Calciomercato Lazio | Cancellieri va al Parma: ecco le cifre

CALCIOMERCATO LAZIO - Matteo Cancellieri pronto a lasciare Formello e a diventare un nuovo giocatore del Parma. L'esterno offensivo, classe 2002, non rientrava nei piani tecnici della Lazio e dopo qualche giorno di trattative alla fine è arrivata alla fumata bianca. Il club ducale verserà nelle casse della Lazio oltre un milione di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a poco meno di nove milioni di euro. Il giocatore domani sarà in Emilia per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto con il Parma.

Pubblicato il 12/08