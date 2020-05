Serie A, la grande abbuffata: si gioca tutti i giorni! Ecco gli orari...

Dopo tre mesi di astinenza, la Serie A riparte. E lo fa alla grande, con 127 gare da disputare in un mese e mezzo: dal 20 giugno al 2 agosto. Quindi, facile dedurre che si giocherà sempre, tutti i giorni. I tifosi a cui è mancato il calcio non si potranno più lamentare. Come riporta la rassegna di Radiosei, non è detto che si riesca a coprire l'intera settimana, perché i vuoti ci saranno per esigenze ovvie. Ma il calendario sarà compilato con questo criterio: i telespettatori potranno vedere tutte le partite e le pay tv saranno accontentate nel poter trasmettere di tutto, comprese tre "prime serate" per ogni giornata di campionato.

GLI ORARI: Appare abbastanza scontato che, nei giorni in cui è in programma una sola partita, sarà trasmessa in prima serata (ore 20.45 o 21). Gli altri giorni dipenderà dal numero di partite: durante la settimana saranno al massimo 2 e quindi si disputerà una alle 19, l'altra alle 21 (o in alternativa19.15 - 21.15, oppure ancora 19.30 - 21.30). Il sabato e la domenica ce ne saranno invece 3 di match, e al momento l'idea è quella di farli disputare alle 17.15, 19.30, 21.45.

