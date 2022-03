Calciomercato Lazio, da Vitinha al sogno De Ketelaere: tutte le idee

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Con il campionato fermo per le nazionali, ecco che riemergono i discorsi di mercato, in realtà mai messi da parte e solo sopiti. Per la Lazio sarà una campagna estiva decisiva per costruire la squadra che ha in testa Sarri, sicuramente con qualche sacrificio importante da fare ma con una lista di nomi interessanti per ripartire e rinforzarsi in vista della prossima stagione. Come si legge sulla rassegna di Radiosei, a breve (dopo l’approvazione della semestrale, prevista il 30 marzo) ci sarà un incontro tra il tecnico, Lotito e Tare per trovare accordi totali sul mercato e studiare la strategia. Difesa e centrocampo saranno i reparti su cui lavorare maggiormente. Partiamo dal centrale: Romagnoli è il profilo principale ma è legato all'uscita di Acerbi, poi servirebbero altri due difensori e un terzino sinistro.

I NOMI PER IL CENTROCAMPO - Per quanto riguarda il centrocampo, sono diversi i nomi in orbita Lazio, tra questi c'è sicuramente Vecino dell'Inter, in scadenza e fuori dal progetto nerazzurro, sarebbe un'alternativa ai big. Servirà soprattutto una mezza titolare se Milinkovic partirà, avanza la candidatura di Augustin Palavecino, 25 anni, argentino trequartista-mezzala del River Plate con passaporto spagnolo, costa circa 10 milioni di euro. Pessina, che ha il contratto in scadenza nel 2024, è un'altra idea, ma il sogno di Tare probabilmente sarebbe Charles De Ketelaere, 21 anni, jolly offensivo del Bruges che la Lazio ha affrontato in Champions League. Gioca in attacco ma sa fare più ruoli, anche l'attaccante esterno. È seguito da City, Napoli e Milan, prezzo 40 milioni. Capitolo registi, a Sarri piace Vitinha del Porto visto nello spareggio di Europa League, ma costa più di 20 milioni di euro. L'altro nome è Maxime Lopez del Sassuolo, accostato anche alla Roma.

