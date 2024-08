Calciomercato Lazio | Folorunsho e la voglia di tornare. E il Napoli...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Micheal Folorunsho vuole tornare alla Lazio e riabbracciare Baroni che lo ha fatto sbocciare a Verona. Questa è la notizia da cui partire per spiegare un'occasione di mercato che può portare un nuovo rinforzo a Formello. Il centrocampista, dopo l'anno d'oro in Veneto, è tornato a Napoli e ha rinnovato il suo contratto fino al 2029. Dopo l'Europeo disputato, però, il giocatore pensava di potersi giocare il posto in Campania, ma al momento Conte non considera tra le primissime linee. Lo vorrebbe tenere in rosa, ma l'azzurro rischierebbe di avere un ruolo da comprimario e non da protagonista. Dopo l'anno vissuto al Bentegodi, Folo vorrebbe di più e per questo sogna un ritorno alla Lazio dove è convinto di potersi prendere la scena allenato dal tecnico che gli ha cambiato la carriera. Dopo l'esperienza con la Primavera, il giocatore è andato a cercare fortuna altrove, ma tornerebbe con grande entusiasmo e soprattutto come prodotto del vivaio Lazio. Giuffredi, procuratore anche di Zaccagni, sta spingendo per realizzare il sogno di Michael.

Il rapporto con Conte non sembra decollato in queste prime settimane di ritiro con il neo tecnico partenopeo che sembra aver fatto capire di non considerare il giocatore come un co-titolare. Da Napoli parlano di rottura quasi totale con tanto di confronti anche accesi. il club azzurro è pronto a cederlo ma parte da una valutazione di 15 milioni con bonus da trattare. Soldi che farebbero comodo ai partenopei per cercare di avvicinare Lukaku. Inoltre Folorunsho, pagato appena un milione nel 2019, è una ghiotta e grande plusvalenza per il club di De Laurentiis. Atalanta e Fiorentina hanno solo sondato senza approfondire il colpo, può essere un'operazione da seguire nei prossimi giorni. Il manager del centrocampista è al lavoro e bisognerà mettere d'accordo tutte le parti in causa con la volontà del centrocampista abbastanza chiara a spingere in una direzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.