissimo per la Lazio, ci aiuta tanto. Non è un attaccante che segna e basta, ma dà un contributo importante in fase difensiva. Offensivamente è devastante, noi cerchiamo sempre di metterlo nella posizione migliore per sfruttare le sue qualità". Dall'altra parte sue argentini come Correa, Dybala e Higuain: "Ho una buona relazione con entrambi grazie alla Nazionale. Conosco in particolare Paulo da quando eravamo piccoli e ho un rapporto spettacolare con lui. Calciatore fantastico che rispetto". Chiusura sul paese ospitante, l'Arabia Saudita: "Qui il calcio sta crescendo molto e ogni anno si alza di livello. Ho amici che giocano in Arabia Saudita e sono felici di questo processo di crescita. Sono contento di essere qui e spero che domenica ci sia tanta gente allo stadio".

Pubblicato il 21/12 alle ore 06:45